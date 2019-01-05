电视演说未解僵局 特朗普坚持造牆

(德国之声中文网) 特朗普在美国时间週二 (1月8日) 晚上，發表9分钟全国电视演说。他坚持要兴建价值57亿美元的美墨边境围牆，并决定弃用水泥、改用钢铁造牆，声称这是对民主党作出的妥协。
此前特朗普团队一直讨论颁佈紧急状态，以此为由绕过国会兴建围牆，但他最终没有在电视演说中提及此事。
特朗普一再重申边境围牆是解决之道，它可以打破拉丁美洲非法移民问题的恶性循环，形容为「普通常识」。但他把边境围牆说成是执法部门的要求，而非他个人的政治愿望。
特朗普發表演说之时，美国政府停摆已踏入第18天，是美国史上第二长。联邦政府几以万计员工无法支薪，部分共和党议员愈来愈为此情势感到压力。他週三 (1月9日) 将在白宫与两党众议员会面，并在週四 (1月10) 到访美墨边境继续推动他的竞选承诺。
特朗普在美國時間1月8日晚上發表九分鐘全國電視演說，是他上任以來的第一次。
美媒指演说内容误导
特朗普称美国南部边境面临安全和人道危机，移民问题已经到了「失控」程度。
他把非法移民问题归咎毒品和暴力所害，举例美国去年有数万人因吸毒而死、加州一名警员被墨西哥移民杀害，并问道﹕「在国会履行职责之前，美国人还要流多少血？」
他说﹕「我见过几十个家庭，他们的摰爱被非法移民夺去生命。我握住那些在饮泣的母亲的手，拥抱悲痛欲绝的父亲们。很悲伤，很糟糕。」
但美联社、纽约时报、CNN等媒体指出，特朗普的演说当中带有误导性内容，包括﹕美墨新一份贸易协议会为围牆买单、非法移民更容易犯罪、美国九成海洛因都由墨西哥进口等等，这些都与事实不符。美联社报导，近年的研究指出土生土长的美国人比移民更容易犯罪。
美方派出軍警到邊境防止移民湧入，圖為美國警方和海關人員拘捕支持移民的女示威者。
民主党﹕特朗普製造恐慌
电视演说结束后，民主党谴责特朗普为了一己政治利益製造恐慌和边境危机，批评他的言论没有事实基础。
特朗普仍然把责任归咎于民主党，声称假如对方愿意谈判，现在的对峙局面「可以在45分钟的会议内解决」。他又怪罪民主党不愿为维护边境安全提供资助，但事实上民主党在重新控制众议院的时候，已经通过拨款13亿美元加强边境安保。
民主党众议院议长波洛西 (Nancy Pelosi) 促请特朗普停止「挟持」国家，让联邦政府重新运作。民主党参议院少数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 形容﹕「他只是利用椭圆形办公室作为背板製造危机和恐惧、转移公众视线，迴避他造成的行政溷乱。」
佩洛西透露，众议院将于本週开始表决个别法案，开重部分联邦政府部门，包括让财政部恢復运作向纳税人退税。
李芊/杨威廉 (美联社、法新社等)
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美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？
特朗普：我对建筑最在行！
“我将在我们的南部边界建造一个很长的隔离墙——造墙这事，没人比我更在行，而且我要让墨西哥出这笔钱。”这是未来的美国总统唐纳德·特朗普在竞选时说的。迄今为止，他的公司建造的主要是高楼和酒店。“在边境筑墙”是他的移民政策“十点计划”中的第一要务。
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归于大漠的栅栏
美国和墨西哥之间的边境总长约3200公里——其中1100公里已经被栅栏防护起来。美墨边境线上共有十个州：四个在美国，六个在墨西哥，边境穿越沙漠和城市。由于人迹难至，边境在新墨西州边界的一小部分是开放的。在其它地方则有美国海关及边境保护部门的巡逻人员。
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无法逾越的铜墙铁壁
据估计，非法移民的数量每年约为35万人，其中很大一部分来自墨西哥。每一个在美国非法居留的人，都如同隐居。一些墨西哥人获得了“容忍居留”，但是他们在边境另一边的家人却无法得到签证。蛇头费用高昂，很少人能负担得起。移民盼望一个更好的生活，有工作，可以给家里更多的钱。
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只能握个手
栅栏使这些移民家庭无法团聚——拥抱？没戏！最多，只能在铁栅栏的缝隙中握一下手。“能够很快在美国相会”的期待，随着特朗普在美国总统大选中的胜出而消逝。
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从隔离到偏见
“如果墨西哥方面送人过来，送的肯定不是最好的”，特朗普在竞选期间如此说。“他们让那些有很多问题的人来。他们带来毒品、犯罪、强奸。有一些，我想是好人。”特朗普想驱逐非法移民，至少是那些有犯罪行为的非法移民。尽管
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沙漠，边境，遣返
对于一些墨西哥人来说，梦想在边境就结束了——他们被抓进了监狱。还有一些人，为了非法越境，付出了生命。媒体批评说，安全部队甚至越过边境对偷渡者射击。六名无辜的墨西哥公民被射杀，肇事者却逍遥法外。直到2015年，一名美国边境巡逻队的成员才被一位联邦检察官起诉。
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用滑膛枪对付不速之客
吉姆·奇尔顿（Jim Chilton），一个美国农民，在看守着他的土地。他有一个20万平方米的农场，位于亚利桑那州（Arizonas）东南部，毗邻墨西哥。和墨西哥之间只有一道铁丝网。奇尔顿觉得自己要为这里的安全负责，为此，他甚至用到了他的滑膛枪。
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诡异的终点
“玉米饼墙”（Tortilla Wall），这是对加利福尼亚州圣地亚哥市（San Diego）的奥塔伊梅萨（Otay Mesa）边境和太平洋之间一段长达22.5公里的边界带有贬义的称呼。
作者: Sabrina Pabst