申根区新成员克罗地亚

萨格勒布—中欧小都会

首都萨格勒布有80万人口(这占了全国人口的五分之一)，是克罗地亚第一大城市。在一次世界大战之前，克罗地亚是奥匈帝国的一部份。萨格勒布的建筑风格让人想起帝国旧都维也纳，这里的居民也继承了很多维也纳人的生活方式。