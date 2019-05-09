 电信巨头中国移动「登美」失利 | 经济纵横 | DW | 10.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

电信巨头中国移动「登美」失利

美国联邦通讯委员会周四投票否决中国电信巨头中国移动申请在美营运一案。 联邦通讯委员会表示除了此案外，他们正在审核另外两家中国电信公司提出的申请。

China mobile (Getty Images)

中国电信龙头中国移动2011年便向美国联邦通讯委员会提出在美营运的申请，但在等待八年后，美国联邦通讯委员会周四投票否决了它们的申请。

(德国之声中文网) 中国电信巨头中国移动于2011年向美国联邦通讯委员会 (FCC) 提出申请，希望提供美国与其他国家之间的通话服务。 如果FCC核准此申请，将使中国移动拥有更直接接触美国电话线路、光纤网络、手机网络及通讯卫星的管道。

然而，FCC周四以5-0的票数否决了中国移动的申请，称核准此申请可能让中国政府藉此对美国进行间谍行动。 路透社报导，FCC专员卡尔 (Brendan Carr) 表示美国应该针对中国联通与中国电信集团之前提出的类似申请案进行调查。 FCC主席派伊 (Ajit Pai) 表示委员会目前正针对相关案件进行审查，但拒绝透露相关细节。

派伊说: 「中国政府可能利用中国电信商，在美国进行危及我们国家安全、经济利益及执法的严重行动。 此外，中国政府也可能不当利用美国的电话线路来增强对美国政府单位的情报蒐集。 」

FCC的专员史塔尔克斯 (Geoffrey Starks) 则表示自从之前委员会核准其他中国电信商的营运申请后，美国国安环境已产生改变。 他认为FCC应该优先处理由其他电信商所引起的国安疑虑。 此外，史塔尔克斯也指出，如果委员会核准了中国移动的营运申请，中国移动负责的电话线路可能包含美国政府的通讯。

USA Regierung hilft von Zöllen betroffenen Farmern mit Milliardensumme | Sonny Perdue ARCHIV (Getty Images/A. Wong)

美国联邦通讯委员会主委派伊表示，中国政府可能利用中国电信商，在美国进行危及我们国家安全、经济利益及执法的严重行动。

此前，美国政府大规模禁止中国电信公司参与5G网络的建设计划，而FCC的决定也成为华盛顿打击中国电信商的最新行动。 FCC主委派伊表示该委员会将开始检验5G网络基础建设与技术的安全性。 过去一年多来，白宫多次考虑透过发布行政命令来禁止美国公司使用中国电信商华为与中兴生产的设备。

此外，FCC过去一年多不断考虑是否要求企业汰换被美国政府认定有国安风险的设备。 派伊表示他在等美国商务部提出一个完整的公司名单，而FCC会根据该名单开始要求公司行号更换设备。

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)

DW.COM

美国警告盟友：华为接受中国国安资金

据英媒报道，美国中情局指责华为接受中国国家安全部门的资金，这是迄今为止针对这一中国企业最严厉的指控之一。英国预计下周召开会议评估引入5G网络建设的安全问题。美国强调，华为技术若被“五眼联盟”任何成员引入5G网络，后果将不堪设想。 (20.04.2019)  

关于华为：风险可控？“后门”难寻？

英国国家网络安全中心负责人称，使用华为的移动网络设备可能带来的安全风险是可控的。不过，一家英国智库则警告称，要找到软件中隐藏的"后门"十分困难。德国等国正在重新评估华为在5G网络建设中的角色。 (21.02.2019)  

专家：美国夸大华为风险 “后门”莫须有

有关5G网络建设和华为设备的安全性的讨论弥漫全球。网络安全技术专家指出，美国官方有意夸大来自这家中国企业的威胁，将其与中国情报部门和间谍行动相挂钩。 (01.03.2019)  

相关内容

USA Präsident Donald Trump

贸易战升级 特朗普称无时间压力 09.05.2019

特朗普指责中国才是破坏谈判的一方，而中国商务部回应称，中方从来都信守承诺。中国官媒社论则认为，贸易战升级、中美双方都蒙受损失，未必是坏事。

USA Präsident Donald Trump

特朗普发出加税警告 中方坚持谈判 06.05.2019

特朗普抱怨中美贸易谈判进度太慢，并威胁要把对中国进口商品征收的关税提高到25%。原本預計兩國可望本周達成协议，特朗普的豪言丢出另一颗震撼弹。中国则表示，中方代表已准备继续谈判。

China Uiguren

中国持续「铲除」新疆清真寺　美吁各国抵制　 08.05.2019

英国《卫报》与调查性报导网媒Bellingcat合作，透过比对卫星影像证实自2016年以来，中国政府在新疆至少摧毁了31座清真寺和2个大型圣祠。中国外交部出面驳斥报导，呼吁媒体勿“道听途说”。

广告
Symbolbild Traurigkeit (picture-alliance/Bildagentur-online/DP)

"单身狗"更容易生病吗？

在德国，越来越多的人单独生活。一项研究认为，独居群体可能更容易罹患心理疾病。.  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  