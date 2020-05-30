男性遭遇家暴:“我仿佛是她的奴仆”

（德国之声中文网）一开始，魏森博格(Tami Weissenberg)抱着一种典型的男性心理 "我就是救她的那个人！"，和女友相识时，对方就告诉了他一些自己遭遇暴力的过往，被前男友家暴，不幸的恋爱经历。这让他很感动。他想帮她，救她，告诉她恋人之间可以相互理解和扶持。魏森博格回想起来说道："我当时并没有意识到，这一切只是她的骗局，为了能够操纵他人。" 这段噩梦长达6年的时间。

魏森博格是一个自信的男人，他高大挺拔，这样一个人是家暴的受害者？他冷静地讲述了自己的故事，并进行了反思。

情感依赖是遭遇家暴的主要原因

他和伴侣决定同居。两人一起生活，一起成长，他给女方提供支持，包括资金上的支持。他们的生活逐渐并为一个轨道:共同的住处，共同的起居，共同的帐户。第一次家暴发生的时候，两人的生活已经紧紧交织在一起了。

魏森博格说："一次我们度假，住的酒店她不满意，就不想付钱。我得支持她，让我告诉饭店老板酒店是多么的脏乱差。我当时实在不好意思这么说。就回到汽车上，让她自己去和酒店交涉。她回到车上一边冲我狂吼，一边打了我一个耳光，我当时想 '天呐，我再也不敢说不支持她了。'"

"我觉得自己就像她的奴仆"

女方为这次暴力行为的辩护是：她有一个黑暗的童年。亲情淡薄。他最终原谅了她。几年下来依赖性变得越来越强："我觉得自己就像一个总想讨好主人的奴仆。事情都有规矩：她想吃什么水果，怎么采摘，怎么端上桌。如果做的不对，她就向我乱扔东西。我总是想，我必须取悦她，这样才能拥有安宁。"

然而， 女方的要求越来越高。家暴问题也愈发严重。魏森博格曾经因为骨折和割伤去医院接受治疗。尽管如此他没有反抗，这么多年来，他希望能感化对方最终意识到自己的暴力行为是错误的："我一天24小时都高度紧张，不停地在满足她的要求，不敢犯错。我一直在忙，根本没有时间去反思自己的处境。"

求助的希望也越来越小。这名前女友控制着他的社交网络。可能知道家暴事件的人都要避免接触，包括男方的家人。

英国坎布里亚大学的男性家暴问题专家贝茨

弱势男性缺少社会关注

德国今年官方记录的大约有2.6万像他这样的男性，他们都是家暴受害者。一个男人说 "我被老婆打了 "，谁会相信呢？男性不是施暴者，而是受害者，这个弱势群体缺少社会的关注。英国坎布里亚大学的科研人员贝茨（Elizabeth Bates）的研究也证实了这一点，贝茨说："在电视和喜剧中，对男性的暴力是一种幽默的工具。女人对男人的暴力我们可以当作笑话看，但这造成的后果是，男性会更不敢寻求帮助，原因包括，怕别人不相信自己的遭遇。"

贝茨的研究表明，男性往往根本没有意识到自己是家暴的受害者。

男性遭遇暴力并不少见。最常见的是轻度暴力：根据联邦家庭事务部2004年进行的一项试验性研究，德国每六名男子中就有一名男子称曾被妻子推搡过，有10%的人表示被伴侣轻轻扇过耳光或是"踢得很痛"，或者被扔过可能伤害他们的东西。更为常见的是精神暴力，伴侣因为嫉妒要求男方与某人断绝来往； 控制或羞辱男方。和贝茨共同完成研究的普彻特（Ralf Puchert）指出:"从推搡到严重家暴，大约有同样数量的男性和女性表示，他们一生中至少经历过一次伴侣关系中的暴力。"

对魏森博格来说，挨打还不是最严重的，精神暴力更加可怕："有一天，她站在我面前，脱掉了她的浴袍，光着身子。然后她就开始打自己，抓自己，并大喊：'住手 哎哟！好疼！' 我站在她的面前，完全不知道是什么状况，不知道她在做什么。 然后她停手，又穿上浴袍，把手伸进口袋，关掉一台小型录音机。"这个迷你录音机好方便，这是我的保险。"她之后转身离开。女方威胁魏森博格，如果他敢把遭到家暴的事公之于众，她就会拿这个当作自己被家暴的证据。 魏森伯格感到自己无能为力："我不能说。我怕丢脸，丢了工作，怕别人不相信我是受害者，而是施暴者。"

全球化现象

全世界都有类似经历的男性。根据官方统计，墨西哥家暴受害者中约有25%是男性。在肯尼亚、尼日利亚或加纳，失业和贫穷是男性被家暴的常见原因。而各个国家缺少给这一群体的帮助。在大城市里会有男性咨询中心，但对于农村地区的许多暴力受害者来说，寻求帮助却并不容易。

这种情况正在慢慢改变。2020年春天，德国首部男性救助电话投入使用。需求量很大。不少男性多次拨打电话求救。像魏森伯格一样，打电话的人都觉得陷入绝境，比勒菲尔德男性救助电话中心man-o-mann的哈斯（Andreas Haase）介绍说："很多打电话求助的男人都害怕改变。他们认为 ´如果我现在离开，我的妻子真的会把我搞垮。`他们大多有孩子，害怕离开后会与孩子失去联系。"

终于有一天，魏森博格清晰地感觉到不能再这样下去了："转折点是有一次我喉咙痛，下班开车回家，本应该去药店买药。但这是不可能的，因为回家的路是经过精心规划的，她会电话不断地来查问。这让我感到很无助：这是怎么回事？然后，我没有开车回家，再也没有回去。"

他终于解脱了。魏森博格说："我当时特别缺少一个可以让男性倾诉恐惧和烦恼的地方。这也是我后来成立互助小组的原因。我才发现有很多男性虽然经历的形式不同，但都有着同样的感受。" 他为遭到家暴的男性提供咨询外，还为受害者提供庇护住处。他自己也展开了新的恋情。

魏森博格使用的是化名。他也不愿意公开前女友的名字，也不愿向她追究过往。

不仅是男性遭到暴力，女性遭遇暴力事件也不容忽视。魏森博格和许多男性咨询中心多次指出，家庭暴力受害者中，女性数量更为居多，暴力产生的后果也更为严重。魏森博格还补充指出，女性运动及其争取平等的抗争，才让人们意识到男性遭遇暴力的问题。对他来说，这场斗争还没有结束。

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