申根40周年之际 欧洲国家边境管制成常态

罗马尼亚和保加利亚自2025年全面加入申根区，从而取消两国与欧洲其他国家之间的边界。但与此同时，在许多欧洲国家却开始加强边境管制，这对欧盟来说意味着什么？

（德国之声中文网）1985年6月14日，荷兰、比利时、卢森堡、法国 和德国的部长在卢森堡的申根镇签署了一项协议，让人们无需接受身份检查也能自由过境各个成员国。截至今日，申根区涵盖25个欧盟国家以及挪威、瑞士、冰岛和列支敦士登等非欧盟国家。明年6月14日将迎来申根协议的40周年纪念日。

不过，这样一项代表着“欧洲一体化”的政策最近却开始出现了变数。越来越多国家开始重启边境管制抽查，以应对非法移民问题。卢森堡内政部长格洛登（Leon Gloden）对此持批评态度，他在本周四（12月12日）的欧盟内长会议上表示：“申根（协议）是欧盟最伟大的成就之一，我们决不能让边境再次在人们心中根深蒂固”。

在会议上，欧盟各国内长也通过投票表决，允许保加利亚和罗马尼亚全面加入申根区，从而取消两国与欧洲其他国家之间的边界。该决定将于2025年1月1日起生效。

安全疑虑加剧 德国收紧边境管制 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

管制措施数创下申根以来之最

2024年是申根区成立近40年来边境管制最多的一年。作为欧盟最重要的过境国，德国已在与其九个邻国的所有陆地边界重新实施管制，这是前所未见的。而荷兰在上周也开始对从德国和比利时入境的旅客实施边境管制。

过去德国仅自2015年起，在与奥地利接壤的边境开始实施管制，以阻止移民通过巴尔干路线旅行。法国也于同年重新实施边境管制，部分原因是恐怖主义的威胁，但很少全面实施。没有有效证件或因以前的违法行为而被禁止入境者会被拒于边境外，其余任何在边境直接申请庇护的人都可以暂时入境。欧盟法律不允许成员国直接拒绝所有寻求庇护者。

当管制成为常态

欧洲议会和欧盟委员会一再强调，在申根区内部对人员进行系统性检查必须是“绝对例外”，并且只能作为“最后手段”，正如《申根边界守则》所规定的那样。然而，如果向欧盟委员会提供有效的理由，每个成员国都可以实施最长六个月的边境管制。这些控制措施最多可以延长两年，在极端情况下可以延长三年。

到目前为止，欧盟委员会尚未针对违反申根边境法规的行为启动任何正式程序，尽管一些国家的控制措施已经实施长达10年之久。

德国开始全线边境检查 对欧盟意味着什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）不久前宣布，对德国所有边境的管制应无限期地持续下去，直到抵达的移民人数下降至一定的水平。她指出：“只要德国的（移民）人数还那么多，管制就会一直持续下去。申根地区对德国非常重要，但也必须更好地分配难民。”

费泽尔指的是欧盟的庇护程序规定。根据这些规定，寻求庇护者和难民应由其第一个进入的申根国接收，但许多移民仍从希腊、意大利、克罗地亚或西班牙向北前往德国等国家。这些人将被申根边境的内部管控所拦截，或被送回他们最初抵达的欧盟国家。为了实现这一目标，欧盟通过了新的庇护程序法，但要在两年后才能实施。

成效如何？

边境管制的实际影响仍有待观察。德国警方部署了多达11000名警察，其统计数据表明，有数以万计的人希望在未经许可的情况下进入德国，其中约一半人当场被拒绝，另一半则申请庇护。

据警察工会主席罗斯寇普夫（Andreas Roßkopf）称，德国的边境线长达7000公里，有数不清的公路连接。因此，边境检查事实上也只能在主要道路的某些地点进行。同时，联邦内政部要求警方只抽查小部分汽车司机或铁路旅客，以免造成交通堵塞。

德国警方偶尔会在德国和波兰边境查获试图偷渡者 图像来源: Lisi Niesner/REUTERS

带来“安全感”？

欧盟内政和移民事务专员布鲁纳（Magnus Brunner）也负责申根相关事务，他对边境管制表示理解。布鲁纳指出：“我们需要加强欧洲的安全，但我们也必须遵守法律规定。我们必须努力更好地保护外部边界，让人民感觉到我们有权决定何人能入境。”

这能否在明年申根40周年纪念时实现还是个问题。不过，申根地方议员贝里恩（Tom Bellion）宣布，卢森堡希望在明年6月庆祝其身为“无国界欧洲的摇篮”的角色。

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