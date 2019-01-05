电视演说未解僵局 特朗普坚持造牆

(德国之声中文网) 特朗普在美国时间週二 (1月8日) 晚上，發表9分钟全国电视演说。他坚持要兴建价值57亿美元的美墨边境围牆，并决定弃用水泥、改用钢铁造牆，声称这是对民主党作出的妥协。

此前特朗普团队一直讨论颁佈紧急状态，以此为由绕过国会兴建围牆，但他最终没有在电视演说中提及此事。

特朗普一再重申边境围牆是解决之道，它可以打破拉丁美洲非法移民问题的恶性循环，形容为「普通常识」。但他把边境围牆说成是执法部门的要求，而非他个人的政治愿望。

特朗普發表演说之时，美国政府停摆已踏入第18天，是美国史上第二长。联邦政府几以万计员工无法支薪，部分共和党议员愈来愈为此情势感到压力。他週三 (1月9日) 将在白宫与两党众议员会面，并在週四 (1月10) 到访美墨边境继续推动他的竞选承诺。

美媒指演说内容误导

特朗普称美国南部边境面临安全和人道危机，移民问题已经到了「失控」程度。

他把非法移民问题归咎毒品和暴力所害，举例美国去年有数万人因吸毒而死、加州一名警员被墨西哥移民杀害，并问道﹕「在国会履行职责之前，美国人还要流多少血？」

他说﹕「我见过几十个家庭，他们的摰爱被非法移民夺去生命。我握住那些在饮泣的母亲的手，拥抱悲痛欲绝的父亲们。很悲伤，很糟糕。」

但美联社、纽约时报、CNN等媒体指出，特朗普的演说当中带有误导性内容，包括﹕美墨新一份贸易协议会为围牆买单、非法移民更容易犯罪、美国九成海洛因都由墨西哥进口等等，这些都与事实不符。美联社报导，近年的研究指出土生土长的美国人比移民更容易犯罪。

民主党﹕特朗普製造恐慌

电视演说结束后，民主党谴责特朗普为了一己政治利益製造恐慌和边境危机，批评他的言论没有事实基础。

特朗普仍然把责任归咎于民主党，声称假如对方愿意谈判，现在的对峙局面「可以在45分钟的会议内解决」。他又怪罪民主党不愿为维护边境安全提供资助，但事实上民主党在重新控制众议院的时候，已经通过拨款13亿美元加强边境安保。

民主党众议院议长波洛西 (Nancy Pelosi) 促请特朗普停止「挟持」国家，让联邦政府重新运作。民主党参议院少数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 形容﹕「他只是利用椭圆形办公室作为背板製造危机和恐惧、转移公众视线，迴避他造成的行政溷乱。」

佩洛西透露，众议院将于本週开始表决个别法案，开重部分联邦政府部门，包括让财政部恢復运作向纳税人退税。

李芊/杨威廉 (美联社、法新社等)