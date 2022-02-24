男人奔赴战场 老幼妇孺流亡他乡

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乌克兰的老幼妇孺背景离乡，逃往邻国。波兰的民众向他们伸出了援手。
俄罗斯入侵乌克兰后，成千上万乌克兰人逃离家园。德国政府正为快速提供援助做准备。移民事务专家同时指出，对抗造成难民潮的源头才是根本之道。
在乌克兰总统泽连斯基再次向欧盟喊话后，法、德与波兰表示支持乌克兰与欧盟建立更紧密的关系。此外，欧盟将俄罗斯7家银行排除在SWIFT之外的制裁生效，不过制裁没有包含两家主要银行。乌克兰方面表示，开战至今已有2000人丧生。俄罗斯方面则声称已经完全控制地区首府赫尔松以及乌克兰最大的核电站。
据俄罗斯媒体报道，俄军已经攻占了乌克兰东南部城市梅利托波尔。其他乌克兰城市的军事目标也在遭受俄军火炮与巡航导弹的轰击，其中包括首都基辅。与此同时，俄乌双方也都释放出了谈判的讯号，但是围绕谈判地点尚有分歧。
俄罗斯入侵乌克兰以来，中国的网络空间不仅几乎看不到批评莫斯科的声音，连俄官方的声音也会被屏蔽。本周开始的中国从乌克兰撤侨行动进展缓慢，官方证实一名中国人受枪伤。
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