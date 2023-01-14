男性的生物钟也在滴答作响

（德国之声中文网）众所周知，男人不会经历更年期，而是大多在老年时仍保有生育能力。尽管如此，岁月依然在他们身上留下齿印。

例如，高龄父亲所生的后代，发生基因突变的可能性更高。克里斯蒂安·莱伯·卡斯帕（Christian Leiber-Caspers ）是德国克雷费尔德市圣母子医院 （Maria-Hilf-Krankenhaus Alexianer Krefeld）泌尿科、小儿泌尿科、泌尿妇科和男科诊所的男科系主任。他说：“一系列研究显示，这些变化在超过40 岁、50 岁或 60 岁的男性群体中均有发生。从统计数据来看，他们所生的后代受损伤的可能性或某些畸形的风险会更大。”

男性精子中的基因突变数量每年递增。遗传基因被分别完整复制，这增加了发生各种大小错误的风险，而这些错误可能会在数年后呈指数式增长。此外，身体针对遗传物质中可能存在的缺陷的自动修复能力，在老年男性群体中减弱。

如果一个男人在20多岁时将大约 20个基因突变遗传给了他的孩子，那么一个40多岁的父亲则有65个这样的基因突变。反过来，一个老人的儿子会把大量新的基因突变传给自己的儿子，而儿子又会把这些基因突变传给自己的儿子。

卵母细胞数量迅速减少

从生命的第一秒起，女性就有一定数量的卵细胞，但这些卵细胞从出生那天起就开始减少，直至在某个时候用完，这就是更年期。相反，男人不断地产生新的精子。“对于一个健康的年轻人，我们假设他在一次射精样本中有超过 3900 万个精子。其中一些甚至可以有2、3甚至4亿个精子”，莱伯·卡斯帕表示，“即使你一开始就发送了数百万个精子，但最终，使卵细胞受精的精子只有一个。”

因此，这里进行了严格的选择。只有最活跃、最好和最漂亮的精子才有机会进入卵细胞，其他的都只能半途而废。即使大约90%的精子不符合理想类型，甚至有某些缺陷，但从生物学的角度来看，这是正常的，莱伯·卡斯帕说。

父母年纪越来越大

近年来，初次生育的平均年龄持续上升，根据联邦统计局的数据，2020年为30.2岁。35岁以上女性的怀孕已被视为高危妊娠。例如，孩子可能会患上唐氏综合症的风险增大。父亲的年龄也越来越大，平均年龄为33.2岁。

在过去的十年里，研究的重点是男性的生物钟如何滴答作响，作为晚育父亲会带来哪些相关的风险。然而到目前为止，仍没有产生明确的结果或清晰的建议。进行此类研究很复杂，因为当然还必须考虑母亲的数据。因此，可能的组合几乎是无穷无尽的。

莱伯·卡斯帕解释说：“很难确切地看出哪些个体因素会对孩子的健康产生决定性影响。但对于某些疾病，人们可以相对确定，父亲的较大年龄在其中扮演一定角色。”

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高龄父亲 提高 患遗传病 的 风险

到目前为止，已经确定了大约 20 种受父亲年龄影响的遗传病。唐氏综合征主要由母亲引起，而父亲的年龄则对后代的精神障碍（例如发展成精神分裂症或双相情感障碍）方面有影响。在父亲年龄较大时怀上的孩子，更容易出现心理健康问题和自闭症。

男性年龄超过45岁时所生的孩子，其患上自闭症的可能性是年龄在20岁出头的男性所生的孩子的 3.5 倍。

这些遗传性疾病还包括所谓的抗磷脂综合征 (APS)。这是一种自身免疫性疾病，它可以表现为肺栓塞、关节炎或记忆障碍和癫痫。所以，这是一种非常严重的疾病。研究表明，高龄父亲所生孩子的注意力缺陷障碍 (ADD) 患病率高出约13倍，患有双相情感障碍的孩子患病率甚至高出 25 倍。但这些都是“可能”，而非“必然”情况。

“老爸”也有优势

在社会和社交层面上，年长的男性通常甚至有一些优势：他们的职业稳定，经济上大多有保障，并且拥有良好的社交网络。即便处于一个很成熟的年龄，相比那些刚刚开始构建生活的年轻人，他们可能会花更多的时间在孩子身上。就算40岁、50岁、60岁的人的精子不如年轻人的那么敏捷，但35岁以上的爸爸，或许在处理事情的时候会更放松一些，与后代相处时也更大度一些。

“在年历上届满60岁的人，在生理上可能只有50岁或55岁。但当然，一个70岁的人是否仍能以同样的方式履行父亲的职责，并如25岁或30岁的人一样追上他的孩子，这点值得商榷。”莱伯·卡斯帕说。

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