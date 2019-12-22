电子烟和烟草谁更毒？

一份新发布的长期研究指出，长期使用电子烟与吸烟一样危险。若两种交替使用，可能引发气喘、支气管炎等疾病。但这份研究的研究方法却受到学者质疑。
（德国之声中文网）加州大学旧金山分校（UCSF）的研究人员在进行了长期研究后指出，长期吸电子烟对人体的危害与吸烟相同。根据研究结果，吸电子烟者罹患气喘、支气管炎、肺气肿或慢性阻塞性肺病的几率会增加约三分之一。而既吸烟又使用电子烟者染上慢性肺部疾病的风险将增加三倍。
这份发表于学术期刊《美国预防医学杂志》（American Journal of Preventive Medicine）的研究在2013年至2016年针对23000名美国成年人的吸烟及健康状况进行分析。
靠吸电子烟戒烟？
这项研究结果将对电子烟是否能作为戒烟手段的争论带来重大影响。因为多数吸烟者并没有完全放弃烟草改用电子烟，而是选择性地交替使用。
加州大学旧金山分校医学教授暨烟草控制研究与教育中心负责人格兰茨（Stanton Glantz ）指出："舍弃传统香烟全面改用电子烟可以减少罹患肺部疾病的风险，但是只有极少数人如此做。"
"多数吸烟者只是额外再使用电子烟，变成两种产品的使用者，如此一来罹患肺部疾病的风险将大幅提升。"
对研究方法存疑
研究的核心论点是否能站得住脚，还需要进一步的研究探讨。德国癌症医学研究中心（DKFZ）癌症预防科负责人蒙斯（Ute Mons）对研究中的因果逻辑存疑。"其实研究中电子烟和肺部疾病的关系也可以这么解释：使用电子烟是因为已经出现肺部问题，而肺部问题是因为之前的吸烟习惯造成的。"
蒙斯指出，问题在于多数电子烟使用者曾经或仍旧吸烟。因此必须统计过去的吸烟习惯，如此才能将使用电子烟的后果与过去的吸烟习惯作切割。
"但是这份研究非常不全面。所以只有目前的吸烟习惯被列入考量，没有计算过去吸烟的时间和数量。可能发生的情况是，当长年吸烟的重烟瘾者改抽电子烟后罹患呼吸道疾病，可能部分或根本是因为之前的吸烟习惯引起的。"
美国过去数月已有52人因为突发肺部疾病致死。但这份UCSF的研究结果与此并无直接关联。医界认为，这些患者是因为抽了含有非法四氢大麻酚（ＴＨＣ）成分的电子烟而丧命。UCSF则是针对电子烟在美国的销售方式进行研究。由于欧洲出台了烟草规定，电子烟的成分比在美国受到更为严格规范。美国旧金山明年将禁止售卖电子烟。
首次证实长期影响
过去的各种研究结果虽然也得出电子烟会引发肺部疾病的结论，但至今却无法证明其长期影响，其中部分原因在于缺乏经验数据。
在加州大学旧金山分校的研究开始时，没有研究对象出现肺部问题。经过三年的观察，研究人员能证明电子烟与肺部疾病的因果关系。
格兰茨表示："这份研究为'长期使用电子烟会危害健康并且使烟草更盛行'的推断提供了佐证。"
随着禁烟令的推广，电子烟近年在各地受到追捧，因为一些电子水烟推出了糖果或水果口味，尤其受到青少年的欢迎。德国政府如今计划出台规定，对电子香烟进行监管。 (26.04.2015)