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电动汽车

使用电能驱动电动机在道路上行驶的汽车，并不包括无法脱离供电接触网的单电源无轨电车和在电气化铁路路轨上行驶的轨道列车，也不包括电动自行车等其他电动车。

目前的电动汽车主要使用电池或者超级电容供电。

芬兰镍矿：欧洲电动车的新希望？ 05.11.2022

欧洲需要自己的电动车电池产业。更迫切的问题是自产电池所需的关键原材料。如何摆脱对中国原材料的依赖？答案或许就在芬兰境内这片荒无人烟的土地上。
特斯拉调降在华汽车售价 分析师忧恐掀价格战

特斯拉调降在华汽车售价 分析师忧恐掀价格战 24.10.2022

特斯拉周一宣布降低中国市场的Model 3及Model Y售价，调降幅度达9%。分析师预测，2023年中国电动车市场的竞争将更激烈，而特斯拉降价恐掀起价格战。
德国人会购买中国电动车吗？

德国人会购买中国电动车吗？ 17.10.2022

在德国这个传统汽车王国，如今也能看见中国电动车商的身影。中国电动车征服德国市场的计划能成功吗？

德语媒体:和中国做生意宛如卖国

德语媒体:和中国做生意宛如卖国 05.10.2022

《图片报》猛烈抨击德国租车公司Sixt采购10万辆比亚迪电动车的行为违背德国利益和西方价值观，《南德意志报》则感叹德国经济依赖俄罗斯廉价能源与中国巨大市场、高效供应链的成功模式走到了尽头，但是昂贵总归好过不安全。
前苹果工程师张晓浪承认窃取商业机密

前苹果工程师张晓浪承认窃取商业机密 23.08.2022

曾效力苹果公司的工程师张晓浪周一在美国一个法庭承认窃取商业机密。该案将于今年11月宣判。

无人驾驶技术 中美争霸新赛场 12.08.2022

中国政府此前以数据安全为由禁止特斯拉电动车驶入部分区域，与此同时，百度的无人驾驶技术已经率先在北京的公共道路上进行测试。这是否会成为大国科技争霸的新擂台？
蔚来扩展欧洲业务 匈牙利工厂9月投入运营

蔚来扩展欧洲业务 匈牙利工厂9月投入运营 07.08.2022

中国电动车品牌掀起「出海」风潮，不仅蔚来汽车将首次在中国以外地点生产电池交换站，其他中国汽车制造商也已着手筹备拓展欧洲市场的计划。
大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。

迪斯 - 充满争议的大众总裁 25.07.2022

当了四年德国大众总裁的迪斯，日前突然宣布辞职。他力推电动车转型，认定汽车产业的未来全在电动领域，并声称摒弃内燃机技术不可避免会让很多人失业。他认识到软件开发对电动车研制至关重要，但是这项工作却麻烦不断。迪斯在中国问题上的立场也不无争议。
击败对手 中企获津巴布韦锂资源

击败对手 中企获津巴布韦锂资源 17.07.2022

中国电动汽车电池的生产者们正大笔投资津巴布韦的锂矿。而锂早已成为电动车电池市场竞争焦点之一。

加快电动车转型 宝马沈阳里达新工厂开业

加快电动车转型 宝马沈阳里达新工厂开业 23.06.2022

德国豪车品牌宝马在中国的第三个汽车组装厂正式投入生产，主要用于生产电动车。在中国蓬勃发展的电动车市场上，通用汽车和大众汽车等品牌正在失去竞争力。
马斯克：柏林和德克萨斯州的特斯拉工厂是「巨大的钱坑」

马斯克：柏林和德克萨斯州的特斯拉工厂是「巨大的钱坑」 23.06.2022

这位南非出生的企业家说，低产量和供应链问题使新工厂付出高昂的代价，特别是柏林的工厂遇到了工会和环保的挑战。
研究：德产纯电车在中国市场占有率翻一番

研究：德产纯电车在中国市场占有率翻一番 03.05.2022

根据国际著名咨询公司普华永道（ PwC: ）的一项研究结果，德国汽车制造商在中国这个最大市场的纯电动车领域成绩显著 。

大众去年在华销量成长为何落后于豪车品牌？

大众去年在华销量成长为何落后于豪车品牌？ 14.01.2022

宝马集团去年在中国的年度销售量创新高，但大众汽车销量却下滑了14.8%，大众中国区总裁冯思翰认为是受到半导体短缺、新冠疫情和停摆措施影响。专家指出，宝马的采购流程比大众更能灵活应对疫情和芯片短缺带来的冲击。
吉利丶Waymo合推无人驾驶出租车

吉利丶Waymo合推无人驾驶出租车 29.12.2021

吉利汽车29日宣布，要与谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo生产无人驾驶电动出租车，预计在未来几年内开进美国市场。随着电动车成为绿能时代的关键科技，美中在该领域呈现了复杂的竞合关系。

小鹏汽车要上天！ 21.11.2021

中国电动车生产商小鹏近日公布了其最新的飞行汽车计划。这辆车既能行驶也能飞行，计划在2024年量产，据称售价将在100万元人民币以内。

今年德国依旧是全球第二大电动汽车市场

今年德国依旧是全球第二大电动汽车市场 11.11.2021

一项调查显示，欧洲消费者如果考虑购买电动车，最看重的依旧是续航里程。美国和中国电动车市场上以纯电动车为主，但是欧洲市场上混合动力车占据了半壁江山。
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