电动汽车比传统汽车更容易起火吗？

（德国之声中文网）一艘载有约3800辆汽车的大型货轮Fremantle Highway号周二（7月25日）晚间在北海靠近荷兰阿默兰岛附近发生火灾，造成一人死亡、数名船员受伤。目前推测，火灾原因可能是一辆起火的电动汽车。

这艘货轮当时正在从德国开往埃及的途中，船上载运了3783辆汽车，其中包括25辆电动汽车。汽车制造商梅赛德斯-奔驰表示，船上约有350辆奔驰汽车。

此次事件再次引发了人们对电动汽车危险性的怀疑，展示电动汽车被大火吞噬的视频屡次出现在社媒平台上，但DW事实核查团队调查后发现：实际情况并非如此。

无证据表明电动车火灾风险更高

例如约一年前的汽车运输货轮Felicity Ace号沉没事件至今仍时常引起讨论。这艘船在从德国西北部城市埃姆登前往美国的途中起火，其火势连带让更多电动汽车着火，灭火行动因此宣告失败，船员们不得不弃船逃生。最后Felicity Ace号和约4000辆汽车一起在亚速尔群岛附近沉没，推测的起火原因是电池故障，但这一推测仍未得到证实。

救难团队救出Fremantle Highway号的船员

德国的科技检测机构德凯达（Dekra）的事故研究员艾格哈夫（Markus Egelhaaf）以及罗斯托克-瓦尔内明德安全技术和船舶安全研究所（Institut für Sicherheitstechnik und Schiffssicherheit）的专家麦森纳（Dana Meißner）等人多次得出结论：电动汽车相较其他动力系统的车款不存在更高的火灾风险。

此外，无论如何，所有获得牌照的汽车都必须满足一定的法律要求，以保证驾驶员和乘客的最高安全标准——不管是柴油还是汽油发动机，或者是汽油还是电动机驱动。

然而，保险公司安联集团指出，着火的电动汽车非常危险，由于热连锁反应，它们可能会被内部的火苗和高温再次点燃。 《法兰克福汇报》援引安联公司海事风险顾问莱昂伯格（Anastasios Leonburg）的话说，要熄灭这种火灾需要在较长的时间内使用大量的水。但出于成本原因，许多船舶并没有配置相应的设备。

在碰撞测试中表现良好

不过，以电动汽车为例，其设计方式是：一旦出现故障或事故，进出电池的电力会自动与所有其他部件和电缆断开，从而不再有电力流动。因此，电动汽车发生事故后起火的可能性很小。据德国交通协会「全德汽车俱乐部」（ADAC）称，在碰撞测试中，电动汽车的表现甚至往往优于传统汽车。

另一方面，德国消防队也得出了类似的结论。虽然德国消防队协会提到了德国法定意外伤害保险对汽车火灾中锂离子电池灭火的特别建议，但这种建议适用于各种材料和化学品。在风险评估方面，专业消防队认为各种形式的动力系统之间没有区别。

根据「全德汽车俱乐部」的说法，消防部门的实验还表明，火灾的强度并不取决于车辆的动力系统类型，而是主要取决于车辆所使用的材料，尤其是塑料。因此，此前德国曾禁止在地下车库停放电动汽车的规定已取消。

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