田径名将莫法拉揭露身世 幼年被贩卖至英国

曾赢得多面奥运金牌的英国田径运动员莫法拉在一部即将播出的纪录片中透露，他在年幼时曾经是儿童人口贩运的受害者。
（德国之声中文网）曾夺下四面奥运金牌的英国长跑运动员莫法拉（Mo Farah）表示，他在9岁时被从索马里兰非法贩运至英国。他也揭露了自己的真名其实是胡塞因·阿卜迪·卡欣（Hussein Abdi Kahin）。
这名英国长跑运动员透露，一名从未谋面的女性带着他坐飞机到英国，并强迫他做家务和照顾另一个家庭的孩子以换取食物。
莫法拉在一部英国广播电台BBC制作的纪录片《真实的莫法拉》（The Real Mo Farah）中表示，“事实上我不是你以为的我。”
“真实的故事是，我出生在索马里北部的索马里兰，本名是胡塞因·阿卜迪·卡欣。”
莫法拉是英国首位摘下4面奥运金牌的的田径运动员，2017年获女王授勋册封为下级勋位爵士。过去他曾表示，他是以难民身份与父母一同从索马里前往英国。
然而，现年39岁的莫法拉自己揭露，他的父母从未生活在英国。“在我4岁时，我的父亲在内战中丧生。我们的家庭四分五裂。我与母亲分开了。我被以另一个叫默罕默德·法拉的孩子的身份非法带到英国。”
莫法拉对BBC表示，他原本以为自己是被带到欧洲与亲戚一起生活。他回忆说，9岁时一名不知名的女性带着他前往英国，他以默罕默德的身份通过了护照检查。
该名女性带他返回位于伦敦西部豪恩斯洛的住家，并撕毁了一张有他亲戚联络方式的纸条。
一开始他不被允许上学，直到12岁时才进入一间学校。
“我经常将自己反锁在浴室里哭泣。我唯一能摆脱这个状况的方式是出门去跑步。”
莫法拉最终将自己的身世告诉体育老师沃特金森（Alan Watkinson），后者与社会服务部门联络并协助他找到一个索马里家庭抚养。
沃特金森为莫法拉申请了英国公民身份，并形容那是“漫长的程序”。2000年7月25日，莫法拉在2000年以默罕默德·法拉的身份成为英国公民。
“我经常想起另一个默罕默德·法拉，那个被我顶替身份上飞机的男孩。我真的希望他过得好。”
纪录片中，律师告诉莫法拉，由于他的身份存在“虚假陈述”，他可能被剥夺英国公民身份。但英国内政部发言人对《泰晤士报》表示，不会对莫法拉采取任何行动。
在纪录片中，莫法拉透露是他的孩子给了他说出过往真相的动力。
“我藏在心底这么久，这很困难，因为你不想面对它。但我的孩子经常问：‘爸爸，为什么是这样？’ 你能对每个问题给出回答，但唯独这个你没有答案。”
“这是我讲述我的故事的主要原因，因为我想要让自己感觉正常，而不是觉得你在坚持些什么。”
（法新社、美联社、路透社）
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