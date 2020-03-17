电子显微镜下 病毒现原形

带刺的王冠

家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。