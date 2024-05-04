电竞男生去世受关注 网民：热度盖过梅大高速塌方

正值五四青年节，一名21岁的游戏代练因感情问题轻生事件引发舆论关注，有网友自发下单点外卖到事发地点祭奠，却爆出商家只送空袋的情况，这再次引发热议，相关事件一度登上微博热搜榜，有网民评论 “热度高的离谱，直接盖了坍塌事故。”

（德国之声中文网）正值五四青年节，一名21岁男子跳江轻生事件，以及事件后续引发舆论关注，事件一度登上微博热搜榜，广受网民讨论。

据《新京报》报道，这名男生从事王者荣耀代练工作，游戏ID为“胖猫”。疑因为和女友发生感情纠葛，4月11日重庆长江大桥跳江轻生，其姐姐近日整理遗物时发现，弟弟省吃俭用，麦当劳也真舍不得吃，多次选择10元的外卖，却相当舍得为女友花钱。“胖猫”姐姐称，与女友在一起的两年里，“胖猫”总共为其花了51万元，姐姐翻看手机翻看弟弟与女友聊天记录后愤怒不已，继而将此事曝光，引发网友同情。网易新闻报道，5月3日，疑似“胖猫”女友道歉，不过女方表示只用了大约35万的金额，并退还了13.6万。同一天道歉的还包括茶百道等多个餐饮品牌。因为“胖猫”姐姐发声后，同情之外，有不少网民表示对这名男生心疼，有人自发给他点花或点餐，送去他轻生的重庆长江大桥祭奠。但有人发现，一些餐饮商家送的只有空的袋子，也有仅装了水的奶茶杯，这也引发网友不满，一些人认为“胖猫”生前被女友骗，事后还要被商家骗。随后涉事品牌也相继发出道歉声明。

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5月3日晚的直播中“胖猫”姐姐呼吁民众不要再往大桥送外卖。众多网友在微博上留下评论，有人感叹男太过缺爱，有人感叹起码女方是真人，而不是杀猪盘。有网民认为事件热度过高：“热度高的离谱，直接盖了坍塌事故。“ 有人回应：“最近才火看不明白吗”。5月1日凌晨，广东梅大发生高速公路路面坍塌事故，事故共造成20辆车陷落，数人死亡。 据多家中国媒体报道，事发路段属于当地大山路段，当地近一个月都在下雨。

“胖猫”事件并非是首个受到热议的涉及恋爱和钱财的轻生案件。2017年9月，wephone创始人苏享茂在北京的一个楼顶天台跳下坠楼身亡。去世前，36岁的他发消息称“被毒妻翟欣欣逼死”，并在遗书中表示，遭前妻翟欣欣威胁索要1000万元和房产补偿。该事件引发民众关注。根据每日经济新闻报道，去年6月，苏享茂的哥哥在微博发文称，翟欣欣已被警方逮捕，同时发出了立案告知书。告知书显示，翟欣欣敲诈勒索一案，北京市公安局海淀分局认为符合立案条件，现立案侦查，落款时间为2023年5月。北大学生包丽案也是一场悲剧。包丽（化名）男友、她的北大学长牟林翰去年因虐待罪被判处逾三年徒刑。这名22岁的北大法学院女生2019年服药自杀，这起案件也掀起了民众对“精神控制”、“PUA”的广泛认知和讨论。

（综合报道）

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