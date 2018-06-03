男女机会均等尚需一百年

（德国之声中文网）性别鸿沟 - 这是反映男女两性在保健、教育、政治和经济等领域机会差异的最新名词。世界经济论坛每年都会调研各国在缩小性别差距方面取得的进展，并以数字形式对其进行量化展示。这方面的楷模是爱尔兰，该国性别差距已经被填补了87%。排名第十的德国，该项指标为78.7%, 比卢旺达略差。

按照世界经济论坛的推算，在保持现有发展速度的情况下，还需要99.5年，全球范围才能彻底实现男女平等。

同去年相比，今年男女机会均等方面已经取得了明星进步。这主要得益于很多女性进入了政治决策层。比如，冯德莱恩当选欧盟委员会新一届主席，拉加德接管欧洲央行，芬兰政府及执政党高层均为清一色的女性，在德国，联邦和州政府层面有40%内阁成员为女性，而德国女总理默克尔也已经执政多年。

董事会里女性"凤毛麟角"

如果说女性参政执政已经屡见不鲜，那么德国经济界中男女地位则仍有天壤之别。今年十月，德国达克斯企业中终于出现了一名女性高管，即软件公司SAP的副总裁摩根（Jennifer Morgan）。但达克斯所属三十家大企业的总裁级人物中，摩根是唯一的女性。咨询公司EY进行的一项调研显示，德国所有上市企业中，女性高管的比例仅为8.7%。也就是说，德国三大股指所属企业的701名董事中，640人为男性。

EY公司专家马库斯·海恩（Markus Heinen）今年夏季曾表示："如果董事会女性成员增加的速度保持今年上半年的水平，那么需要等到2048年，女性董事才能占到三分之一。" 无论是全球，还是欧洲范围，女性在企业家担任要职的情况都有很大差距。在俄罗斯，企业高层中女性只占7%，而在法国女性高管的占比则高达43%。

在德国，对企业董事会中的女性比例并没有法律规定，但监事会中女性则必须至少占30%的比例。2016年开始生效的这一法律规定，如果监事会出现空缺，必须先由女性填补，直到达到30%的比例为止。妇女组织的一项统计显示，截至今年十月，德国企业监事会中女性占比已经超过了法律规定的最低标准。德国186家上市企业中，三分之一的监事会成员为女性。

高层女性薪资优厚

EY公司的统计显示，女性一旦进入高管阶层，其薪酬往往比同级男性更优厚。女性平均收入比男性高出26.7%, 年收入平均多12万欧元。相关的调研指出，女性高管尤其受到德国达克斯企业的欢迎，但也正是因为高管级别女性凤毛麟角，从而导致了她们"市值"飙升的现象。

但是在普通的就业市场上，女性就业情况在许多国家都出现了退步的情形。世界经济论坛的调研显示，在这一领域，男女性别差距非但没有缩小，而是在不断扩大。

女性文盲数量惊人

调研认为，造成这一结果主要基于三个原因：女性从事的工作往往很容易被机器人所取代，女性很少选择薪资快速增加的行业，女性在照料孩子和家人方面扮演着主要角色。此外，女性在获取资金方面的难度依然很高。

全球范围来看，只有55%的成年女性拥有职业，而男性就业的比例则为78%。尤为令人担忧的是，依照世界经济论坛提供的数据，全球范围内，15至24岁女性中有10%是文盲。而这还只是平均数据，个别国家中女性文盲的比例要远远高出平均水准。

达扬/洪沙（德新社、法新社）