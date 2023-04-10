 电池的"副作用"？宁德时代在德投资受审视 | 经济纵横 | DW | 08.05.2023

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经济纵横

电池的"副作用"？宁德时代在德投资受审视

一段时间以来，德国经济对中国有多依赖，在德国引起热议。在图林根州，这个话题也引起关注。世界最大的锂电池制造商宁德时代在那里有大笔投资。

Firma CATL Gebäude Vertrag

宁德时代计划在图林根州投资总计18亿欧元。这是该企业在欧洲的首个工厂

（德国之声中文网）掌控着全球电池市场37%份额的宁德时代（CATL），今年1月在德国图林根州的工厂正式投产。而宁德时代占据了中国在图林根州投资的重要比例。

据德广联报道，图林根州来自中国的投资比例，从2019年的不到10%，增加到2020年的14.4%，随后2021年达到18.6%，而2022年则升至27.3%。从中国进口的商品和服务价值接近50亿欧元。而其中，宁德时代2019年10月在图林根州动工时，承诺投资18亿欧元。此外，这家为宝马、奥迪等车商提供电池的制造商还承诺在那里创造约2000个就业岗位。

德国之声1月采访宁德时代图林根工厂时，该厂介绍说，试产期间800多名工人中，约400人是中国人。德广联报道说，中国工人熟悉这些机器和产品，生产步入正轨后，在德国当地雇佣的员工比例将增加。

Firma CATL Gebäude Vertrag

宁德时代在图林根州的新厂房

经济依赖与技术依赖

尽管如此，耶拿大学经济政策教授弗莱塔克（Andreas Freytag）仍提出警告，在工业领域的合作中，如果是技术流向中国，那是中国所乐见的。他对德广联表示："宁德时代对许多汽车制造商来说现在就已经离不开了。"他说，中国的政策是让西方更加依赖于中国的技术。

图林根州也有企业在中国设厂，比如机械制造商儒拉玛特（Ruhlamat）。该公司在图林根州有300名员工，在中国则有800名员工。首席运营官提佩斯卡(Christian Tipecska)向德广联表示，"我们当然也必须与中国当地的党组织保持良好关系。"他说，必须清楚知道，中国是一个专制政体，新冠疫情期间的政策就体现出这意味着什么。"有时就关闭港口四周。"提佩斯卡表示，如果德国很大依赖于中国供货，那会是个问题。但如果想在中国销售，那就需要在当地生产。"重要的是跨文化训练。"然后与中国员工的交流就非常好了。

匈牙利民众抗议中国电池工厂

图林根州经济部长：投资是好事

德广联记者也采访了图林根州经济部长蒂芬泽（Wolfgang Tiefensee）。他认为，中国的利益也在于长期在德国和欧洲市场销售其产品，因此中国必须展现负责任的伙伴形象。他说，图林根州获得新技术和新的就业岗位是有利的。蒂芬泽表示，中国在图林根州有30家企业或参股项目，尚没有出现明显的问题。不过，他也表示，需要审视整个供应网络，如果出现整体系统失衡，将会给各方带来损失。

此外，宁德时代在图林根州落户，也给当地的其他相关供应商带来希望：或许他们也能得到一些生产合约。不过，另一种担心是，宁德时代可能会优先委托那些熟悉其产品、能迅速量产的供应商。德广联介绍说，一家生产电池外壳的中国厂商KDL就在宁德时代图林根工厂附近落脚，并雇佣有约100名员工。宁德时代则回应说，该公司与德国多家企业合作，比如无尘车间或者激光技术是与巴登符腾堡州的企业合作。

宁德时代4月宣布，今年前三个月的净利润同比增加了五倍，达到98亿元（约合13亿欧元）。宁德时代供应电池的汽车厂商还包括大众、特斯拉、丰田等。

（综合报道）

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