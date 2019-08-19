男篮：澳大利亚获得对美国历史性胜利

（德国之声中文网）在墨尔本体育馆人数创纪录的52079名观众面前，澳大利亚国家男篮以98:94 (上半场48:49)的比分击败了美国队。这是澳男篮历史上破天荒第一次战胜美国人。在NBA（美国职业篮球联赛）俱乐部--圣安东尼奥马刺队（San Antonio Spurs）效力的澳籍球星米尔斯（Patty Mills）一人斩获30分，成为澳队最佳投篮手。

下周三，澳大利亚队将在中国江门市成为德国队最后一场热身赛的对手。由勒德尔（Henrik Rödl）执教的德国国家队有可能在世界杯赛的第二轮遇上这个冠军热门队。现年70岁的美国队教练波波维奇（Gregg Popovich）亦已将澳大利亚队提升至冠军候选队圈。他这样评价澳大利亚人："毫无疑问，他们属于能赢得那个东西（冠军）的球队"。

澳洲居民——好莱坞明星Russel Crowe也前往观战

在上周四的首次对阵中，美国队尚曾以102:86大胜澳洲队。作为卫冕队，美国队将于本周日在悉尼与加拿大交手。

在本届世界杯赛上，美国队的使命是连续第三次夺冠。不过，美国队将必须放弃哈登（James Harden）或戴维斯（Anthony Davis）等众多明星。鉴于要参加NBA比赛，这些名将纷纷从国家队脱身。

凝炼/任琛（体育新闻社）