电动车关税争端：德国总理建议欧中征收同等关税

德国《商报》援引德国政府圈内以及欧盟人士的消息，德国总理肖尔茨建议欧中双方对汽车进口征收同样高的关税，以解决目前出现的电动车关税争端。不过欧盟方面对肖尔茨的建议不以为意。

（德国之声中文网）德国《商报》援引德国政府圈内以及欧盟人士的消息，就欧盟与中国关于中国电动汽车补贴而发生的关税争端，德国总理肖尔茨提出了一项妥协方案。他建议双方对汽车进口征收同样高的关税。

目前的说法是正在讨论对进口车征收15%的关税，但是这一数字还有可能发生变动。

6月初，欧盟委员会宣布，自7月4日起，向中国产电动汽车加征惩罚性关税。在原有10%的进口电动车关税的基础之上，中国车企最高可被额外加征38.1%的惩罚性关税。最终的关税决定将在今年11月公布。

欧委会称，这一对欧洲汽车制造商的保护措施是对中国“不公平补贴”的回应。

上周，欧中双方已宣布围绕关税争端启动磋商。

《商报》报道称，布鲁塞尔方面对肖尔茨的考虑已有所了解，但欧盟委员会认为肖尔茨的建议并不合适，不能成为“一个选项”。欧盟方面认为，与中国打交道不是为了调整中欧之间的关税，而是为了创造公平的竞争条件并平衡中国的补贴。

尽管欧盟委员会对肖尔茨的建议态度消极，但是肖尔茨的建议却具有政治意义。因为如果其他国家加入德国的行列，那么欧盟委员会就可能会面临巨大压力，最终不得不做出让步。

数周以来，肖尔茨政府一直强烈反对欧盟计划对中国电动汽车加征关税，这令布鲁塞尔的专家们感到不满。《商报》引述欧盟一位代表的说法：“肖尔茨头脑里已经没有其它话题了。”欧盟委员会担心柏林的抵制态度会削弱欧盟的谈判地位。

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（法新社等）

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