电影归电影？《花木兰》在台表现亮眼 

（德国之声中文网）《花木兰》在台湾开出好票房。据台湾三立新闻网援引电影票房统计查询网站（Box Office Mojo）报道，《花木兰》9月4日在台湾上映至今，票房达到127万1800美元（约3757萬元新台幣），登上全台新片票房冠军，同时还为全球第二高，仅次于泰国（票房151萬932美元）。票房排名第3的为新加坡，达85萬9128美元。《花木兰》全球票房现已达590万美元。

《花木兰》上映前，美籍华裔女主角刘亦菲去年表态力挺港警，在香港、台湾等地引发网民呼吁抵制该片。上映后，片尾鸣谢中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部以及吐鲁番公安局也在国际上引发抵制该片的舆论浪潮，因为这些机构涉嫌在侵犯新疆人权中扮演了角色。

说好的抵制呢？

對於《花木蘭》在抵制浪潮下，票房依舊亮眼，三立新闻报导说，不少網友紛紛表示“超傻眼，說好的抵制呢”、“不是說港台同心、港台同行嗎”、“只能說政治歸政治，電影歸電影了”；也有人表示「沒辦法，迪士尼的電影，很多家長會帶小孩去看」。

除泰国、台湾和新加坡外，《花木兰》现已在马来西亚、阿联酋、克罗地亚、捷克和新西兰上映，9月11日将在中国大陆上映，9月17日在香港上映。路透社援引知情人士报道，中国当局指示各大媒体不要做有关《花木兰》周五在大陆上映的报道。有猜测认为，这和新疆问题的敏感性有关。

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因新冠疫情，迪士尼8月4日宣布《花木兰》不会在美国、加拿大、澳大利亚等国影院上映，而是在线上影音平台Disney+上架。从9月4日起，在美国订阅Disney+的用户额外花上30美元可以观看该片。据观众信息评估公司Samba TV的统计，美国已有110万个家庭额外支付30美元观看该片。迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）9日表示，迪士尼對《花木蘭》在Disney+上的表现感到滿意，但她没有透露具体数据。Disney+有6050万用戶，其中很多在美國和歐洲。

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