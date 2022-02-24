 男人奔赴战场 老幼妇孺流亡他乡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2022

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时政风云

男人奔赴战场 老幼妇孺流亡他乡

乌克兰的老幼妇孺背景离乡，逃往邻国。波兰的民众向他们伸出了援手。

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