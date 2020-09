甲骨文TikTok成「合作伙伴」 演算法卖不卖?

(德国之声中文网) 甲骨文周一 (9月14日) 表示,他们将与中国软件开发商字节跳动合作,保住TikTok在美国的营运权。两间公司的合作从外界原本预期的收购转变成合作模式。甲骨文在声明中表示,字节跳动在上周末提交给美国财政部的提案中表示,甲骨文会是TikTok的科技供应夥伴。

根据提案内容,甲骨文将会管理TikTok在美国的用户资料,但消息人士向路透社透露,甲骨文也在争取管理TikTok美国营运的权力。TikTok的美国用户资料目前是存取在字母控股的云端,并有另一个备份存於新加坡。

除了甲骨文积极争取管理TikTok美国营运的权力外,字节跳动的主要投资者美国私募股权公司General Atlantic及创投基金红杉资本也会获得小部分管理TikTok美国营运的权力。

华盛顿反应受关注

目前并不确定特朗普是否会同意字节跳动与甲骨文所提出的方案。美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 在接受美国媒体CNBC访问时表示,美国政府本周将检视该提案内容。他说:「我们必须确保TikTok的程式码是安全的,且美国人民的资料也是安全的。另外,人民的手机也必须是安全的。我们未来几天会针对技术层面与甲骨文展开讨论。」

姆努钦表示,核准此交易案的截止日是9月20日,目前字节跳动的提案包含承诺成立一间总部在美国的新公司,大约会创造2万个工作机会。此前,美国外资投资委员会一直在监督字节跳动与甲骨文的谈判过程,但姆努钦说,美国政府将会进行额外的国安审查。

一名熟悉资讯安全相关规定的监管律师卡贝罗 (John Kabealo) 向路透社表示:「字节跳动在这项提案中,必须确保他们的演算法在建议内容给美国用户时,必须能保护用户资料。但是他们所提出的科技变革是否能够满足美国政府政治层面的要求仍值得关注。」

路透社报导指出,字节跳动打算以美国外资投资委员会两年前曾核准中国泛海控股集团收购美国保险公司Genworth Financial Inc 一案为例,来说服美国政府同意核准它们与甲骨文的合作案。当时,中国泛海控股集团同意透过一间位於美国的第三方公司来管理Genworth Financial Inc。据路透社了解,字节跳动打算透过类似的管理方式与甲骨文展开合作。

TikTok在一份公开声明中表示:「我们已将提案交给美国财政部。我们相信提案内容可以解决美国政府对於TikTok存有的安全疑虑。」

中国外交部发言人汪文斌周一 (9月14日) 在例行记者会上拒绝针对TikTok的案子发表过多评论,只说TikTok在美遭遇的「围猎」是典型的「政府胁迫交易」。他说:「我们敦促美国政府为外国企业在美投资经营提供开放丶公平丶公正丶非歧视的国际营商环境。」

演算法卖不卖?

《南华早报》14日引述消息人士报导,字节跳动表明不会在任何的交易案中出售TikTok的演算法。该名消息人士表示:“车可以卖,但是引擎不能卖。”

报导指,该消息人士称字节跳动不会将TikTok的原始码卖给任何一个美国买家,但是TikTok在美国的科技团队可以自行研发新的演算法。据传,字节跳动已将此决定告知美国政府,以及有兴趣购买TikTok美国营运权的买家。

现在双方以「合作模式」提案,到底演算法有没有包含在其中成为另一个关注焦点。如果没有,甲骨文要如何在短时间找到取代的应用程式? 若字节跳动是以授权模式允许甲骨文使用,这样是否符合中国政府新的科技出口管制法规? 这些问题都尚待厘清。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)