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使用电能驱动电动机在道路上行驶的汽车，并不包括无法脱离供电接触网的单电源无轨电车和在电气化铁路路轨上行驶的轨道列车，也不包括电动自行车等其他电动车。
目前的电动汽车主要使用电池或者超级电容供电。
德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。
电动车巨头特斯拉被以种族歧视罪名告上法庭。一名特斯拉前黑人员工称，特斯拉工厂工作环境之恶劣，外人根本无法想象。此前，特斯拉也曾收到类似的指控。
中国经济看上去势头正旺，对外贸易和工业生产蓬勃发展——至少在看统计数据的时候是这样的。不过在很多领域，都值得再仔细看看。
在今年的汽车博览会IAA上，来自中国的长城汽车公司雄心勃勃地宣布，它的电动车不仅将出口欧洲市场，而且还要在欧洲工厂生产制造。
作为全球最大汽车市场，中国对德国企业也至关重要。然而，在中华人民共和国最畅销电动汽车制造商名单上，并无大众、戴姆勒和宝马。
危机何在？! 今年上半年，大众汽车集团收入超过以往任何时候。这家康采恩再度提高了今年的盈利目标。
这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。
新出台的欧盟气候法草案计划在2030年前，将有害气体排放量减少55%。他们为此提出的口号是“Fit for 55”。不过，可以肯定的是，实现这一目标并不容易。
在全球最为重要的汽车市场中国，特斯拉可能将面临一次沉重打击： 由于其自动驾驶系统存在被无意激活造成事故的风险，特斯拉不得不对数十万台车辆进行软件更新。
在未来，电动车将可以做到边开车边充电。德国研究人员正在测试这项新技术。
拜登欧洲之行对中国的态度引起《日报》的注意，该媒体指出，不是所有的G7领导人都附和拜登的说法。德国《经济周刊》则关注到中国电动汽车进军欧洲市场。
近期，特斯拉的数据安全问题在中国市场引发了高度关注。北京方面担心，特斯拉电动车的用户数据会被上传到美国服务器。现在，这家电动车巨头宣布在中国设立数据中心，实现数据存储本地化。
熟悉内情人士告知路透社，美国电动车翘楚特斯拉暂停实施扩建其上海生产基地的计划，主要原因是美中贸易冲突带来的不稳定性。
创纪录的交付量、中国市场的高需求——电动汽车先驱特斯拉一帆风顺。今年首季，这家美国公司的销售额和利润意外跃升。
拜登邀请各国首脑，包括中国领导人习近平参加气候峰会引起德媒关注。《每日镜报》指出，这位美国总统正试图用一种新的方式促进北京转型。此外，上海车展上玲琅满目的中国电动车型吸引了《商报》的目光。
上海国际汽车展对于全球车商来说，早就变成了兵家必争之地。背靠着全球最大的汽车市场，“夺中国者夺天下”已经成为全球车商的共识。今年的上海车展上，有哪些新的亮点值得你我关注呢？
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