田径名将莫法拉揭露身世 幼年被贩卖至英国

（德国之声中文网）曾夺下四面奥运金牌的英国长跑运动员莫法拉（Mo Farah）表示，他在9岁时被从索马里兰非法贩运至英国。他也揭露了自己的真名其实是胡塞因·阿卜迪·卡欣（Hussein Abdi Kahin）。

这名英国长跑运动员透露，一名从未谋面的女性带着他坐飞机到英国，并强迫他做家务和照顾另一个家庭的孩子以换取食物。

莫法拉在一部英国广播电台BBC制作的纪录片《真实的莫法拉》（The Real Mo Farah）中表示，“事实上我不是你以为的我。”

“真实的故事是，我出生在索马里北部的索马里兰，本名是胡塞因·阿卜迪·卡欣。”

莫法拉是英国首位摘下4面奥运金牌的的田径运动员，2017年获女王授勋册封为下级勋位爵士。过去他曾表示，他是以难民身份与父母一同从索马里前往英国。

然而，现年39岁的莫法拉自己揭露，他的父母从未生活在英国。“在我4岁时，我的父亲在内战中丧生。我们的家庭四分五裂。我与母亲分开了。我被以另一个叫默罕默德·法拉的孩子的身份非法带到英国。”

被迫当童工

莫法拉对BBC表示，他原本以为自己是被带到欧洲与亲戚一起生活。他回忆说，9岁时一名不知名的女性带着他前往英国，他以默罕默德的身份通过了护照检查。

该名女性带他返回位于伦敦西部豪恩斯洛的住家，并撕毁了一张有他亲戚联络方式的纸条。

一开始他不被允许上学，直到12岁时才进入一间学校。

“我经常将自己反锁在浴室里哭泣。我唯一能摆脱这个状况的方式是出门去跑步。”

莫法拉是英国首位摘下奥运金牌的的田径运动员

莫法拉最终将自己的身世告诉体育老师沃特金森（Alan Watkinson），后者与社会服务部门联络并协助他找到一个索马里家庭抚养。

沃特金森为莫法拉申请了英国公民身份，并形容那是“漫长的程序”。2000年7月25日，莫法拉在2000年以默罕默德·法拉的身份成为英国公民。

“我经常想起另一个默罕默德·法拉，那个被我顶替身份上飞机的男孩。我真的希望他过得好。”

纪录片中，律师告诉莫法拉，由于他的身份存在“虚假陈述”，他可能被剥夺英国公民身份。但英国内政部发言人对《泰晤士报》表示，不会对莫法拉采取任何行动。

“孩子让我说出真相”

在纪录片中，莫法拉透露是他的孩子给了他说出过往真相的动力。

“我藏在心底这么久，这很困难，因为你不想面对它。但我的孩子经常问：‘爸爸，为什么是这样？’ 你能对每个问题给出回答，但唯独这个你没有答案。”

“这是我讲述我的故事的主要原因，因为我想要让自己感觉正常，而不是觉得你在坚持些什么。”

（法新社、美联社、路透社）

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