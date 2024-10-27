男性避孕：正在兴起的产业革命

除了安全套和输精管结扎术之外，还有哪些简单易用的避孕方法可供男性选择？是什么原因阻止大型制药公司进行这方面的研发？

（德国之声中文网）最近，在巴黎的一场关于生育权的活动中，一群充满好奇心的人围绕着拉布里特（Maxime Labrit），看着他展示色彩鲜艳的男性硅胶避孕环。

这不只是一种有趣的工具，它还有社会文化上的革命意义。作为一名受过培训的护士，拉布里特致力推进男性避孕产品，他认为这类产品潜力巨大。

全球有超过20亿男子可以产生精子。每两次怀孕中就有一次是非计划的结果，通常女性承担了意外怀孕的大部分责任，而男性在控制生育能力方面的选择却十分有限。

好消息是，男人们已经有许多解决方案，有一些马上就能用上。难点在于，这些方法还需要时间来证明其安全性。不过，即使对于那些持怀疑态度的人来说，一个自由掌控人生的未来也曙光初现。

除了安全套和结扎术之外

越来越多的男性对掌控自己的生育能力表现出强烈的兴趣。由盖茨基金会和联合国等组织支持的全球研究表明，人们对新型男性避孕方法的需求正在增长。

除了安全套和输精管结扎术，男人们在上床之前还有哪些避孕选择？

据男性避孕倡议组织（Male Contraceptive Initiative, MCI）称，科学家正在研发的创新方法超过100种。一些方法阻止精子的发育，让它们无法成熟起来；另一些方法则侧重于阻止精子的游动，使其无法和卵子约会。还有一些方法，让精子与卵子相遇之后也友情见面，而无法合作造人。

开发新型男性避孕方法的努力屡屡失败。目前，一种荷尔蒙产品在众多创新技术中进展最快--涂抹在肩部的NES/T凝胶是迄今临床试验中进展最为顺利的产品。

另一个有颇有前途的产品是Contraline凝胶，它可以阻塞寻欢男子的输精管。YourChoice的非荷尔蒙每日使用男性避孕药也被看好。这些产品目前正在进行人体测试，可能还需要5到10年才能上市。

每两次怀孕中就有一次是非计划的结果，通常女性承担了意外怀孕的大部分责任 图像来源: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

简单易用的男性热避孕

目前，有些现成可用的产品采用了一种特别的方式：温度控制。

"无需等待，你现在就可以尝试男性热避孕。"拉布里特说。他因个人的挫折而发明了这些硅胶环。在与一位法国女性相恋后，她告诉他要对自己的精子负责。于是拉布里特与父母一起忙活，在自家车库里开发出了Andro-Switch硅胶环的初创产品。

这个男性避孕的原理听上去显得过于简单：精子生成对温度非常敏感。硅胶环将睾丸抬高靠近身体的其余部分，使它们易于吸收身体的自然热量。温度只需提高几度，就能导致暂时的不育不孕。

在拉布里特驾着帆船环游欧洲，宣传他的发明创造时，类似的产品也开始在其他地方出现。法国有一种带有加热垫的热避孕内裤出售。这些内裤通过把睾丸包裹在一层带有热量的环境中，扰乱了精子的生成。

如何确定男性避孕产品的有效性？

监测生育能力的一个关键方式是精液分析，即评估精子的质量。为了解决这个问题，德国研究员托比施（Rolf Tobisch）在中黑森应用科技大学（Technische Hochschule Mittelhessen）开发了一种家用精液分析仪--用户可以在家中舒适地测试自己的生育能力。

然而，托比施面临着将产品推向市场的挑战。医疗认证既耗时又昂贵，大型制药公司也不愿投资。

他还开发了一种热避孕装置，声称只需每月加热睾丸10分钟就可以使男性暂时不育。尽管该产品潜力巨大，但托比施仍然难以获得足够的资金支持。

除了安全套和输精管结扎术，男人们在上床之前还有哪些避孕选择？ 图像来源: picture alliance / CTK

医疗认证需要数年时间

"我曾无数次想过放弃。"托比施告诉德国之声，他坚信自己的发明有效。投资者通常期望在一年内获得回报，但医疗认证可能需要数年时间，包括大量的实验室研究、临床试验以及卫生部门的批准。

无可奈何之下，一些发明者另辟蹊径--将其产品作为性玩具或健康用品推广。例如，热避孕内裤被宣传为"舒适用品"，而拉布里特的硅胶环则在网站Thoreme.com上被称为"来自乌拉诺斯（Uranus，古希腊天空之神，被认为代表男性力量）的饰品"。

已有关于这些产品在人类身体上的安全测试。有研究表明，这些产品可能是安全有效的。例如，三项不同的研究测试了将睾丸温度提高1至2摄氏度的精子生成情况。参与研究的夫妇将热避孕作为唯一的避孕手段，在超过500个女性月经周期中，未发生任何怀孕案例。

大型制药公司为什么退出男性避孕工具的研发？"问题并不在于男人，而在于阻碍技术和社会进步的根深蒂固的制度。"德国记者兼作家弗莱伊（Franka Frei）说。 图像来源: picture-alliance/BSIP

大型制药公司为什么退出研发？

行业内流传着一个笑话：男性避孕方法将在未来10年内问世，而这个说法已经流传了50年。根据男性避孕倡议组织（MCI）的首席研究官尼科尔斯（Logan Nickels）的说法，要将产品推向市场需要大型制药公司的支持。但这些制药巨头并没有率先推动，而是让初创公司承担风险。

最后一次大力推进还是在十多年前。当时德国制药巨头拜耳在人类身体上测试了一种男性避孕产品，结果发现它既有效副作用又小。

尽管如此，拜耳停止了所有有关男性生育控制的研究。拜耳在对德国之声的声明中解释，他们怀疑该产品能否取得商业成功。艾伯维（Abbvie）和辉瑞（Pfizer）两家公司表示，他们不从事男性避孕业务，也未对是否计划投资发表意见。其他如强生（Johnson & Johnson）或梯瓦（Teva）等公司，均未在德国之声发表本报道之前回应置评请求。

"问题并不在于男人，而在于阻碍技术和社会进步的根深蒂固的制度。"德国记者兼作家弗莱伊（Franka Frei）说。她在其著述中指出，由男性主导的研究领域和以利润为导向的健康产业未能解决性别平等的避孕需求。

男性避孕也是一种赋权形式

全球男性对避孕方法的兴趣日益增加，这表明变革正在逐步到来，新产品正在次第问世。

这不仅仅关乎产品的可用性，还关乎其被接受的程度。"只需要一款产品创出新路。"尼科尔斯指出了潜在的连锁效应。他认为，男性需要与可信赖的同伴坦诚交谈，讨论这些新产品是否适合自己。

预计全球避孕市场到2030年将达到440亿美元（400亿欧元），这个前景吸引了多个国家的投资。资金主要来自非营利组织和学术机构，尤其是在美国、印度、巴西和澳大利亚。

让我们回到巴黎近期的这场避孕权活动。参与者对这一问题的当下和未来都满怀乐观：男性避孕代表着一种赋权形式。这不仅关乎性自由或经济自由--还关乎赋予数十亿人规划生活和家庭的能力。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。