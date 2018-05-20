 男子袭击北京一小学 20名学生受伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2019

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时政风云

男子袭击北京一小学 20名学生受伤

据北京西城区政府微博消息，宣师一附小内发生一名男子伤害孩子事件，3人伤势严重。有报道称，这名男子使用锤子击伤学生。

China Messerangriff Grundschule in Peking (Reuters/T. Peter)

事发的北京宣师一附小门外

（德国之声中文网）中国媒体报道，北京西城区人民政府的微博发布消息称："1月8日上午11点17分左右，宣师一附小校内发生一男子伤害孩子事件。初步了解，共有20个孩子受伤，均已送到医院救治，其中3人伤势较重，目前生命体征平稳，无生命危险。嫌疑人已被当场控制。市、区公安、卫生、教育、应急等相关单位正在全力开展救治和调查工作。"

China Messerangriff Grundschule in Peking (Reuters/T. Peter)

1月8日警察从事发学校带走一些纸袋

财新英文网页的一则新闻引述警方消息称，这名男子使用锤子袭击学校的孩子们。

对于这名男子的身份及动机目前没有官方确认的消息。有中国网站转发了一些微信截图，截图中称这名男子为被辞退校工，但这一说法无法得到证实。

China Messerangriff Grundschule in Peking (Reuters/T. Peter)

1月8日警察在北京事发学校门外

近些年来中国已发生多起针对学校学生的暴力袭击事件。

去年4月，陕西一名18岁的男子砍死了9名放学回家的中学生。榆林法院称，该名男子曾在该校就读，"自认为曾受同学嘲笑致其心理受挫，遂对初中同学产生报复泄愤恶念"。

去年10月，一名女子在重庆一家幼儿园门口持菜刀砍伤14名儿童。

2017年1月，广西男子覃鹏安在一家幼儿园砍伤11名儿童。中国最高人民法院确认：覃鹏安是因生活不如意而产生报复杀害幼儿园幼童之念。“犯罪动机卑劣，手段特别残忍，情节特别恶劣，后果特别严重，社会危害极大”。

2019年1月4日，覃鹏安被执行死刑。

法新社报道说，这些事件促使有关部门加强学校的安保措施，同时也引发对于研究问题根源的呼声。

苗子/李鱼（法新社等）

  • Gedenken an ermordete Schulkinder in Shanghai (picture alliance/Imaginechina/dpa/Bai Kelin)

    小学外的花束

    数千民众前来悼念

    数千名民众周五自发聚集在案发地—上海市世界外国语小学门外，纪念遇害学童。

  • Gedenken an ermordete Schulkinder in Shanghai (picture alliance/Imaginechina/dpa/Bai Kelin)

    小学外的花束

    无辜孩子成为报复对象

    据报道，这名袭击者的行凶动机是“生活无着产生报复社会念头”。这起事件引发众怒，很多公民痛批这种“怯者愤怒，却抽刃向更弱者”的行为。

  • Gedenken an ermordete Schulkinder in Shanghai (picture alliance/Imaginechina/dpa/Bai Kelin)

    小学外的花束

    行凶者黄某

    经过警方调查，该案件没有恐怖主义背景。行凶者黄某今年29岁，是无业游民，今年6月初来到上海。该事件也在网上引发争论。据报道，有人在事件后在网上贴出“一张火车票就能来上海的后果”这样充满地域歧视的评论。

  • Gedenken an ermordete Schulkinder in Shanghai (AFP/Getty Images)

    小学外的花束

    “名牌”小学

    上海市世界外国语小学是一所私立小学，在当地口碑颇好。很多外国驻华人员的孩子也在这里上学。事发后，小学负责人表示，将为学童和家长们提供心理辅导。

  • In China kommt es immer wieder zu solchen Angriffen auf Schulkinder. Psychische Probleme und Rachegelüste gegenüber der Gesellschaft werden häufig als Hintergründe genannt. Die Täter kommen oft aus ländlichen Regionen und sind im Großstadtleben gescheitert. Als Reaktion wurden vielerorts Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

    小学外的花束

    社会问题

    近年来，中国国内曾多次发生针对学童的暴力袭击事件，动机常是“报复社会”。目前，舆论也呼吁聚焦这种极端行为，寻找背后根源，避免一再酿成惨剧。

    作者: 当远


 

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小学外的花束

周四（6月28日），上海发生一起持刀砍人事件。三名男童和一名家长遭陌生男子攻击受伤，其中两名男童在送医后死亡。 (29.06.2018)  

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