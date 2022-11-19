 电气价格飙升 德东抗议活动再次兴起 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2022

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时政风云

电气价格飙升 德东抗议活动再次兴起

周一晚，德国东部许多城市再次发生反对德国政府能源政策和俄罗斯政策的抗议活动。沉寂数月的"Pegida "运动的支持者也在德累斯顿再次走上街头。

Pegida运动的支持者10月24日在德累斯顿游行示威

"Pegida"运动的支持者10月24日在德累斯顿游行示威

（德国之声中文网）据警方称，在德国东部的梅克伦堡-前波莫瑞州，大约有7600名示威者在20多个城市举行抗议活动。仅在什未林（Schwerin），就有1600人上街抗议。维斯马（Wismar）、帕希姆（Parchim）、路德维希斯卢斯特（Ludwigslust）、居斯特罗（ Güstrow）等地也各有数百人参加抗议集会。发言者在集会上要求国家提供有效的援助，抑制电价和气价。

在勃兰登堡州的科特布斯（Cottbus），警察称有数百人上街抗议。此前的周一，参加抗议的人数达到1200人。

萨克森州、图林根州和萨克森-安哈尔特州也有成千上万的人再次走上街头。根据警方的统计，图林根州周一晚间有40多场示威活动，总共有2万人参加。在阿尔滕堡（Altenburg）和珀斯內克（Pößneck）各有约3000名示威者走上街头。格拉（Gera）、魏玛（Weimar）、埃尔福特（Erfurt）分别有1300人、700人和500人上街集会。警方称，在魏玛的示威活动中，一名记者被人吐了口水。在马格德堡（Magdeburg），880人参加了一个由选项党（AfD)组织的示威活动。而另一个以 "生命权和自决权 "为主题的示威活动吸引了220人，其中包括许多 "横向思维者 "。在哈勒市（Halle），有约1100名示威者参加了抗议集会。

"Pegida"在德累斯顿卷土重来

据警方发言人称，在莱比锡市，星期一抗议活动的支持者和反对者之间发生了冲突。据报道，这次游行的参与者人数为小几千，反对者有数百人。经过数月休整，仇视伊斯兰教的极端主义 "Pegida"运动在德累斯顿再次举行了 "德累斯顿晚间散步 "活动。主题也是围绕乌克兰战争和高能源价格。几百名"Pegida"运动的支持者聚集在德累斯顿圣母教堂附近的新市场上，几乎同样数量的年轻人参加了反"Pegida"运动的活动。茨维考（Zwickau）、开姆尼茨（Chemnitz）也分别有1300人和2000多人参加集会。在开姆尼茨的示威中，可以再次看到右翼极端组织"自由萨克森人"的旗帜和海报。

图林根州州长：德东情绪越来越糟

图林根州州长拉梅洛（Bodo Ramelow，左翼党）警告说，由于对能源价格上涨的合理愤怒可能让德国东部的右翼极端主义抗议活动获得支持。他本周一向《法兰克福汇报》表示，德国东部的情绪越来越糟。原因是电力和汽油价格比德国西部高，而收入却比西部少，这让他们觉得非常不公平。 拉梅洛说，东部地区的电价是最高的，尽管在梅克伦堡-前波莫瑞和勃兰登堡等州，满足其自身需求的120%的电力是由可再生能源生产的。

图林根州州长拉梅洛（Bodo Ramelow）

图林根州州长拉梅洛（Bodo Ramelow）

这位左翼政治家说，如果人们看到联邦政府正在采取行动，看到它正在为油价踩刹车，看到它正在帮助他们，那么这也会阻止人们参加星期一示威活动。

（综合报道）

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