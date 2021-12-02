男网观望彭帅事件发展 中方批WTA「体育政治化」

(德国之声中文网)男子网球巡回赛的职业网球联合会 (ATP)周四 (12月2日) 在一份声明中表示，有鉴于对彭帅和其他球员安全的担忧，他们将继续监测情况，但暂时不跟随WTA的步伐暂停中国赛事

ATP主席戈登吉 (Andrea Gaudenzi) 说：「彭帅的情况继续引起网坛内部和外部的严重关切。迄今为止，对这些问题的回应还不够。我们再次敦促在球员和WTA之间建立公开的直接沟通渠道，以便对她的情况有一个更清晰的了解。」

戈登吉还说：「我们知道，体育可以对社会产生积极的影响，而且一般认为，拥有全球影响力使我们有最好的能力创造机会并产生影响力。我们将继续与我们的成员协商，并继续监测与这个问题有关的任何发展。」

当被问及ATP是否有任何计划或正在考虑是否暂停其中国业务时，ATP的代表说，除了戈登吉的声明外，该组织没有任何评论。

男子网球单打世界排名第二的梅德韦杰夫 (Daniil Medvedev) 2日接受访问时表示：「如果下周在中国有一场比赛，没有选手会对於要在中国出赛感到自在。WTA做出了一个强有力的决定，但我不想责怪任何没有做出同样决定的人。或许戈登吉有另一种想法，我不想说谁做得好或不好。」

梅德韦杰夫补充道：「下一场ATP在中国举行的比赛是在秋天，让我们看看情况如何。很多国家都有问题，但我们却在大多数国家举办网球赛事。我们都希望看到彭帅没事，这一点我们并不100%知道。」

国际女子网球协会 (WTA) 12月1日宣布因担忧中国网球选手彭帅安危而决定即刻暂停所有中国赛事，包括香港。WTA的决定可能会使其在广告和赞助方面损失数亿美元，但该组织采取的立场得到了网球界许多人的赞扬。

男子网球单打世界球王德约科维奇 (Novak Djokovic) 称WTA的立场「非常大胆，非常有勇气」，而女子网球名将纳芙拉蒂诺娃 (Martina Navratilova) 直接挑战国际奥委会的回应，她在Twitter上写道：「到目前为止，我几乎听不到你的声音！」

国际网球联合会（ITF）在2日的董事会会议后发给路透社的一份声明中说，该组织支持所有妇女的权利。它们写道：「我们最关心的仍然是彭帅的福祉。彭帅的指控必须得到解决。我们将继续支持为此所做的一切努力，无论是公开的还是幕后的。」

中国外交部：反对体育政治化

WTA的决定招来中国政府的强烈反对。中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上表示：「我们一直坚决反对体育的政治化。」另一方面，中国网球协会（CTA）也发声明，表示对WTA的决定感到愤慨，批WTA是「基於虚构资讯」做出单方面决定，不仅会对该名女运动员造成困扰和伤害，还会损害其他女网球员公平竞赛的机会。

中国官媒环球时报总编胡锡近则是在推特上发文写道：「WTA正在胁迫彭帅支持西方对中国制度的攻击。他们剥夺了彭帅的言论自由，要求她对自己目前状况的描述必须符合他们的期望。」

上个月初，彭帅在社交媒体上发布消息，称中国前副总理张高丽对她进行了性侵，而她此後消失在公众视野近三周，这也让彭帅的行踪成为国际关注的焦点。同日，国际奥委会发布声明表示，继上个月的一次视频通话后，该组织周四与彭帅进行了第二次视频通话。

(综合报导)

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