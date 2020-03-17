 电子显微镜下 病毒现原形 | 所有节目 | DW | 28.11.2021

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科技环境

电子显微镜下 病毒现原形

研究者借助电子显微镜拍下了新冠病毒的高清晰度图片。SARS、艾滋病毒等其他病毒也在显微镜下原形毕露。

  • Eine Kinderzeichnung des Coronavirus. Es trägt eine Krone und schaut böse.

    带刺的王冠

    家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

  • Vergrößerte 3D Aufnahme von SARS-Cov-2

    写真图片

    这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

  • Elektronen-Mikroskop-Aufnahme von SARS-CoV-2

    空气中传播

    新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

  • Elektronenmikroskop-Aufnahme einer Zelle, die mit SARS-CoV-2 infiziert ist

    病毒如何侵入细胞

    新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

  • Zelle infiziert mit SARS-CoV-2

    人类尚无免疫力

    这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

  • Mikroskop-Aufnahme von SARS-CoV

    SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。

    本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

  • MERS Virus-Partikel

    MERS-CoV：另一种冠状病毒

    2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

  • Aufnahme einer T-Zelle, die von HIV angegriffen wird.

    HIV: 另一场世纪瘟疫

    艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。


  • Eine Kinderzeichnung des Coronavirus. Es trägt eine Krone und schaut böse.

    带刺的王冠

    家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

  • Vergrößerte 3D Aufnahme von SARS-Cov-2

    写真图片

    这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

  • Elektronen-Mikroskop-Aufnahme von SARS-CoV-2

    空气中传播

    新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

  • Elektronenmikroskop-Aufnahme einer Zelle, die mit SARS-CoV-2 infiziert ist

    病毒如何侵入细胞

    新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

  • Zelle infiziert mit SARS-CoV-2

    人类尚无免疫力

    这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

  • Mikroskop-Aufnahme von SARS-CoV

    SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。

    本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

  • MERS Virus-Partikel

    MERS-CoV：另一种冠状病毒

    2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

  • Aufnahme einer T-Zelle, die von HIV angegriffen wird.

    HIV: 另一场世纪瘟疫

    艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。


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This digitally-colorized transmission electron micrograph (TEM) revealed the presence of a number of infectious bronchitis virus (IBV) virions, which are Coronaviridae family members, and members of the genus Coronavirus. IBV is a highly contagious pathogen, which infects poultry of all ages, affecting a number of organ systems including the respiratory and urogenital organs. IBV is categorized as a Group 3 coronavirus member, with a helical genome composed of positive-sense single-stranded RNA ((+) ssRNA). This is an enveloped virus, which means that its outermost covering is derived from the host cell membrane. The coronavirus derives its name from the fact that under electron microscopic examination, each virion is surrounded by a corona or halo. This is due to the presence of viral spike peplomers emanating from its proteinaceous capsid. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. FILE - An undated handout image provided by the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on 05 August 2014 shows a colorized transmission electron micrograph (TEM) of an Ebola virus virion. The WHO declared Ebola an international health emergency Friday (08.08.2014). The Ebola outbreak in West Africa constitutes an international health emergency, the WHO said and called for global action to stop the virus from spreading futher. EPA/Frederick A. Murphy/ HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (ZU dpa WHO stuft Ebola als globalen Notfall ein - Zentrale Steuerung möglich) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

世界上十大最危险病毒 17.03.2020

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