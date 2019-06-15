 电影史上的先锋女将——爱丽丝·居伊 | 文化经纬 | DW | 25.08.2019

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文化经纬

电影史上的先锋女将——爱丽丝·居伊

法国女导演居伊是电影业的先驱人物，但在男性主导的电影工业中，女性的成就往往难以获得认同。在被世人遗忘多年后，居伊的作品在德国重获瞩目。

Alice Guy Regisseurin (Förderverein Filmkultur Bonn e.V.)

（德国之声中文网）影坛中关于#MeToo运动和性别平权的讨论使法国电影界先驱爱丽丝·居伊（Alice Guy，1873 - 1968）重获世人的瞩目。本届波恩国际无声电影节便将居伊的作品再次搬上大银幕，搭配现场音乐呈献在观众面前。

慕尼黑电影博物馆负责人斯蒂芬·德勒斯勒（Stefan Drößler）指出："当前针对#MeToo运动的辩论、对此类议题的重视，促使人们对爱丽丝·居伊展开密切研究，使得越来越多之前被归功于其他男性导演的电影，被正名为居伊的作品。" 德勒斯勒参与策划波恩国际无声电影节多年，过去也曾在波恩大学的露天中庭放映过爱丽丝·居伊的电影。

迟来的正名

但德勒斯勒此前也不清楚，过去在无声电影节上播放的部分作品竟是爱丽丝·居伊所执导。他举了一个例子："我们在2019年放映的电影《 甘蓝仙子》（La Fée aux Choux）去年也在波恩放映过。当时这部电影尚未被归类为爱丽丝·居伊作品。"如今《甘蓝仙子》在最新的数码技术协助下获得修复，这次是作为爱丽丝·居伊的作品再次在波恩上映。

德勒斯勒表示，在电影发展初期阶段，尚不存在类似今日的导演及工作人员名单，只有电影名称。他指出，电影艺术创始时期，电影的拍摄就如同流水线般快速，此后人们才开始将电影与某个制片者联结在一起，但几乎都是男性。

Alice Guy bei Dreharbeiten (Foerderverein Filmkultur Bonn e.V.)

居伊在拍摄现场

见证电影的先驱时期

在数字化的协助、密集调查以及对电影发展初期女性贡献的认可提升后，如今有部分电影创作被重新归类到女导演的名下，包括爱丽丝·居伊的作品。爱丽丝·居伊可算是电影工业的先驱，事实上，她的经历已经为世人所知多年：1873年居伊出生于巴黎东部，20岁出头时曾在一家相机和摄影制造公司担任秘书，进而接触了电影这项新兴媒体。

居伊在巴黎见证了电影先驱卢米埃尔兄弟的第一次拍摄，她当时效力于新雇主--电影制片商莱昂·高蒙（Léon Gaumont），获得拍片的机会而且取得了一些成就。部分电影史学家甚至称居伊是影史最早剧情片的导演，但这个说法存在争议。在接下来的几年中，居伊担任高蒙电影的制片部门主管，并且通过拍摄电影建立了声望。她执导了当时常见的短片，包括冒险片、西部片和喜剧。1966年，居伊完成了大制作影片《基督的一生》（La vie du Christ），群众演员高达上百人。

为女权发声

居伊对电影制作的方方面面都十分关注。她曾在美国电影杂志《电影世界》（Moving Picture World ）中发文写道："长久以来我一直感到很诧异，没有太多女性抓住电影艺术提供的绝佳机会，成为女导演、走向成名与财富的道路。"发表此文时，她已经在美国工作。

居伊很早便开始对声音和色彩进行实验。她也自信地在文中指出："在所有艺术领域中，可能没有一个能像电影这般，让女性能施展那些不同于男性的女性特有天赋，以及促使这门艺术更臻完美的必要才华。"

Alice Guy Regisseurin (Förderverein Filmkultur Bonn e.V.)

掌握"技术层面"

不仅如此，她也相当熟悉早期电影的技术流程："在电影拍摄上，没有事情是女性不能像男性一般完成的，因此也不存在让她们无法掌握电影技术层面的理由。"居伊确信，电影技术是"适合女性活动的领域"。这在1914年是多么大胆的主张！

居伊以导演和制片的身份完成了数百部电影。1907年她嫁给摄影师赫伯特·布兰奇（Herbert Blaché）并随丈夫前往美国。在电影史中，居伊有时也被称为爱丽丝·居伊-布兰奇。1910年，居伊成立了自己的制片公司"Solax"，成为百年来唯一跻身美国电影制片厂高层的女性。

被遗忘的先锋

上世纪20年代初期，居伊因为多次失败经历从电影事业中抽身，离婚后带着两个孩子回到法国。

自此之后，爱丽丝·居伊在电影史中沉寂多年。"传统的电影迷几乎清一色是男性。" 德勒斯勒指出，超过百分之90的电影史学家都是男性。"在撰写电影史时，女性理所当然地被忽视。"

在70年代的女性电影节上，爱丽丝·居伊开始慢慢再次进入人们的视野。但居伊本人已经无从得知。爱丽丝·居伊逝于1968年，享年95岁。她的回忆录在她死后获得出版。接下来的几年内，好几名纪录片导演开始探索这名法国电影先驱的生平，更接近了她的创作。各大电影节也组织了回顾影展。

Bonner Stummfilmtage (T. Beu)

波恩无声电影节放映的默片配以现场伴奏

居伊风格

爱丽丝·居伊的作品中有专属于她的风格，成为她留下的电影遗产，并被载入电影史册中--尽管并不出名。"随着对爱丽丝·居伊的了解增加，人们当然能在她的电影中找到特定的题材。" 德勒斯勒如是说。正因如此，研究人员才能发现《甘蓝仙子》是爱丽丝·居伊的作品。

在波恩国际无声电影节上放映的其它电影也反映出爱丽丝·居伊是如何用作品凸显女性议题：例如在西部片《两名小游侠》（暂译，Two Little Rangers）中，女性能持枪四处游走并追击反派人物，而《饥饿夫人》（暂译，Madame a des Envies）则讲述一名孕妇走在城里，突然感觉饥饿难耐并抢走别人盘中的食物。显然"女性题材"很早就进入电影史中。

在《女权主义的后果》（暂译，The Consequences of Feminism）一片中，居伊采用新颖的表现方式。德勒斯勒表示："电影中有几幕男女角色对调：男性与女性分别从事另一个性别在既定印象中的'典型"行为。"

在居家的一幕中，男性熨烫和清洗衣服、照顾孩子，女性则表现出"大男子主义"，抽雪茄、看报纸，等着被服侍。在街道的场景里，男女角色继续对调：女人诱骗男人，后者则在女性靠近时便仓皇逃走。

 

第35届波恩国际无声电影节于8月15日至25日举行。爱丽丝·居伊等人的作品也将于9月在慕尼黑电影博物馆放映。

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