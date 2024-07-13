电动汽车临时关税 德国可能投弃权票

连续几个月来，德国联邦政府一直对欧盟向中国产电动汽车加征关税持保留态度。路透社7月12日从一名德国政府圈内人士处获悉，在欧盟内部关于对华关税的投票中，德国预计将投弃权票。目前，肖尔茨总理寄希望于欧中双方在11月前达成协议。

（德国之声中文网）这名预计德国将投弃权票的匿名消息人士还披露，德国联邦政府将在7月15日按时向欧盟提交关于对中国产电动汽车加征关税的立场性文件。该内部人士称，德方的正式立场还没有最终敲定，但一切迹象都显示会是弃权票，其主要原因是欧盟委员会的反补贴调查仍在进行中，且欧中双方也仍在谈判。

另一名内部人士也核实，德国政府很可能会在欧盟内部投弃权票。

欧盟委员会已经从7月4日起，在现在10%的基础上对中国产电动汽车加征最高可达37.6%的临时关税，以抵消中国厂商通过高额政府补贴所获得的不正当竞争优势。临时关税的期限为11月初，在此之前，欧盟必须决定是否向中国产电动汽车正式加征为期五年的反补贴关税。欧盟各成员国必须在下星期通过咨询程序向委员会提交关于临时关税的立场性文件。不过，各国的立场性文件对欧盟委员会并无约束力；在今年秋天就正式加征关税进行投票时，各成员国也可以更改立场。

中国反击相对克制

几个月来，德国政府一直对电动汽车反补贴关税持保留意见。柏林方面担心，中国方面可能对德国车企乃至整个工业界采取反制措施，而且德国厂商在中国工厂生产的电动车型同样也受到欧盟关税的冲击。

北京已经祭出对欧盟电动汽车关税的反制措施：对主要来自西班牙、法国、荷兰、丹麦的猪肉产品展开反倾销调查；稍早前，法国干邑等欧洲酒类也遭到中国的反倾销调查。法国是欧盟内部最积极的呼吁向中国产电动车征收关税的一方。

就在7月10日，中国商务部还宣布，将调查欧盟对华反补贴调查的做法是否构成贸易投资壁垒，相关调查主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等领域。

德国基尔大学世界经济研究所贸易政策研究中心主任欣茨(Julian Hinz)在接受德广联采访时表示，中方目前的反应其实是一种降温的举动。欣茨认为，中国启动符合WTO规定的调查是其正当权利，并表明他们在按照世贸组织的规则行事；尽管猪肉关税可能对某些欧洲公司产生影响，但相比之下，中国并未针对其他对欧盟更为关键的行业采取反击行动，这表明中国仍有谈判意愿。

德国大众在2024上海车展上展出的ID7电动汽车，该车型在上海生产 图像来源: Fang Zhe/Xinhua/dpa/picture alliance

肖尔茨期待欧中达成协议

目前，德国总理肖尔茨寄希望于欧盟能与中国就电动汽车关税问题达成协议。他在7月12日晚间表示：“我们认为欧盟委员会能够实现就电动汽车问题和中国达成一致的目标。”肖尔茨还说，德国产电动汽车无需惧怕全球竞争，但是“德国当然始终坚持各方拥有公平的环境，这也是欧中双方当前谈判的主题。”

根据规定，欧盟委员会已经开始征收的临时关税只有在获得特定多数票的情况下才能予以推翻：27个成员国中，必须有15个投反对票、且合计占欧盟总人口65%以上。这种情形在历史上很少发生。

（路透社、德新社）

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