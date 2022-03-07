 男性职业？谁说的！ | 所有节目 | DW | 08.03.2023

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文化经纬

男性职业？谁说的！

火车司机、机械师这样典型的男人职业，早已不再是男性的一统天下。3·8国际妇女节这天，让我们看看这些非同寻常的妇女们，向她们致敬！

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/E. De Castro)

    “我比男同事强”

    生活在菲律宾Tubay市的Filipina Ocol 的职业是开卡车和掘土机。这位3个孩子的母亲面对自己的男性同事丝毫不缺乏自信：“男人能干的，女人为什么干不了？我比我的男同事还强，他们只能开卡车，我还能开掘土机。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Rivas )

    “大男子主义到处都有”

    人们往往认为女性难以胜任一些体力劳动的工种。Yolaina Talavera在尼加拉瓜马那瓜的消防队工作，她的切身体会是，“一开始他们以为，艰苦的训练我坚持不下来。可我用行动表明，我能行。”

  • A Female Mechanic At Asia's Largest Trucking Halt Point In Delhi (Barcroft Media via Getty Images)

    穿纱丽的汽车维修工

    Shanti Devi在位于德里的全亚洲最大汽车维修厂工作。她和丈夫20年前开办了这家企业。日复一日拆装、修补汽车轮胎。“这工作又脏又累，娇气的人干不了。”Devi的丈夫为妻子感到骄傲，可对不少顾客来说，女修车工还是个新鲜事。

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Said)

    工作带来成就感

    据估计，共有约2万名女性在武装联盟“叙利亚民主力量”（DKS）中与恐怖组织“伊斯兰国”作斗争。Laila Sterk是其中之一。这位22岁的姑娘感到通过这份工作，自己的地位有了提高。“自从我加入DKS后，以前在社会上感到的不平等就不那么明显了。这里的男性在课程里学到的是，女性同事是很正常的。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Orsal)

    “性别不平等始于观念”

    44岁的Serpil Cigdem在伊斯坦布尔当火车司机。她的职业路途并不平坦：“23年前我竞争这份工作的时候，他们对我说，这工作不是女人干的”，“我知道，如果在应聘考试中我的成绩和男性竞争者一样，他们就会录用一个男性。所以我加倍努力学习准备。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/J. Lee)

    建筑工地上的女匠

    铺地板、贴墙纸、装百叶窗，邓启燕（音）是北京的一位室内装修工。在建筑工地上，作为女性往往被另眼相看。47岁的邓启燕对此相当淡定：“没办法，只能认了。收拾好心情继续干。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Duvignau)

    “女孩也能玩汽车”

    Valerie Perron每天都驾船出海，在法国西南海岸捕捞牡蛎。53岁的Valerie觉得，性别不平等的根源在于儿童教育：“抚养、教育孩子的是母亲、是女性，我们可以从小告诉孩子们，男孩也可以玩娃娃，女孩也可以玩汽车。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/S. Vera)

    “女性需要加倍证明自己”

    Paloma Granero是马德里一家室内高空跳伞体验馆的教练。“在我们这一行，男性不必刻意表现自己”，这位38岁的女“飞人”说：“我们女性则必须每一天不断地重新证明自己的能力。”


  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/E. De Castro)

    “我比男同事强”

    生活在菲律宾Tubay市的Filipina Ocol 的职业是开卡车和掘土机。这位3个孩子的母亲面对自己的男性同事丝毫不缺乏自信：“男人能干的，女人为什么干不了？我比我的男同事还强，他们只能开卡车，我还能开掘土机。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Rivas )

    “大男子主义到处都有”

    人们往往认为女性难以胜任一些体力劳动的工种。Yolaina Talavera在尼加拉瓜马那瓜的消防队工作，她的切身体会是，“一开始他们以为，艰苦的训练我坚持不下来。可我用行动表明，我能行。”

  • A Female Mechanic At Asia's Largest Trucking Halt Point In Delhi (Barcroft Media via Getty Images)

    穿纱丽的汽车维修工

    Shanti Devi在位于德里的全亚洲最大汽车维修厂工作。她和丈夫20年前开办了这家企业。日复一日拆装、修补汽车轮胎。“这工作又脏又累，娇气的人干不了。”Devi的丈夫为妻子感到骄傲，可对不少顾客来说，女修车工还是个新鲜事。

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Said)

    工作带来成就感

    据估计，共有约2万名女性在武装联盟“叙利亚民主力量”（DKS）中与恐怖组织“伊斯兰国”作斗争。Laila Sterk是其中之一。这位22岁的姑娘感到通过这份工作，自己的地位有了提高。“自从我加入DKS后，以前在社会上感到的不平等就不那么明显了。这里的男性在课程里学到的是，女性同事是很正常的。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Orsal)

    “性别不平等始于观念”

    44岁的Serpil Cigdem在伊斯坦布尔当火车司机。她的职业路途并不平坦：“23年前我竞争这份工作的时候，他们对我说，这工作不是女人干的”，“我知道，如果在应聘考试中我的成绩和男性竞争者一样，他们就会录用一个男性。所以我加倍努力学习准备。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/J. Lee)

    建筑工地上的女匠

    铺地板、贴墙纸、装百叶窗，邓启燕（音）是北京的一位室内装修工。在建筑工地上，作为女性往往被另眼相看。47岁的邓启燕对此相当淡定：“没办法，只能认了。收拾好心情继续干。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Duvignau)

    “女孩也能玩汽车”

    Valerie Perron每天都驾船出海，在法国西南海岸捕捞牡蛎。53岁的Valerie觉得，性别不平等的根源在于儿童教育：“抚养、教育孩子的是母亲、是女性，我们可以从小告诉孩子们，男孩也可以玩娃娃，女孩也可以玩汽车。”

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/S. Vera)

    “女性需要加倍证明自己”

    Paloma Granero是马德里一家室内高空跳伞体验馆的教练。“在我们这一行，男性不必刻意表现自己”，这位38岁的女“飞人”说：“我们女性则必须每一天不断地重新证明自己的能力。”


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