电影审查制度：“红线”都在哪里？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
皮克斯的新电影《光年正传》因为女同接吻的画面在多个阿拉伯国家遭禁。事实上，对电影频繁动用“剪刀”的不只是中东地区，原因也绝不仅仅是同性恋情。以下我们来看一看全球范围的电影审查制度。
《光年正传》是动画公司皮克斯的最新搞笑动画片，目前在阿联酋等多个穆斯林国家遭禁。究其原因恐怕与片中有女同接吻场面有关。其实，国家审查制度不仅见于中东地区。在许多其他国家，也一再有某些场景或整部电影成为审查制度的牺牲品。
皮克斯的母公司迪士尼最初将太空旅行者阿丽莎（图右）和另一名女性之间的亲吻从影片中删去，只是在皮克斯员工公开致函抗议后，才重新置入。阿联酋新近曾宣布，无意审查外国电影，然而，在保守势力抗议后，还是动用了审查机器。
同性恋场景在面向中国市场的影片中也不见踪影。最突出的新例是《神奇动物3：邓布利多之秘密》。为满足中国审查机构的要求，制片商——美国华纳兄弟公司从影片中删掉了两小段，在其中，邓布利多讲到他和恶人格林德沃之间有过同性恋情。
这部皇后乐队歌手莫库里（ Freddie Mercury）的传记片的中文版去掉了所有哪怕只是暗示这位摇滚偶像是同性恋的画面——包括男扮女装、出柜或他被确诊患艾滋病等重要情节。人们的反应并不一致——很多人对该片还能在中国上映已然满意。
吉伦哈尔（Jake Gyllenhaal，左）和莱杰（Heath Ledger，右）主演的获多项奥斯卡奖的剧情片《断背山》（2005年）这样的佳作甚至不准在中国上映。该片描写两个牛仔之间的爱情。2019年出品的埃尔顿·约翰（ Elton John ）传记片《火箭人》也在中国被禁。这位英国歌手公开承认自己的同性恋身份已数十年。
藏民等少数民族在中国受压迫的问题，也构成审查机器的一块红布。布莱德·皮特（Brad Pitt）主演的《西藏七年》（1997年）讲述了奥地利登山家哈勒（Heinrich Harrer）与达赖喇嘛之间的友谊。该片很快被禁。不仅如此，此后多年，皮特都曾被中国禁止入境。
在俄罗斯，同性恋情节同样面临审查——《火箭人》便遭此命运。埃尔顿·约翰强烈抗议肢解其传记片，指控莫斯科实行审查。在俄罗斯，同性恋虽属合法，但不允许同性婚姻或有收养权，以同性恋者为对象的暴力事件屡屡发生。
国家电影审查制度并非威权国家专有。在德国，也有不少电影因宣扬暴力、种族仇恨或者颂扬纳粹而被列入黑名单。甚至《指环王》导演杰克逊（Peter Jackson）拍摄的偶像恐怖片《脑死亡》在德国也被禁——因其有暴力描写。
在美国，一直到20世纪60年代，都严格实施以30年代问世的 《海斯法典》（Hays Code）为代表的国家电影审查制度，长吻、裸体或开上帝玩笑，统统被禁止。希区柯克（Alfred Hitchcock，左）是一位巧妙规避审查制度的大师。如今，好莱坞电影颇受制片人加诸于身的自我审查之累。
中国知名带货主播李佳琦因推销坦克雪糕而从公众视野中消失，“李佳琦悖论”成为媒体热词。时评人、六四记忆· 人权博物馆总策展人长平认为，在现有的审查机制中，李佳琦并不需要了解所有的政治禁区，而是在政治上做一个提线木偶。
最近应法兰克福大学的邀请，旅居柏林的华裔作者严歌苓与流亡海外的中国诗人杨炼进行对谈，分享了他们在文革和六四时期的创伤经历，在离散和审查制度下的写作，以及如何用作品回应时代。德国之声中文网现场实录。
西方国家一再声称，华为网络技术与审查制度有关联，德国之声的布隆迪媒体合作伙伴也受到影响。尽管如此，很多非洲电信供应商仍青睐华为技术。
上海封城后，社媒上很多尖锐的批评之声只活跃了很短时间便被消音。尽管如此，人们没有停止对言论自由的期盼。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版