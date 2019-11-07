由谁继承祖母的比特币？不容忽略的数字遗产

（德国之声中文网）人一旦离开这个世界什么都带不走。一生积累的所有财物都只能归继承人所有。
因此，最好是生前就立好遗嘱，交代哪些东西留给孙子，哪些东西留给儿媳。然而并非所有东西都可以装箱分给后代的。例如祖母的比特币资产如何处置？曾祖父的电脑中是否还储存着家庭照片？
只15％的人对其数字遗产有安排
一个人离世之后，其个人数据和照片等仍继续留在网上。这些数字财产包括电子邮箱账户、在Netflix网站订阅的影片或者所持的比特币资产。
到目前为止，只有15％的德国人对其数字遗产完全或者部分作了安排。根据YouGov民意研究所进行的一项调查的结果，超过四分之一的受访者抱怨相关信息太少；7%的受访者忌讳活着时便为数字财物写遗嘱。
脸书用户可指定继承人
但是，那些想让亲人未来少些麻烦的人，会在生前就处理好他们的数字遗产。有些事情通常只需按几下鼠标便可解决。例如，脸书用户就可提供继承人的联系方式。
继承人可以以死者的名义发布最后一个帖子，公布有关悼念活动的信息或者删除死者帐户。不过，遗产联系人无法阅读死者的通信记录，也不能以死者的名义发布其个人消息。
此外，谷歌帐户的用户也可以提供一个或多个继承人。在谷歌那里，该选项隐藏在"闲置帐户管理器"下。虽然听起来没有遗产那样的让人忌讳的字眼，但功能类似。谷歌用户可以指定负责处理其账户的联系人或者决定，若其账户永久不再使用就可以删除。
不过，至少给家人留下电子邮件的密码是非常必要的。因为很多合约，例如在Netflix订阅的产品都是通过电子邮件完成的。只是不要写纸条粘贴在家里的荧屏上。
与Netflix等网络服务公司所签署的付费合同可以转给继承人。不过一般来讲，签约人死亡后，继承人可代其取消合同
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带你回顾比特币的前世今生
创造新货币的好时机
2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。
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匿名的创始人
Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。
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看不到的硬币
与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。
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复杂的谜题
为了确保不让太多的比特币进入流通，设计者创建了一个被称为挖掘的过程。也就是通过复杂的数学运算来限制交易量。现在，这些运算难度已经复杂到必须用大型计算机来破解。挖掘比特币的用电量巨大也是让人担忧的地方。
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比特币财富合法吗？
由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。
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比特币领先 其它人跟随
比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。
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眼看着飙涨
对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。
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到处都是警告
从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。
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未来如何？
就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？
作者: Nik Martin