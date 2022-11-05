迪斯 - 充满争议的大众总裁

当了四年德国大众总裁的迪斯，日前突然宣布辞职。他力推电动车转型，认定汽车产业的未来全在电动领域，并声称摒弃内燃机技术不可避免会让很多人失业。他认识到软件开发对电动车研制至关重要，但是这项工作却麻烦不断。迪斯在中国问题上的立场也不无争议。