电竞男生去世受关注 警方通报调查结果

近日一名21岁的游戏代练因感情问题轻生事件引发舆论关注。警方昨日通报调查情况，指死者前女友不构成诈骗犯罪。该事件发生后，曾有网友自发下单点外卖到事发地点祭奠，却爆出商家只送空袋的情况，一度引发热议。

（德国之声中文网）几个星期前，中国一名电竞男生因情轻生引发关注。这名男生从事王者荣耀代练工作，游戏ID为“胖猫”。疑因为和女友发生感情纠葛，从重庆长江大桥跳江轻生。重庆公安局昨日（5月19日）通报了调查结果。据中国官媒新华社报道， 根据警情通报，女方谭某和为“胖猫”以真实身份交往两年多，互见亲友，并在一定范围公开双方恋爱关系，经济上互有往来，双方存在真实恋爱关系，谭某未实施虚构事实或隐瞒真相、以恋爱为名骗取“胖猫”财物的行为，不构成诈骗犯罪。警方通报还称，“胖猫”的姐姐刘某多次发布弟弟和谭某的转账和私聊记录，联系多人代写文案，在平台购买流量扩散传播提升热度，导致谭某遭到辱骂攻击。调查过程中，刘某认识到自己行为的违法性并认错。她也对警方对谭某不予立案的决定表示认可。经过调解，“胖猫”父母与谭某已经达成和解。凤凰网报道，胖猫姐姐多个社交平台账号已经被封。

这名年轻的电竞男生跳江轻生事件，以及事件后续曾引发舆论关注，事件一度登上微博热搜榜，广受网民讨论。4月11日，年仅21岁的他在重庆长江大桥跳江轻生，其姐姐在社交媒体表示，近日整理遗物时发现，弟弟省吃俭用，麦当劳也舍不得吃，多次选择10元的外卖，却相当舍得为女友花钱，在与女友在一起的两年里，“胖猫”总共为其花了51万元。她称，她翻看弟弟与女友聊天记录后愤怒不已，继而将此事曝光。

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网易新闻报道，5月3日，疑似“胖猫”女友道歉，不过女方表示只用了大约35万的金额，并退还了13.6万。同一天道歉的还包括茶百道等多个餐饮品牌。因为“胖猫”姐姐发声后，同情之外，有不少网民表示对这名男生心疼，有人自发给他点花或点餐，送去他轻生的重庆长江大桥祭奠。但有人发现，一些餐饮商家送的只有空的袋子，也有仅装了水的奶茶杯，这也引发网友不满，一些人认为“胖猫”生前被女友骗，事后还要被商家骗。随后涉事品牌也相继发出道歉声明。不过也有网友认为这造成浪费：“我真的不理解为啥要用外卖祭奠，如果这种祭奠的话我觉得商家也可以拒单，这造成食品浪费太严重了”“那么多奶茶放江边又浪费又污染环境，还给环卫工人增加工作量，其实可以选择绿色环保型祭奠。点奶茶这种方式，无法理解”。

5月3日晚的直播中“胖猫”姐姐呼吁民众不要再往大桥送外卖。众多网友在微博上留下评论，有人感叹男太过缺爱，有人感叹起码女方是真人，而不是杀猪盘。有网民认为事件热度过高：“热度高的离谱，直接盖了坍塌事故。“ 有人回应：“最近才火看不明白吗”。5月1日凌晨，广东梅大发生高速公路路面坍塌事故，事故共造成20辆车陷落，数人死亡。 据多家中国媒体报道，事发路段属于当地大山路段，当地近一个月都在下雨。

“胖猫”事件并非是首个受到热议的涉及恋爱和钱财的轻生案件。2017年9月，wephone创始人苏享茂在北京的一个楼顶天台跳下坠楼身亡。去世前，36岁的他发消息称“被毒妻翟欣欣逼死”，并在遗书中表示，遭前妻翟欣欣威胁索要1000万元和房产补偿。该事件引发民众关注。根据每日经济新闻报道，去年6月，苏享茂的哥哥在微博发文称，翟欣欣已被警方逮捕，同时发出了立案告知书。告知书显示，翟欣欣敲诈勒索一案，北京市公安局海淀分局认为符合立案条件，现立案侦查，落款时间为2023年5月。北大学生包丽案也是一场悲剧。包丽（化名）男友、她的北大学长牟林翰去年因虐待罪被判处逾三年徒刑。这名22岁的北大法学院女生2019年服药自杀，这起案件也掀起了民众对“精神控制”、“PUA”的广泛认知和讨论。

（综合报道）

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