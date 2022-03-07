工作带来成就感

据估计，共有约2万名女性在武装联盟“叙利亚民主力量”（DKS）中与恐怖组织“伊斯兰国”作斗争。Laila Sterk是其中之一。这位22岁的姑娘感到通过这份工作，自己的地位有了提高。“自从我加入DKS后，以前在社会上感到的不平等就不那么明显了。这里的男性在课程里学到的是，女性同事是很正常的。”