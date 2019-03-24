电池制造亚洲领先 欧洲开始追赶

（德国之声中文网）德国和法国正在继续推进其在欧洲生产电池的计划。德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）和法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）周四在巴黎宣布，欧宝母公司 PSA和法国电池制造商Saft 已响应该倡议。勒梅尔说，欧盟委员会已经同意，可为欧洲的电池生产提供高达12亿欧元的公共资金。

电池在电动汽车和能源转型方面起着重要作用，也被视为关键技术。联邦外长阿尔特迈尔希望全球三分之一的电池生产落户欧洲。他强调应该以此创造成千上万的工作岗位。他说:"我们需要满足的不仅仅是欧洲汽车行业的需求。""我们还要出口到世界市场。"

法国经济部长勒梅尔补充说，该计划对欧洲来说具有战略意义,以此可以保持法国与中国和美国的竞争能力。

阿尔特迈尔表示，总体来看需要总共投资50至60亿欧元，其中大部分资金要由企业承担。他说："这种规模的项目迄今还从未有过。"欧盟委员会希望能在6月份之前收到有关在欧洲生产电池项目的贷款申请，以便能够在10月底前就此做出决定。2017年欧盟委员会成立了一个电池联盟，旨在应对欧洲的电动汽车热潮，及时在欧洲建立电池制造厂。据官方统计，目前全球大约84%的电池在亚洲生产，欧洲的产量仅占3%。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车新秀EQC 戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动公交车eCitaro 2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 纯电动小精灵Smart 戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宝马紧追其后推新款 戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 从i3到i8 宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车 大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车家族 大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 奥迪也加入竞争队伍 9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动跑车 保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 欧宝很快将告别暂时的解决方案 欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车初创企业 不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国邮政自己的电动车 由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宏伟的计划 2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国市场将取得突破 在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。



亚洲遥遥领先

然而，欧洲是否还有望迎头赶上韩国SKI、 LG Chem和三星集团或者中国宁德时代（CATL）等大型电池制造商值得怀疑。当下韩国制造商LG已经在波兰建厂生产，三星和SKI在匈牙利，中国宁德时代则计划在德国图林根建厂生产。在建造电池工厂问题上目前还存在意见分歧。例如波士顿咨询公司就发出警告,截至2021年，全球电池将产能过剩高达40%。这将导致价格下跌，使得新的供应商几乎无钱可赚。但是麦肯锡和弗劳恩霍夫国际研究机构的专家们却看法不同。他们认为如果德国的汽车制造商打算大规模发展电动汽车的话，新的电池制造商在2020年中期以前仍然还有很大的市场空间。弗劳恩霍夫研究所太阳能部负责人赫宁（Hans-Martin Henning）说："比赛还未得出胜负。"现在正是迎头赶上的时候。"

全球最大的汽车零配件供应商博世（Bosch）今年年初时还不打算进军电池生产领域。当时该公司估计，要能够在全球电池市场立足，至少需要进行200亿欧元的投资。 但是现在，博世宣布将继续与瑞典小型公司Powercell联手研发可以批量生产的所谓燃料电池堆。博世公司汽车部们的负责人哈尔通（Stefan Hartung）表示： "博世正在进军燃料电池领域并将持久的推动其工业化进程。" 博世希望最迟在2022年之前将自己制作的燃料电池堆系统推向市场。

李京慧/任琛 (德新社、路透社)