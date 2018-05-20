男子袭击北京一小学 20名学生受伤

（德国之声中文网）中国媒体报道，北京西城区人民政府的微博发布消息称："1月8日上午11点17分左右，宣师一附小校内发生一男子伤害孩子事件。初步了解，共有20个孩子受伤，均已送到医院救治，其中3人伤势较重，目前生命体征平稳，无生命危险。嫌疑人已被当场控制。市、区公安、卫生、教育、应急等相关单位正在全力开展救治和调查工作。"

1月8日警察从事发学校带走一些纸袋

财新英文网页的一则新闻引述警方消息称，这名男子使用锤子袭击学校的孩子们。

对于这名男子的身份及动机目前没有官方确认的消息。有中国网站转发了一些微信截图，截图中称这名男子为被辞退校工，但这一说法无法得到证实。

1月8日警察在北京事发学校门外

近些年来中国已发生多起针对学校学生的暴力袭击事件。

去年4月，陕西一名18岁的男子砍死了9名放学回家的中学生。榆林法院称，该名男子曾在该校就读，"自认为曾受同学嘲笑致其心理受挫，遂对初中同学产生报复泄愤恶念"。

去年10月，一名女子在重庆一家幼儿园门口持菜刀砍伤14名儿童。

2017年1月，广西男子覃鹏安在一家幼儿园砍伤11名儿童。中国最高人民法院确认：覃鹏安是因生活不如意而产生报复杀害幼儿园幼童之念。“犯罪动机卑劣，手段特别残忍，情节特别恶劣，后果特别严重，社会危害极大”。

2019年1月4日，覃鹏安被执行死刑。

法新社报道说，这些事件促使有关部门加强学校的安保措施，同时也引发对于研究问题根源的呼声。

苗子/李鱼（法新社等）