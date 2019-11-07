由谁继承祖母的比特币？不容忽略的数字遗产

（德国之声中文网）人一旦离开这个世界什么都带不走。一生积累的所有财物都只能归继承人所有。

因此，最好是生前就立好遗嘱，交代哪些东西留给孙子，哪些东西留给儿媳。然而并非所有东西都可以装箱分给后代的。例如祖母的比特币资产如何处置？曾祖父的电脑中是否还储存着家庭照片？

只15％的人对其数字遗产有安排

一个人离世之后，其个人数据和照片等仍继续留在网上。这些数字财产包括电子邮箱账户、在Netflix网站订阅的影片或者所持的比特币资产。

到目前为止，只有15％的德国人对其数字遗产完全或者部分作了安排。根据YouGov民意研究所进行的一项调查的结果，超过四分之一的受访者抱怨相关信息太少；7%的受访者忌讳活着时便为数字财物写遗嘱。

脸书用户可指定继承人

但是，那些想让亲人未来少些麻烦的人，会在生前就处理好他们的数字遗产。有些事情通常只需按几下鼠标便可解决。例如，脸书用户就可提供继承人的联系方式。

继承人可以以死者的名义发布最后一个帖子，公布有关悼念活动的信息或者删除死者帐户。不过，遗产联系人无法阅读死者的通信记录，也不能以死者的名义发布其个人消息。

此外，谷歌帐户的用户也可以提供一个或多个继承人。在谷歌那里，该选项隐藏在"闲置帐户管理器"下。虽然听起来没有遗产那样的让人忌讳的字眼，但功能类似。谷歌用户可以指定负责处理其账户的联系人或者决定，若其账户永久不再使用就可以删除。

不过，至少给家人留下电子邮件的密码是非常必要的。因为很多合约，例如在Netflix订阅的产品都是通过电子邮件完成的。只是不要写纸条粘贴在家里的荧屏上。

与Netflix等网络服务公司所签署的付费合同可以转给继承人。不过一般来讲，签约人死亡后，继承人可代其取消合同