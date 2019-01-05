 电视演说未解僵局 特朗普坚持造牆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

电视演说未解僵局 特朗普坚持造牆

美国联邦政府停摆踏入第三週，两党仍然就边境围牆拨款僵持不下。特朗普发表任内首次全国电视演说，旧调重弹的内容固然无法撼动民主党，但民意战这盘算又打得响吗？

Mexiko Tijuana Migranten Träume & US-Pop Kultur (Reuters/K. Kyung-Hoon)

兩名打算到美國的中美洲移民，攝於墨西哥西北部接壤美國的邊境圍牆。

(德国之声中文网) 特朗普在美国时间週二 (1月8日) 晚上，發表9分钟全国电视演说。他坚持要兴建价值57亿美元的美墨边境围牆，并决定弃用水泥、改用钢铁造牆，声称这是对民主党作出的妥协。

此前特朗普团队一直讨论颁佈紧急状态，以此为由绕过国会兴建围牆，但他最终没有在电视演说中提及此事。

特朗普一再重申边境围牆是解决之道，它可以打破拉丁美洲非法移民问题的恶性循环，形容为「普通常识」。但他把边境围牆说成是执法部门的要求，而非他个人的政治愿望。

特朗普發表演说之时，美国政府停摆已踏入第18天，是美国史上第二长。联邦政府几以万计员工无法支薪，部分共和党议员愈来愈为此情势感到压力。他週三 (1月9日) 将在白宫与两党众议员会面，并在週四 (1月10) 到访美墨边境继续推动他的竞选承诺。

Präsident Trump spricht vom Oval Office aus die Nation zur Grenzsicherheit an (Getty Images/C. Barria-Pool)

特朗普在美國時間1月8日晚上發表九分鐘全國電視演說，是他上任以來的第一次。

DW.COM

圣诞节，特朗普没去度假，还在为美墨边界的围墙预算和民主党僵持不下。 但是围墙还没盖起来，就已经有移民男童在边界告别人世，再也没有入境美国的可能。 (26.12.2018)

经过了多天艰苦的长途跋涉，超过300名来自中美洲的难民终于抵达墨美边境。墨西哥当地政府称无力安置难民，同时，美国海关和边境保护局表示要加大边境审查力度。 (14.11.2018)

浩浩荡荡的移民队伍穿越墨西哥向美国前进之时，美国军方宣布派遣超过5000名军人镇守边境。这一数字远远高于最初的预计。 (30.10.2018)

美媒指演说内容误导

特朗普称美国南部边境面临安全和人道危机，移民问题已经到了「失控」程度。

他把非法移民问题归咎毒品和暴力所害，举例美国去年有数万人因吸毒而死、加州一名警员被墨西哥移民杀害，并问道﹕「在国会履行职责之前，美国人还要流多少血？」

他说﹕「我见过几十个家庭，他们的摰爱被非法移民夺去生命。我握住那些在饮泣的母亲的手，拥抱悲痛欲绝的父亲们。很悲伤，很糟糕。」

但美联社、纽约时报、CNN等媒体指出，特朗普的演说当中带有误导性内容，包括﹕美墨新一份贸易协议会为围牆买单、非法移民更容易犯罪、美国九成海洛因都由墨西哥进口等等，这些都与事实不符。美联社报导，近年的研究指出土生土长的美国人比移民更容易犯罪。

Tijuana Festnahme Unterstützer Migranten Karawane (Reuters/C. Garcia Rawlins)

美方派出軍警到邊境防止移民湧入，圖為美國警方和海關人員拘捕支持移民的女示威者。

民主党﹕特朗普製造恐慌

电视演说结束后，民主党谴责特朗普为了一己政治利益製造恐慌和边境危机，批评他的言论没有事实基础。

特朗普仍然把责任归咎于民主党，声称假如对方愿意谈判，现在的对峙局面「可以在45分钟的会议内解决」。他又怪罪民主党不愿为维护边境安全提供资助，但事实上民主党在重新控制众议院的时候，已经通过拨款13亿美元加强边境安保。

民主党众议院议长波洛西 (Nancy Pelosi) 促请特朗普停止「挟持」国家，让联邦政府重新运作。民主党参议院少数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 形容﹕「他只是利用椭圆形办公室作为背板製造危机和恐惧、转移公众视线，迴避他造成的行政溷乱。」

佩洛西透露，众议院将于本週开始表决个别法案，开重部分联邦政府部门，包括让财政部恢復运作向纳税人退税。

李芊/杨威廉 (美联社、法新社等)

  • Am Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA gräbt ein Bagger ein riesiges Loch aus, um den enormen Stahlträger des Zauns darin zu versenken. (Foto: AP)

    美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

    特朗普：我对建筑最在行！

    “我将在我们的南部边界建造一个很长的隔离墙——造墙这事，没人比我更在行，而且我要让墨西哥出这笔钱。”这是未来的美国总统唐纳德·特朗普在竞选时说的。迄今为止，他的公司建造的主要是高楼和酒店。“在边境筑墙”是他的移民政策“十点计划”中的第一要务。

  • Der Grenzzaun zwischen Mexiko den USA hört mitten in der Wüte auf. (Foto: Reuters/M. Blake)

    美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

    归于大漠的栅栏

    美国和墨西哥之间的边境总长约3200公里——其中1100公里已经被栅栏防护起来。美墨边境线上共有十个州：四个在美国，六个在墨西哥，边境穿越沙漠和城市。由于人迹难至，边境在新墨西州边界的一小部分是开放的。在其它地方则有美国海关及边境保护部门的巡逻人员。

  • Am Grenzzaun zwischen Mexiko und USA steht ein Mexikaner und schaut durch die Stahlträger. (Foto: dpa)

    美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

    无法逾越的铜墙铁壁

    据估计，非法移民的数量每年约为35万人，其中很大一部分来自墨西哥。每一个在美国非法居留的人，都如同隐居。一些墨西哥人获得了“容忍居留”，但是他们在边境另一边的家人却无法得到签证。蛇头费用高昂，很少人能负担得起。移民盼望一个更好的生活，有工作，可以给家里更多的钱。

  • Grenzzaun Mexiko USA (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

    只能握个手

    栅栏使这些移民家庭无法团聚——拥抱？没戏！最多，只能在铁栅栏的缝隙中握一下手。“能够很快在美国相会”的期待，随着特朗普在美国总统大选中的胜出而消逝。

  • Auf der mexikanischen Seite des Grenzzauns patrouiliiert ein Sicherheitsmann. (Foto: AP)

    美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

    从隔离到偏见

    “如果墨西哥方面送人过来，送的肯定不是最好的”，特朗普在竞选期间如此说。“他们让那些有很多问题的人来。他们带来毒品、犯罪、强奸。有一些，我想是好人。”特朗普想驱逐非法移民，至少是那些有犯罪行为的非法移民。尽管

  • Am Grenzzaun zu den USA stehen Holzkreuze. (Foto: Reuters/D.A. Garcia )

    美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

    沙漠，边境，遣返

    对于一些墨西哥人来说，梦想在边境就结束了——他们被抓进了监狱。还有一些人，为了非法越境，付出了生命。媒体批评说，安全部队甚至越过边境对偷渡者射击。六名无辜的墨西哥公民被射杀，肇事者却逍遥法外。直到2015年，一名美国边境巡逻队的成员才被一位联邦检察官起诉。

  • Grenzzaun Mexiko USA (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

    用滑膛枪对付不速之客

    吉姆·奇尔顿（Jim Chilton），一个美国农民，在看守着他的土地。他有一个20万平方米的农场，位于亚利桑那州（Arizonas）东南部，毗邻墨西哥。和墨西哥之间只有一道铁丝网。奇尔顿觉得自己要为这里的安全负责，为此，他甚至用到了他的滑膛枪。

  • Der Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA im Wasser. Eigentlich könnte man am Ende um den Zaun herumschwimmen, wenn man flüchten möchte. (Foto: dpa)

    美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

    诡异的终点

    “玉米饼墙”（Tortilla Wall），这是对加利福尼亚州圣地亚哥市（San Diego）的奥塔伊梅萨（Otay Mesa）边境和太平洋之间一段长达22.5公里的边界带有贬义的称呼。

    作者: Sabrina Pabst


DW.COM

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？

唐纳德·特朗普打算造一堵墙。这可能会是这位地产大亨在全世界最大的建筑项目。多年来，为了确保边境安全，一道由钢铁和铁丝网组成的栅栏已在修建之中。 (18.11.2016)  

相关内容

Washington Trump Statement Shut Down

美国政府继续“停摆” 特朗普再发威胁 05.01.2019

美国财政预算争议陷入僵局之际，特朗普总统威胁不惜让政府“停摆”数月以至数年。他说，他不认为会出现这一情况，但已做好准备。

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert

试图解除政府停摆 特朗普召开边境安全简报 02.01.2019

美国总统特朗普在2019年第一天邀兩党国会领袖出席边境安全简报，希望藉此打破美国政府停摆的僵局，但至今各方尚未达成共识。

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert |

联邦政府持续停摆 47%民众归咎特朗普 28.12.2018

特朗普争取造墙经费，民主党坚决反对。 这个僵局预计会「跨年」进入明年一月。

广告

媒体看中国

Symbolbild Autos deutscher Herstellung in China (imago/T. Frey)

德语媒体：先是苹果，再是大众

新年伊始，在美中贸易争端仍无转机的阴影下，德语报刊的经济版对全球经济的走势一片悲观。德媒认为，中国经济增长的不定前景让对出口和中国市场极度依赖的德国企业，尤其是汽车业忧心忡忡。 