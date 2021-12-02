男网观望彭帅事件发展 中方批WTA「体育政治化」

国际社会12月2日持续关注彭帅安危带来的後续效应，管理男子网球巡回赛的ATP并未跟进WTA的脚步宣布暂停在中国的赛事，但不少网坛巨星仍公开称赞WTA的作法。中国官方也对该决定做出强烈的批评。
(德国之声中文网)男子网球巡回赛的职业网球联合会 (ATP)周四 (12月2日) 在一份声明中表示，有鉴于对彭帅和其他球员安全的担忧，他们将继续监测情况，但暂时不跟随WTA的步伐暂停中国赛事
ATP主席戈登吉 (Andrea Gaudenzi) 说：「彭帅的情况继续引起网坛内部和外部的严重关切。迄今为止，对这些问题的回应还不够。我们再次敦促在球员和WTA之间建立公开的直接沟通渠道，以便对她的情况有一个更清晰的了解。」
戈登吉还说：「我们知道，体育可以对社会产生积极的影响，而且一般认为，拥有全球影响力使我们有最好的能力创造机会并产生影响力。我们将继续与我们的成员协商，并继续监测与这个问题有关的任何发展。」
当被问及ATP是否有任何计划或正在考虑是否暂停其中国业务时，ATP的代表说，除了戈登吉的声明外，该组织没有任何评论。
男子网球单打世界排名第二的梅德韦杰夫 (Daniil Medvedev) 2日接受访问时表示：「如果下周在中国有一场比赛，没有选手会对於要在中国出赛感到自在。WTA做出了一个强有力的决定，但我不想责怪任何没有做出同样决定的人。或许戈登吉有另一种想法，我不想说谁做得好或不好。」
梅德韦杰夫补充道：「下一场ATP在中国举行的比赛是在秋天，让我们看看情况如何。很多国家都有问题，但我们却在大多数国家举办网球赛事。我们都希望看到彭帅没事，这一点我们并不100%知道。」
国际女子网球协会 (WTA) 12月1日宣布因担忧中国网球选手彭帅安危而决定即刻暂停所有中国赛事，包括香港。WTA的决定可能会使其在广告和赞助方面损失数亿美元，但该组织采取的立场得到了网球界许多人的赞扬。
男子网球单打世界球王德约科维奇 (Novak Djokovic) 称WTA的立场「非常大胆，非常有勇气」，而女子网球名将纳芙拉蒂诺娃 (Martina Navratilova) 直接挑战国际奥委会的回应，她在Twitter上写道：「到目前为止，我几乎听不到你的声音！」
国际网球联合会（ITF）在2日的董事会会议后发给路透社的一份声明中说，该组织支持所有妇女的权利。它们写道：「我们最关心的仍然是彭帅的福祉。彭帅的指控必须得到解决。我们将继续支持为此所做的一切努力，无论是公开的还是幕后的。」
WTA的决定招来中国政府的强烈反对。中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上表示：「我们一直坚决反对体育的政治化。」另一方面，中国网球协会（CTA）也发声明，表示对WTA的决定感到愤慨，批WTA是「基於虚构资讯」做出单方面决定，不仅会对该名女运动员造成困扰和伤害，还会损害其他女网球员公平竞赛的机会。
中国官媒环球时报总编胡锡近则是在推特上发文写道：「WTA正在胁迫彭帅支持西方对中国制度的攻击。他们剥夺了彭帅的言论自由，要求她对自己目前状况的描述必须符合他们的期望。」
上个月初，彭帅在社交媒体上发布消息，称中国前副总理张高丽对她进行了性侵，而她此後消失在公众视野近三周，这也让彭帅的行踪成为国际关注的焦点。同日，国际奥委会发布声明表示，继上个月的一次视频通话后，该组织周四与彭帅进行了第二次视频通话。
(综合报导)
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欧盟外交和安全政策高级代表办公室对彭帅表示团结，并要求中方保证彭帅的自由和不受胁迫。《法兰克福汇报》发表评论指出，相关声明也间接点出了国际奥委会在彭帅风波中所扮演的不光彩角色。来自绿党的德国前外长菲舍尔则关注中国的集权化发展，他撰写的客座评论指出，中国正在向“个人独裁”过渡。
在彭帅於微博做出性侵指控近一个月後，WTA在当地时间12月1日做出重大决定，宣布立即暂停在中国的所有赛事，称因目前情势，该组织认为所有球员与工作人员在中国都可能面临风险。国际奥委会本周四称，周三又与彭帅进行了视频通话。