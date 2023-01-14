 男性的生物钟也在滴答作响 | 科技环境 | DW | 22.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

男性的生物钟也在滴答作响

一名健康男性每天产生 60 至 1 亿枚精子。然而，这个数字随着年龄的增加而减少；与之成正比增长的，是后代先天缺陷的风险。

精子质量将随年龄增加而下降

精子质量将随年龄增加而下降

（德国之声中文网）众所周知男人不会经历更年期，而是大多在老年时仍保有生育能力尽管如此岁月依然在他们身上留下齿印 

例如，高龄父亲所生的后代发生基因突变的可能性更高克里斯蒂安·莱伯·卡斯帕（Christian Leiber-Caspers 是德国克雷费尔德圣母子医院 Maria-Hilf-Krankenhaus Alexianer Krefeld泌尿科、小儿泌尿科、泌尿妇科和男科诊所的男科系主任。他一系列研究显示这些变化在超过40 岁、50 岁或 60 岁的男性群体中均发生。从统计数据来看，他们所生的后代受损伤的可能性或某些畸形的风险会更大。 

男性精子中基因突变数量每年递增遗传基因分别完整复制增加了发生各种错误的风险，而这些错误可能会在数年后呈指数式增长。此外，身体针对遗传物质中可能存在缺陷的自动修复能力，在老年男性群体中减弱  

如果一个男人20多岁时将大约 20基因突变遗传给了他的孩子，那么一个40多岁的父亲65个这样的基因突变。反过来一个老人的儿子会把大量新的基因突变传给自己的儿子，而儿子又会把这些基因突变传给自己的儿子。  

德国男性初次成为父亲的平均年龄上升到33.2岁。

德国男性初次成为父亲的平均年龄上升到33.2岁。

卵母细胞数量迅速减少 

从生命的第一秒起，女性就有一定数量的卵细胞，但这些卵细胞从出生那天起就开始减少，直至在某时候用完，这就是更年期。相反，男人不断地产生新的精子。对于一个健康的年轻人，我们假设他在一次射精样本中有超过 3900 万个精子。其中一些甚至可以有23甚至4亿个精子，莱伯·卡斯帕表示，即使你一开始就发送了数百万个精子，但最终使卵细胞受精的精子一个 

因此，这里进行严格的选择只有最活跃、最好和最漂亮的精子才有机会进入卵细胞其他只能半途而废。即使大约90%的精子不符合理想类型，甚至有某些缺陷，从生物学的角度来看，这是正常的莱伯·卡斯帕说。  

父母年纪越来越大 

近年来，初次生育的平均年龄持续上升，根据联邦统计局的数据，2020年为30.235岁以上女性怀孕已被视为高危妊娠。例如，孩子可能会患上唐氏综合症的风险增大。父亲年龄也越来越大，平均年龄33.2岁。 

在过去的十年里，研究的重点是男性的生物钟如何滴答作响，作为晚育父亲会带来哪些相关的风险。然而到目前为止，没有产生明确的结果或清晰的建议。进行此类研究很复杂，因为当然还必须考虑母亲的数据。因此，可能的组合几乎是无穷无尽的。 

莱伯·卡斯帕解释说：很难确切地看出哪些个体因素会对孩子的健康产生决定性影响。但对于某些疾病，人们可以相对确定父亲的较大年龄在其中扮演一定角色 

用手机检测精子质量

高龄父亲提高患遗传病风险 

到目前为止，已经确定了大约 20 种受父亲年龄影响的遗传病。唐氏综合征主要由母亲引起，父亲的年龄后代的精神障碍（例如发展成精神分裂症或双相情感障碍）方面有影响。在父亲年龄较大时怀上的孩子更容易出现心理健康问题和自闭症 

男性年龄超过45时所生的孩子，其自闭症的可能性是年龄在20岁出头的男性所生的孩子的 3.5 倍。  

这些遗传性疾病还包括所谓的抗磷脂综合征 (APS)这是一种自身免疫性疾病它可以表现为肺栓塞、关节炎或记忆障碍和癫痫。所以这是一非常严重的疾病。研究表明，高龄父亲所生孩子的注意力缺陷障碍 (ADD) 患病率高出约13倍，患有双相情感障碍的孩子患病率甚至高出 25 倍。但这都是可能情况 

“老爸”也有优势 

在社会和社层面上，年长的男性通常甚至有一些优势：他们的职业稳定，经济上大多有保障，并且拥有良好的社交网络。即便处于一个很成熟的年龄相比那些刚刚开始构建生活的年轻人，他们可能会花更多的时间在孩子身上。就算40岁、50岁、60岁的人精子不如年轻人那么敏捷，但35岁以上的爸爸，或许在处理事情的时候会更放松一些，与后代相处时一些。  

在年历上届满60岁的人在生理上可能只有5055岁。但当然，一个70岁的人是否仍能以同样的方式履行父亲的职责，并25岁或30岁的一样上他的孩子，这点值得商榷。”莱伯·卡斯帕说。 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A person at home in Edinburgh watches Prince Harry, the Duke of Sussex, being interviewed by ITV's Tom Bradby during Harry: The Interview, two days before his controversial autobiography Spare is published, Sunday, Jan. 8, 2023. (Jane Barlow/PA via AP)

曾要求查尔斯别娶卡米拉 哈里王子新书热销 14.01.2023

英国哈里王子回忆录《备胎》在未上市前就提前曝光，造成不小的回响。如今此书已经于1月10日发行，开卖首日就售出了40万册。哈里在书中提到，曾向父亲要求不要与卡米拉结婚，他在书中也将卡米拉描述得像个「邪恶的继母」。

This undated photo provided on Nov. 27, 2022, by the North Korean government shows North Korean leader Kim Jong Un, center, and his daughter, right, wave to the soldiers who were involved in what it called the test-launch of its Hwasong-17 ICBM, at an unidentified location in North Korea. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

金正恩秀父爱，权位传女不传男？ 15.01.2023

朝鲜独裁领导人金正恩数次与他10岁的女儿金朱爱一起出现在公众面前，引发了人们对于他的权位继承人的猜测。

Video footage showing a woman from a village in Xuzhou, Jiangsu, being chained up and living in appalling conditions has shocked Chinese netizens recently.

江苏省称要调查 丰县铁链母亲事件有望水落石出？ 17.02.2022

2月17日，中国官媒发布短消息，称“江苏省委省政府决定成立调查组，对‘丰县生育八孩女子’事件进行全面调查”。官方所说“丰县生育八孩女子”也被网民们称为“铁链女“，她究竟是谁，是否是拐卖人口及强奸案受害者？先前，当局前后矛盾、不断改口的通报不断激起民众更大愤慨。

广告

经济纵横

德国作为商业地点的吸引力正在减弱

德国失去作为经济热点的吸引力

德国在具吸引力商业地点的排名中再次下滑，难以赶上北美、西欧和北欧国家等热门地点。这些佼佼者在哪些方面做得更好？
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。