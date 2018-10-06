电影节历史图片展 明星不只走在红地毯

（德国之声中文网）眼下正是夏末时光，柏林却颇有些黯淡--至少，当你置身柏林电影资料馆（Deutsche Kinemathek ），逡巡于历史图片展"影间--柏林电影节图史"时，会有这种印象。这里的图片多为黑白照片，也许强化了你的冷感。
尽管柏林电影节曾经绽放于夏日，但是东西柏林咫尺天涯，被一堵森然耸立的高墙分隔开来，为那些表情阴郁的照片提供了大好的素材。于是，我们看到James Stewar在恩斯特- 路特广场留下令人战栗的影像，以及Claudia Cardinale在勃兰登堡门拍摄的邪恶之墙。
1993年，当导演Billy Wilder重返柏林的时候，柏林墙已然从城市风景中消失殆尽。但是，柏林电影节的举办时间自1978年移至每年2月，放眼四望，惟见灰暗的天空和冰冻的街道。
图片展的创设者用心良苦，埋首资料，精选佳作。他们让我们看到的，并非电影节常见的耀眼的红地毯，肤浅的欢颜，而是浮华背后，悠悠岁月，历历沧桑。
Sidney Poitier 为柏林观众签名留念
主办者说，不经意间留下的历史影像，再现了往日时尚；而整个展览更有意思的地方在于，它描绘了时代精神、生活文化和消费趋势。
晦暗的雨天
除了魅人的红地毯，这场图片展还显示柏林电影节的御用摄影师们独具匠心，从不懈怠地抓拍明星们漫步街市的独特瞬间，忙完公差之后的日常点滴。
生生切割城市的柏林墙，其象征意义无处不在，随时进入眼帘。西柏林阴暗的一面，就在浮华的旁边；明星们灿烂的笑容，伴随着普通百姓的平凡人生。
相比之下，别的电影节可谓良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。不妨设想，威尼斯电影节或者戛纳电影节的图片历史，必是另一番风景。在戛纳的蔚蓝色海岸，在威尼斯的绚丽城景里，灰暗阴郁何处可觅！
这场图片展给了我们一个机会，透过穿梭于柏林电影节的粉丝、明星、政客，以及光彩夺目的派对、时尚、情侣、剧院，去看看这座作为将世界一分为二的冷战的象征之城，它自身的模样。
图片展"影间--柏林电影节图史"展出摄影家Erika Rabau, Gerhard Kassner, Heinz Köster, Mario Mach, Fumiko Matsuyana and Christian Schulz等人的作品。
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影前，影间，影后
红地毯上的自拍
影迷运气足够好的话，可以在电影节上和莱昂纳多·迪卡普里奥这样的大明星自拍一下。在这个智能手机不断翻新的时代，他手上拿的是个啥老玩意儿？哦，这是2010年。
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影前，影间，影后
柏林召唤世界
这是1955年，第五届柏林电影节。作为冷战中西德重要的文化宣传阵地，加大推广力度很有必要。这是英国影星皮特·乌斯蒂诺夫为电影节站台。
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影前，影间，影后
冷战时代的欢笑
1961年，柏林电影节仍在六月底举行。时任市长、后来的德国总理维利·勃兰特和好莱坞影星杰恩·曼斯菲尔德（Jayne Mansfield）握手（旁边是她的丈夫Mickey Hargitay）。天下颇不太平，欢笑还得继续。5个月后，柏林墙开始建立。
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影前，影间，影后
夏日里的寒战
1962年，新建的柏林墙未能阻止电影节的举办。摄影家Heinz Köster在路特广场拍下了这张著名的照片。照片中，好莱坞影星詹姆斯·史都华（James Stewart）仿佛在六月天瑟瑟发抖，成为那个时代的隐喻。
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影前，影间，影后
在分裂的城市留个影
意大利影星克劳迪娅·卡汀娜（Claudia Cardinale）在勃兰登堡门前的留影。一墙之隔，同一个城市，不同的梦想。
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影前，影间，影后
革命年代
1968, 革命年代，柏林电影节也激情澎湃，影评人Wolf Donner （中）在现场。10年后，在他的主导下，柏林电影节的举办时间从6月改为2月。
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巨变前夕
1988年，历史巨变的前夜。英国影星简·柏金（Jane Birkin）在柏林电影节。
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重返柏林
1993年2月，著名导演比利·怀尔德（Billy Wilder）和影星Horst Buchholz 站在勃兰登堡门前。怀尔德是犹太人，曾任记者。1961年他携作品《One Two Three》出席柏林电影节。随后，他缺席了30余年，直到柏林墙倒塌之后。
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影前，影间，影后
红与黑
2001年开始成为柏林电影节指导的Dieter Kosslick带来了更加绚丽的风格。他还经常亲自陪同艺人们走红地毯。这是2007年，朱迪·丹奇（Judi Dench）挽着他的胳膊。是的，在这里，你看不见Dieter Kosslick 的脸。黑帽子是他的标识。
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拍摄者
这场图片展还给了忙碌的摄影家们自己一些位置。这是Erika Rabau，1995年，忙里偷闲打个小盹儿。从1972年开始，她成为柏林电影节的官方摄影师，一直工作到2016年去世前夕。最后，别忘了展览的时间和地点：柏林电影资料馆（Deutsche Kinemathek ）， 2018年9月28日至2019年5月5日。
作者: Jochen Kürten
展出时间：2018年9月28日至2019年5月5日。