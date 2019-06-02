电影《八佰》最后一刻被叫停  涉嫌踩"雷区"

（德国之声中文网）《八佰》官微在周五（6月14日）公布了这一通知，被突然取消是因为技术原因。这部片子由管虎执导，原本被选为开幕片于今晚（6月15日）播放。影片涉及抗日战争，讲述1937年淞沪会战末期，国民革命军留守上海四行仓库，孤军奋战四昼夜的故事，为壮声势，四百人对外号称八百人。

有质疑认为，涉嫌美化国民党以及多次出现青天白日满地红旗帜的情节才是这部片子被叫停的真正原因。台湾中央社注意到，上周日（6月9日）中国红色文化研究会在北京举办的一次研讨会上，与会人士认为，把《八佰》作为庆祝10月1日中共建政70年的"献礼片"播放，很不适宜。参加这次研讨会的包括前解放军高官、影评家和社评家，有与会者批评，《八佰》用历史碎片掩盖历史的本质真实，对国民党的抗战做了严重违背历史事实的美化。

中国官方媒体上依然可以看到关于这部电影的报道及采访。人们也可以看到预告片，其中出现了不止一次青天白日满地红旗帜的画面。电影被临时取消在上影节播放的消息引起了许多业界人士的关注。贾樟柯周五《八佰》公布被取消上影节放映当天在微博上意有所指地留下一句话："电影事业，不能这么搞。"知名编剧史航发了一张《八佰》电影海报，写道："有位导演的胡子，是我们眼看着白的。中国电影的天，也是我们眼看着黑的。"

又见技术原因

这并非是首次中国电影在大型电影节被临时取消的事件。今年2月的柏林电影节上，张艺谋的《一秒钟》在首映前的最后一秒种宣布撤出，官方给出的理由也是"出于技术原因"。当时不少业内观察人士认为，《一秒钟》被强势撤离柏林，极有可能是该片的历史背景涉及中国的文化大革命。

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同年5月，入围了第72届戛纳电影节一种关注单元的《六欲天》突然宣布退出戛纳电影节。这部片子原定于法国时间5月22日在戛纳电影节放映，却在5月21日在官方微博宣布，该片片方及全体主创将不会参加本届戛纳电影节及其相关活动，理由同样也是因为技术原因。

《八佰》官微显示，片子预计7月5日正式上映，但电影届时是否能够上映还是未知，一些网友不安地留下"希望如期上映"的期待。网民"蔡见骏jensen"说："惟愿7月5日的上映，不会被技术原因了，大家都懂得。" "武侠天下NOB"说："接下来应该就是公映取消了……若咱国不存在我朝以外的抗日战士，就把历史重新改写一下吧。反正一直以来，历史都只留下我想留下的"。"天马行空行者"："主要是青天白日旗，我想这回真的可以自信一把，结果都是差临门一脚。"

许多网民对这部片子被上影节取消并不买账。网友"乖张散漫冥顽不灵"说："美不美化，看过后，观众自有分辨，你是觉得群众的眼睛不雪亮么？观众连这也判断不了么？" "哲影Alex"说："今年的第四个案例，从柏林烧起的一把火，小小地殃及了一下戛纳，现在终于烧到本土了。多好，上影节终于有跟欧洲三大一样的共同点了，那就是都有华语电影退过片。" "不想当胖虎的胖虎"写道："这不许拍，那不许演，厉害了我的中国电影。"