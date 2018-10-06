电影节历史图片展 明星不只走在红地毯

（德国之声中文网）眼下正是夏末时光，柏林却颇有些黯淡--至少，当你置身柏林电影资料馆（Deutsche Kinemathek ），逡巡于历史图片展"影间--柏林电影节图史"时，会有这种印象。这里的图片多为黑白照片，也许强化了你的冷感。

尽管柏林电影节曾经绽放于夏日，但是东西柏林咫尺天涯，被一堵森然耸立的高墙分隔开来，为那些表情阴郁的照片提供了大好的素材。于是，我们看到James Stewar在恩斯特- 路特广场留下令人战栗的影像，以及Claudia Cardinale在勃兰登堡门拍摄的邪恶之墙。

1993年，当导演Billy Wilder重返柏林的时候，柏林墙已然从城市风景中消失殆尽。但是，柏林电影节的举办时间自1978年移至每年2月，放眼四望，惟见灰暗的天空和冰冻的街道。

图片展的创设者用心良苦，埋首资料，精选佳作。他们让我们看到的，并非电影节常见的耀眼的红地毯，肤浅的欢颜，而是浮华背后，悠悠岁月，历历沧桑。

Sidney Poitier 为柏林观众签名留念

主办者说，不经意间留下的历史影像，再现了往日时尚；而整个展览更有意思的地方在于，它描绘了时代精神、生活文化和消费趋势。

晦暗的雨天

除了魅人的红地毯，这场图片展还显示柏林电影节的御用摄影师们独具匠心，从不懈怠地抓拍明星们漫步街市的独特瞬间，忙完公差之后的日常点滴。

生生切割城市的柏林墙，其象征意义无处不在，随时进入眼帘。西柏林阴暗的一面，就在浮华的旁边；明星们灿烂的笑容，伴随着普通百姓的平凡人生。

相比之下，别的电影节可谓良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。不妨设想，威尼斯电影节或者戛纳电影节的图片历史，必是另一番风景。在戛纳的蔚蓝色海岸，在威尼斯的绚丽城景里，灰暗阴郁何处可觅！

这场图片展给了我们一个机会，透过穿梭于柏林电影节的粉丝、明星、政客，以及光彩夺目的派对、时尚、情侣、剧院，去看看这座作为将世界一分为二的冷战的象征之城，它自身的模样。

图片展"影间--柏林电影节图史"展出摄影家Erika Rabau, Gerhard Kassner, Heinz Köster, Mario Mach, Fumiko Matsuyana and Christian Schulz等人的作品。

影前，影间，影后 红地毯上的自拍 影迷运气足够好的话，可以在电影节上和莱昂纳多·迪卡普里奥这样的大明星自拍一下。在这个智能手机不断翻新的时代，他手上拿的是个啥老玩意儿？哦，这是2010年。

影前，影间，影后 柏林召唤世界 这是1955年，第五届柏林电影节。作为冷战中西德重要的文化宣传阵地，加大推广力度很有必要。这是英国影星皮特·乌斯蒂诺夫为电影节站台。

影前，影间，影后 冷战时代的欢笑 1961年，柏林电影节仍在六月底举行。时任市长、后来的德国总理维利·勃兰特和好莱坞影星杰恩·曼斯菲尔德（Jayne Mansfield）握手（旁边是她的丈夫Mickey Hargitay）。天下颇不太平，欢笑还得继续。5个月后，柏林墙开始建立。

影前，影间，影后 夏日里的寒战 1962年，新建的柏林墙未能阻止电影节的举办。摄影家Heinz Köster在路特广场拍下了这张著名的照片。照片中，好莱坞影星詹姆斯·史都华（James Stewart）仿佛在六月天瑟瑟发抖，成为那个时代的隐喻。

影前，影间，影后 在分裂的城市留个影 意大利影星克劳迪娅·卡汀娜（Claudia Cardinale）在勃兰登堡门前的留影。一墙之隔，同一个城市，不同的梦想。

影前，影间，影后 革命年代 1968, 革命年代，柏林电影节也激情澎湃，影评人Wolf Donner （中）在现场。10年后，在他的主导下，柏林电影节的举办时间从6月改为2月。

影前，影间，影后 巨变前夕 1988年，历史巨变的前夜。英国影星简·柏金（Jane Birkin）在柏林电影节。

影前，影间，影后 重返柏林 1993年2月，著名导演比利·怀尔德（Billy Wilder）和影星Horst Buchholz 站在勃兰登堡门前。怀尔德是犹太人，曾任记者。1961年他携作品《One Two Three》出席柏林电影节。随后，他缺席了30余年，直到柏林墙倒塌之后。

影前，影间，影后 红与黑 2001年开始成为柏林电影节指导的Dieter Kosslick带来了更加绚丽的风格。他还经常亲自陪同艺人们走红地毯。这是2007年，朱迪·丹奇（Judi Dench）挽着他的胳膊。是的，在这里，你看不见Dieter Kosslick 的脸。黑帽子是他的标识。

影前，影间，影后 拍摄者 这场图片展还给了忙碌的摄影家们自己一些位置。这是Erika Rabau，1995年，忙里偷闲打个小盹儿。从1972年开始，她成为柏林电影节的官方摄影师，一直工作到2016年去世前夕。最后，别忘了展览的时间和地点：柏林电影资料馆（Deutsche Kinemathek ）， 2018年9月28日至2019年5月5日。 作者: Jochen Kürten



展出时间：2018年9月28日至2019年5月5日。