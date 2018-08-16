男子被刺丧生 右翼暴力事件震惊德国

（德国之声中文网）开姆尼茨市周末的城市庆祝活动中发生了暴力冲突事件，一名35岁的德国人被连刺数刀后不治丧生，另外还有一名33岁的德国人和一名38岁的德国人受伤，其中一人伤势严重。两人仍在医院接受治疗。

警方逮捕了两名嫌疑人，一人是23岁的叙利亚人，另一名是22岁的伊拉克人。周一下午，当地检察院已被两名嫌疑人下达了逮捕令。

事件发生后，周日网上出现多个游行呼吁。下午3点左右，大约100人在德国选项党（AfD）的号召下聚集在市里。示威活动中没有发生暴力事件。但是，下午4点半，大约800人参加了右翼足球俱乐部"混沌开姆尼茨"组织的游行。该俱乐部在脸书上呼吁人们上街游行，"告诉大家，谁在这个市里说了算"。

警方表示，第二起游行的示威者没有表示出任何合作的意愿，也不理会警方提出的要求。示威者高呼"我们是人民"（Wir sind das Volk）等口号，有人向警察投掷玻璃瓶，至少有一名警察受伤。由于一开始警力不足，萨克森州之后向开姆尼茨派出了预备警力。到了晚间，示威人群逐步解散。社交媒体上的视频显示，移民受到攻击。

警方的调查显示，大约10人卷入了周六至周日夜间的暴力争斗中。警方一直到周一下午才公布被捕嫌疑人的国籍。据悉，现场有数人逃走。周日，警方询问了数名目击者。

冲突原因目前尚不清楚。有消息称这是因一场口角引起的。警方没有证实有关事情的起因是有女性受到侮辱的传闻，并在推特上呼吁人们不要妄加猜测。

德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert)周一对开姆尼茨发生针对移民的攻击予以严厉批评。他说： “昨天在开姆尼茨看到的以及视频中记录的一些情况，在我们的法治国家中没有立足之地。”

据悉，德国左右两派都还将在开姆尼茨市举行示威游行。警方对此已严阵以待。

乐然／叶宣（德新社、法新社）