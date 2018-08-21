电子脚镣使用不当 温斯坦再付百万保释金

被控性侵的前好莱坞大亨温斯坦因为不当使用电子脚镣，将增加支付100万美元保释金。据称，他的已宣告破产的影业公司与涉嫌受害者达成了一笔赔偿金额为2500万美元的和解协议。
（德国之声中文网）周三（12月11日），声名狼藉的好莱坞大亨温斯坦（Harvey Weinstein）不得不增加保释金，因为法官要求他进一步保证在候审期间不会逃跑。
温斯坦因涉嫌对两名妇女进行性侵犯而面临刑事指控。两起事件分别发生在2006年和2013年，对此他均不认罪。审判预计将于2020年1月6日开始。
这名67岁的被告已缴纳100万美元的保释金，但检察官要求将其提高至500万美元，因为他违反保释规定，未能正确使用电子脚镣。
温斯坦被指控在"无数"场合均未佩戴与电子脚镣配合工作的电子发射器。
曼哈顿州最高法院法官伯克（James Burke）判定这位前电影大亨支付200万美元的保证金。
温斯坦的律师罗通诺（Donna Rotunno）将他未按规定使用电子脚镣归咎于该设备的技术问题。她说，这200万美元将用他最初的保释金和其他资产支付。
温斯坦使用助行器来到法院。他的律师说，由于四个月前在一次车祸中受伤，温斯坦本周将进行背部手术。
与受害者达成和解协议？
纽约时报和法新社周三分别报道说，温斯坦及其已经宣告破产的影业公司的董事会和数十名涉嫌受害者达成了初步和解协议。
纽约时报报道说，初步和解协议中商定的赔偿金额为2500万美元，但不要求温斯坦承认行为不当，也不由他直接向指控者支付，而是由负责破产赔付的保险公司支付。
如果该协议实属，那么为期两年的诉讼可以告一段落。该诉讼所涉诸方，包括受害人代表、温斯坦本人、他的前任董事会成员、债权人、保险公司和纽约州检察长办公室等，可以暂缓一口气。
该报道说，据称总共620万美元将分别赔偿18名受害者，这就意味着没有受害者能获得超过50万美元的赔偿。另外的1850万美元为集体诉讼案获得的赔偿金。
其中两名受害妇女的律师对纽约时报表示，她们将拒绝这一和解协议，继续控诉。
针对温斯坦的性骚扰指控始于2017年，引发了"#我也是（#MeToo）"运动，世界各地的妇女都受到激励，纷纷公开谴责曾经遭遇的性侵犯与性骚扰行为。
张平 / 乐然 （路透社、法新社）