 电池制造亚洲领先 欧洲开始追赶 | 经济纵横 | DW | 04.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

电池制造亚洲领先 欧洲开始追赶

欧盟决心推进欧洲的电池生产。虽然亚洲竞争对手已经遥遥领先，但欧盟现在已经有了首个具体的计划。

Chinesisches Unternehmen CATL - Produktion Lithiumbatterie (picture-alliance/Imagechina/D. Changzheng)

中国的宁德时代 已经成为全球遥遥领先的电池生产商

（德国之声中文网）德国和法国正在继续推进其在欧洲生产电池的计划。德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）和法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）周四在巴黎宣布，欧宝母公司 PSA和法国电池制造商Saft 已响应该倡议。勒梅尔说，欧盟委员会已经同意，可为欧洲的电池生产提供高达12亿欧元的公共资金。

电池在电动汽车和能源转型方面起着重要作用，也被视为关键技术。联邦外长阿尔特迈尔希望全球三分之一的电池生产落户欧洲。他强调应该以此创造成千上万的工作岗位。他说:"我们需要满足的不仅仅是欧洲汽车行业的需求。""我们还要出口到世界市场。"

法国经济部长勒梅尔补充说，该计划对欧洲来说具有战略意义,以此可以保持法国与中国和美国的竞争能力。

阿尔特迈尔表示，总体来看需要总共投资50至60亿欧元，其中大部分资金要由企业承担。他说："这种规模的项目迄今还从未有过。"欧盟委员会希望能在6月份之前收到有关在欧洲生产电池项目的贷款申请，以便能够在10月底前就此做出决定。2017年欧盟委员会成立了一个电池联盟，旨在应对欧洲的电动汽车热潮，及时在欧洲建立电池制造厂。据官方统计，目前全球大约84%的电池在亚洲生产，欧洲的产量仅占3%。

  • Schweden Premiere Elektro-Fahrzeug EQC von Mercedes-Benz in Stockholm (picture-alliance/dpa/Daimler AG/Product Communication)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动车新秀EQC

    戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

  • Vorschau IAA Daimler Buses – Weltpremiere eCitaro Preview IAA Daimler Buses – World Premiere eCitaro (Daimler AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动公交车eCitaro

    2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

  • Elektroauto Berlin Brandenburger Tor (picture-alliance/dpa/Sebastian Kahnert)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    纯电动小精灵Smart

    戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

  • Logo BMW Vision iNext (BMW)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    宝马紧追其后推新款

    戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

  • Leipzig elektrischer BMW i3 (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    从i3到i8

    宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

  • Deutschland Volkswagen E-Golf Produktion in Dresden (Getty Images/J. Schlueter)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    大众的电动车

    大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

  • VW I.D. Buzz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    大众的电动车家族

    大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

  • Audi e-tron Sportback Concept (picture-alliance/Imaginechina/B. Kelin)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    奥迪也加入竞争队伍

    9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

  • Porsche Taycan (2018 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动跑车

    保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

  • Opeal Ampera-e 2017 (Opel AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    欧宝很快将告别暂时的解决方案

    欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

  • e.GO Life Elektroauto (picture-alliance/dpa/e.GO Mobile AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动车初创企业

    不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

  • Deutsche Post Elektroautos StreetScooter (Deutsche Post AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    德国邮政自己的电动车

    由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

  • Elektroautos Ladeparkplatz Ladestation (picture-alliance/dpa/H.Hanschke)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    宏伟的计划

    2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

  • China Ladestationen für Elektroautos (picture-alliance/dpa/D. Jia)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    德国市场将取得突破

    在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。


亚洲遥遥领先

然而，欧洲是否还有望迎头赶上韩国SKI、 LG Chem和三星集团或者中国宁德时代（CATL）等大型电池制造商值得怀疑。当下韩国制造商LG已经在波兰建厂生产，三星和SKI在匈牙利，中国宁德时代则计划在德国图林根建厂生产。在建造电池工厂问题上目前还存在意见分歧。例如波士顿咨询公司就发出警告,截至2021年，全球电池将产能过剩高达40%。这将导致价格下跌，使得新的供应商几乎无钱可赚。但是麦肯锡和弗劳恩霍夫国际研究机构的专家们却看法不同。他们认为如果德国的汽车制造商打算大规模发展电动汽车的话，新的电池制造商在2020年中期以前仍然还有很大的市场空间。弗劳恩霍夫研究所太阳能部负责人赫宁（Hans-Martin Henning）说："比赛还未得出胜负。"现在正是迎头赶上的时候。"

全球最大的汽车零配件供应商博世（Bosch）今年年初时还不打算进军电池生产领域。当时该公司估计，要能够在全球电池市场立足，至少需要进行200亿欧元的投资。 但是现在，博世宣布将继续与瑞典小型公司Powercell联手研发可以批量生产的所谓燃料电池堆。博世公司汽车部们的负责人哈尔通（Stefan Hartung）表示： "博世正在进军燃料电池领域并将持久的推动其工业化进程。" 博世希望最迟在2022年之前将自己制作的燃料电池堆系统推向市场。

李京慧/任琛 (德新社、路透社)

DW.COM

汽车电池制造：中国已领先 欧洲追赶难？

电动汽车的主要电池制造商都是来自亚洲，尤其是中国的企业发展迅速。对欧洲企业来说, 现在想赶上可能为时已晚。 (24.03.2019)  

中国电动车会以何姿态驶入欧洲市场

在过去几年里，中国重金投入电动车领域，蔚来汽车、拜腾汽车等一些原本在德国无人知晓的中国电动车品牌在业界声名鹊起。这些中国电动汽车将会如何着眼欧洲市场？ (06.03.2019)  

老大哥2.0:中国全面监控电动汽车

在习近平的领导下，中国启动「反异议做战」，整理大数据和人工智能来预测和消除对共产党执政的威胁。人们担心，相关规则为下一代联网汽车共享数据设下先例，成为政府监控的工具。 (29.11.2018)  

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

尽管德国是当之无愧的汽车制造强国，但电动车却是弱项。主导电动车市场的是特斯拉、雷诺、尼桑、通用以及中国制造商。现在，德国人也欲迎头赶上。 (05.09.2018)  

相关内容

Chinesisches Unternehmen CATL - Produktion Lithiumbatterie

汽车电池制造：中国已领先 欧洲追赶难？ 24.03.2019

电动汽车的主要电池制造商都是来自亚洲，尤其是中国的企业发展迅速。对欧洲企业来说, 现在想赶上可能为时已晚。

Hannover Messe - Stand des Unternehmens Kaeser Kompressoren

“德国制造”遭受“中国制造”挑战 03.04.2019

机械制造是德国经济的一个重要支柱。不过中国厂家正急起直追。中国制造会在近期内超越德国吗？张丹红和Andreas Becker带着这个问题在汉诺威工业博览会上走访了德国和中国的展商。

ICE und TGV

泽林视点：被踩刹车的铁路业务合并 03.02.2019

欧盟委员会不愿看到德国西门子和法国阿尔斯通合并铁路业务。德国之声专栏作者泽林认为，这是不识时务的表现。如此以往，欧洲无法在竞争中与中国抗衡。

广告
Chinesisches Unternehmen CATL - Produktion Lithiumbatterie (picture-alliance/Imagechina/D. Changzheng)

电池制造亚洲领先 欧洲开始追赶

欧盟决心推进欧洲的电池生产。虽然亚洲竞争对手已经遥遥领先，但欧盟现在已经有了首个具体的计划。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  