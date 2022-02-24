男人奔赴战场 老幼妇孺流亡他乡

俄罗斯加强攻势 声称控制乌克兰最大核电站和地区首府

在乌克兰总统泽连斯基再次向欧盟喊话后，法、德与波兰表示支持乌克兰与欧盟建立更紧密的关系。此外，欧盟将俄罗斯7家银行排除在SWIFT之外的制裁生效，不过制裁没有包含两家主要银行。乌克兰方面表示，开战至今已有2000人丧生。俄罗斯方面则声称已经完全控制地区首府赫尔松以及乌克兰最大的核电站。