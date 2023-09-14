电动车不能重蹈光伏覆辙？欧中光伏产业的“恩怨情仇”

（德国之声中文网）欧委会主席冯德莱恩宣布将对中国电动汽车展开反补贴调查之时，提到多年前欧洲光伏产业全面崩溃的例子。她说，"欧盟没有忘记中国不公平的贸易手段对我们的太阳能工业产生了怎样的影响"，因为中国国家补贴光伏板产业，导致欧洲的竞争厂商败退市场。她说，"这样的事情，不能在电动车领域再度重现"。

法国的欧洲事务部长劳伦斯·布恩（Laurence Boon）本周三（9月13日）对欧委会对中国电动车进行反补贴调查的决定表示支持，她说，这对保护欧盟市场至关重要。在一份声明中她表示："我们不会允许获得过度补贴的电动汽车涌入我们的市场，危及到我们的公司，就像太阳能电池板发生的事情一样。"

上个礼拜，欧盟内部市场专员布雷顿(Thierry Breton)也曾警告说，欧洲正在出现 "电动汽车或太阳能电池板净进口国 "的一种趋势。

欧洲对中国太阳能产业的依赖即将结束？

与太阳能板的比较，再次让人们关注到欧盟和中国在光伏问题上的纷纷扰扰。中国太阳能产业进军欧洲市场之时，其巨大产能以及低廉价格让欧洲的太阳能企业步履维艰。2011年之后的短短几年，许多欧洲企业相继宣布破产，包括2012年申请进入破产程序的太阳能电池版制造商Q-Cells，它曾经是世界上最大的太阳能电池版制造商。2012年4月，德国宣布开始减少对太阳能发电的补贴， 而当时市场上存在大量来自中国的低价太阳能装置受到欢迎，德国太阳能企业滑向破产。2013年5月8日，欧盟宣布向中国产太阳能电池板产品征收惩罚性关税。而中国则以对欧盟产化工产品及葡萄酒展开反倾销调查予以回应，导致外界一度担心中欧之间爆发贸易大战。

2017年3月，欧盟将有关措施延长。一年后，欧委会宣布终止对中国光伏产品的反倾销措施，中国制造商将获准在欧洲销售。销售太阳能产品的前提条件是，价格不低于一个最低标准。2019年5月，慕尼黑欧洲国际太阳能技术展期间，两名中国公民被实施逮捕令，原因是涉及太阳能组件的商业走私以及违法规避了欧盟的最低限价。今年6月，来自中国江苏的一名太阳能企业股东和前高管因在德国受到经济违法指控，在慕尼黑机场被拘捕，之后被有条件释放。

随着时间的推移，欧洲对中国产光伏设备的依赖程度已经非常高。目前，欧洲太阳能产业的年总产能仅相当于800万千瓦的装机容量。据德国弗劳恩霍夫研究院太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)估算，欧洲的太阳能设备产能仅占全球的1%份额，中国则占75%。

是什么在阻碍德国能源转型？

在西方与中国的地缘政治关系越发紧张的如今，这种巨大的依赖引发担忧，尤其是俄乌战争爆发过后，能源转型更为迫切，有人担心，北京可以轻而易举地以出口禁令要挟欧美，若是祭出出口管制，在需要时限制太阳能发电板相关设备和材料的出口，德国等欧盟国家会遭遇重创，能源转型也会陷入严重停滞。

然而摆脱这一依赖，复兴欧洲太阳能产业并不容易，欧洲产光伏设备的制造成本大约是中国产品的两倍。拜登政府正凭借《通胀削减法案》为太阳能产业提供巨大的税收优惠。欧洲则没有出台类似的激励措施，因此其投资吸引力也不高。业内人士都认为，没有政府补贴与支持，欧洲太阳能产业不可能复兴。

（综合报道）

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