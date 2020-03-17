电子显微镜下 病毒现原形

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研究者借助电子显微镜拍下了新冠病毒的高清晰度图片。SARS、艾滋病毒等其他病毒也在显微镜下原形毕露。
家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。
这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。
新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！
新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。
这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。
本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。
2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。
艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。
这一变异毒株编号为B.1.1.529。它已在何地出现、是什么使其如此危险、它是如何形成的，以及如何予以遏制？——以下是若干解答。
截至11月1日，全球新冠死亡病例总数超过500万，其中一半死亡病例是在过去8个月里发生的。目前多国正试图遏制传染性更强的德尔塔变种病毒。而疫苗接种的不平等现象仍然存在，并危及全球抗疫进程。
疫苗可降低感染风险。而如果感染了，吃药可以防止发展成重症。继疫苗开发之后，制药巨头们又展开了针对新冠口服药的激烈竞赛。在默克公司之后，另一家美国制药巨头辉瑞也希望为其研发的新冠口服药申请批准许可。
接种疫苗管用？抗体可以提供有关信息。不过，到底需要多少抗体，人体才能具备免疫力，提供自身保护能力？ 对此，尚缺少检测界值，即标准。delta新变异毒株则带来新麻烦。
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