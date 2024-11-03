电动车转型：德国的公司用车为何成绊脚石？

德国的公司汽车往往也是员工的私人用车，是一种雇主提供的慷慨福利，同时享受政府的高额补贴。专家指出，这一模式阻碍了德国向电动车的转型。

（德国之声中文网）德国电信（Deutsche Telekom）在力求公司用车保护环境方面走在了前面。自2023年以来，该公司已不再购买购燃油车，新车都是纯电动车。

其他德国大公司还没有走得这么远。化工巨头BASF的1600辆公司用车中只有320辆电动车。软件公司SAP将从2025年起只购买纯电车和油电混合车。但混合驱动车作为公司用车受到批评，因为公司往往只给员工报销汽油，而非充电费用。这导致人们开车时还是选择用燃油，而不是用电。不过SAP为员工提供的加油卡，既可以加油也可以充电。

公司车，自家开

也许有人会说，在德国路上跑的汽车中，公司用车（Dienstwagen）仅占很小一部分，改变它们对气候保护的作用并不大。这么想就错了。虽然德国私人拥有的轿车远远多于公司，但大量公司车在较短时间里会被卖掉进入二手车市场，然后被开上很多年。

因此公司用车的选型会在很长时间里影响德国乘用车的构成。此外大多数的新车是被公司购买的：德国新上牌照的新车中，三分之二都是公司用车。而其中的一半也可以由员工私人使用。

可持续性生产电动车有多重要？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

由于多数情况下雇主会支付燃油费用，这些公司用车的平均使用频率高于私家车。根据欧盟非政府组织“交通与环境”（T&E）的统计，德国新上路轿车制造的温室气体排放总量中，四分之三来自公司用车。另外，德国的公司车普遍体量越来越大，新车中SUV以及中档和高档车占据三分之一。

政策不够给力

这一趋势与德国政府的气候保护目标背道而驰。迄今德国的雇主尚未开始大规模将公司用车更换为电动车。2024年上半年新上牌照的公司用车中，仅有12%是纯电动车。

这其中也有政府的责任。柏林政府仍在间接补贴燃油车，例如通过对公司用车提供税收优惠。虽然政府对电动车的补贴更高，但燃油车还依然享受优惠。此外车子越贵，补贴的金额越高。根据T&E的数据，德国每年对公司用燃油车的税收补贴高达137亿欧元。

中国电动车大军压境 德国怕了没？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国交通部长维辛（Volker Wissing）对有关补贴态度不够明确。一方面他反对延长对电动车的购车补贴，另一方面却又不愿改变补贴公司用燃油车的既有政策。而交通部在绿色转型方面也没有成为践行的表率。

该部回复德国之声的问询表示，最低目标是从2026年开始，38.5%的新购轿车和轻型商用车应为二氧化碳零排放。目前交通部的34部公车中，有18辆混合型和11辆电动车。

富人受益更多

T&E的专家葛茨（Susanne Goetz）对德国之声表示，公司用车电动转型的缓慢对德国汽车工业来说是一种错失的机会。车商一直抱怨市场需求不高。“像大众、宝马这些品牌去年在欧洲的销售中，70%都来自公司用车，潜力是巨大的。”

就连德国汽车制造商协会（VDA）也认识到：“公司用车对在德国快速推广有利气候保护的电动驾驶是一个有力的推动因素，”该协会主席穆勒（Hildegard Müller）表示。

另有一项研究显示，对公司用车的补贴，最大的受益者是收入最高的10%人群，他们的平均年税前收入超过8万欧元。这部分人真的需要补贴吗？

德语媒体：中国的电动车政策值得德国借鉴

电动车平民化 中国制造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

鼓励电动车、电单车

至少，德国政府在新的促进增长倡议中把电动车纳入了规划。目标是，针对2024-2028年间上牌照的新电车，公司可以更快获得退税补贴，另外私人使用的公司电动车将比燃油车有更多税收优惠。

世界自然基金会（WWF）德国分部气候与能源项目负责人拉达茨（Viviane Raddatz）认为，更有效的做法是引入一项与碳排放直接挂钩、并鼓励购买小型电动车的税种。

此外还有一些值得推广的措施，比如鼓励公司为员工提供电动自行车或公交年票。这些做法也有利于解决一些其他问题，包括停车场占用大量土地等。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。