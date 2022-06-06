申根区新成员克罗地亚

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12月8日，欧盟理事会同意克罗地亚明年1月1日成为申根区第27个成员国。此前，欧盟理事会已批准该国明年1月1日加入欧元区。这个曾经经历战乱的小国位于地中海海滨，风光秀丽，还有丰富的历史文化遗产。
克罗地亚不愿被视为巴尔干国家。克罗地亚人始终把自己视为中欧的一部份，历史上就是“欧洲基督教的防御堡垒”。对他们来说，加入欧盟意味着回到了自己原有的位置。
首都萨格勒布有80万人口(这占了全国人口的五分之一)，是克罗地亚第一大城市。在一次世界大战之前，克罗地亚是奥匈帝国的一部份。萨格勒布的建筑风格让人想起帝国旧都维也纳，这里的居民也继承了很多维也纳人的生活方式。
克罗地亚南部濒临亚得里亚海的小城杜布罗夫尼克（Dubrovnik）代表了这个国家的地中海文化传统。长达数百年里，该城是独立的城邦共和国，是与威尼斯抗衡的贸易港口。杜布罗夫尼克老城1979年被列为世界文化遗产，今天旅游业是这里的经济支柱。
从1918年到1991年的70多年时间里，克罗地亚是南斯拉夫的一部份。但建立一个独立国家的梦想一直没有泯灭。1991年，时任克罗地亚总统图季曼（Franjo Tuđman）宣布克罗地亚脱离南斯拉夫，实现独立。
克罗地亚独立后不久，境内的塞尔维亚少数民族起义，接着塞尔维亚军队开进克罗地亚。这场战争持续了4年，造成22000人死亡，数十万人被逐出家园。1995年12月代顿和平协议的签署才标志战争的结束。
战争期间，约70万克罗地亚人背井离乡，他们中的许多人来到德国。战争后期该国还有25万塞族人逃离。克罗地亚难民已逐渐返回家园，但许多塞族难民仍滞留在塞尔维亚。他们希望克罗地亚加入欧盟后，自己能够重返故土。
克罗地亚境内仍有680平方公里的土地是雷区。据估计，战争期间这里埋设了9万颗地雷，大多没有详细的地图记录。战争爆发以来，因误触地雷丧生的人超过500。按照计划，遗留的地雷将在2019年前完全清除。
战争结束后，克罗地亚政府并没有积极配合海牙前南问题国际刑事法庭的工作。这阻碍了该国与欧盟的接近。许多克罗地亚人坚信，战争中的克族将领是英雄而不是罪犯。例如多年后，克罗地亚才把克族将军格托维纳（Ante Gotovina）引渡到海牙，结果他被宣判无罪，回国时受到热烈欢迎。
克罗地亚人早已不再把欧盟视为全能的救星。在就加入欧盟举行公投之际，欧洲怀疑理论者就提高了声调。他们不愿接受来自布鲁塞尔的指令，担心自己的国家受到压榨。但多数克罗地亚人还是支持入盟，认为这是唯一积极的前途。2013年7月1日，克罗地亚正式加入欧盟。
克罗地亚最重要的经济产业是旅游业。游客的主要目的地是亚得里亚海滨和散布海中的岛屿。克罗地亚人认为自己拥有“世界上最美的海湾”，并希望在加入申根后能吸引更多旅游者。
尽管手球、水球、网球等运动也很受欢迎，但克罗地亚的第一大球无疑是足球。克罗地亚国家队早已跻身于欧洲10支最佳球队之列。2018俄罗斯世界杯上，克罗地亚队获得亚军。在正在举行的卡塔尔世界杯上，在中国被称为“格子军团”的克罗地亚队已打败巴西，进入四强。
在克罗地亚约会，咖啡馆是最常去的地方。这里的咖啡馆不计其数，只要天公作美，露天咖啡座总是座无虚席。卡布奇诺和意式浓缩咖啡是人们最爱点的品种。在这样的社交场合，人们看重的是闲适和时尚。
鉴于保加利亚、黑山等国拒绝开放领空，俄罗斯外长拉夫罗夫原定本周一和周二对塞尔维亚的出访计划无法成行。
包括欧盟27个成员国和17个毗邻国家在内的欧洲政治共同体第一次会议在布拉格举行。在反对俄罗斯侵略战争和共同应对能源危机等问题上，与会各国达成了共识。
中国对外施展疫苗外交，帮助塞尔维亚建设疫苗生产线，并计划供应整个西巴尔干地区。而在国内推进疫苗接种的过程中，出现了把打疫苗作为强制性义务的趋势。
由于北京“施援”，塞尔维亚的疫苗接种速度快于欧盟。中国还在这个东欧国家大笔投资铁路、钢厂和监控技术。不过并非人人都乐见这一发展。
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