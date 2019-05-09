电信巨头中国移动「登美」失利

(德国之声中文网) 中国电信巨头中国移动于2011年向美国联邦通讯委员会 (FCC) 提出申请，希望提供美国与其他国家之间的通话服务。 如果FCC核准此申请，将使中国移动拥有更直接接触美国电话线路、光纤网络、手机网络及通讯卫星的管道。

然而，FCC周四以5-0的票数否决了中国移动的申请，称核准此申请可能让中国政府藉此对美国进行间谍行动。 路透社报导，FCC专员卡尔 (Brendan Carr) 表示美国应该针对中国联通与中国电信集团之前提出的类似申请案进行调查。 FCC主席派伊 (Ajit Pai) 表示委员会目前正针对相关案件进行审查，但拒绝透露相关细节。

派伊说: 「中国政府可能利用中国电信商，在美国进行危及我们国家安全、经济利益及执法的严重行动。 此外，中国政府也可能不当利用美国的电话线路来增强对美国政府单位的情报蒐集。 」

FCC的专员史塔尔克斯 (Geoffrey Starks) 则表示自从之前委员会核准其他中国电信商的营运申请后，美国国安环境已产生改变。 他认为FCC应该优先处理由其他电信商所引起的国安疑虑。 此外，史塔尔克斯也指出，如果委员会核准了中国移动的营运申请，中国移动负责的电话线路可能包含美国政府的通讯。

此前，美国政府大规模禁止中国电信公司参与5G网络的建设计划，而FCC的决定也成为华盛顿打击中国电信商的最新行动。 FCC主委派伊表示该委员会将开始检验5G网络基础建设与技术的安全性。 过去一年多来，白宫多次考虑透过发布行政命令来禁止美国公司使用中国电信商华为与中兴生产的设备。

此外，FCC过去一年多不断考虑是否要求企业汰换被美国政府认定有国安风险的设备。 派伊表示他在等美国商务部提出一个完整的公司名单，而FCC会根据该名单开始要求公司行号更换设备。

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)