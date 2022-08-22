田中角荣访华实现日中关系正常化曾是一场“外交豪赌”

（德国之声中文网）1972年9月29日，中日两国发表《中日联合声明》，宣布建立正式外交关系。这距离当时的日本首相田中角荣组阁仅相距两个月的时间。田中角荣的长女田中真纪子回忆当年的情景时说，她的父亲上任两个月就尝试实现日中关系正常化是一场“豪赌”。

田中真纪子在接受美联社采访时说，田中角荣在出发前往北京前对她说，如果（实现日中邦交正常化的）任务失败了，他就会辞职。

她讲述说，当时日本国内反对声浪很大，在田中角荣动身前一天，自民党内部一些鹰派人士还冲进田中的家，试图阻止他前往北京。田中真纪子说，她的父亲还说担心自己在北京被投毒。

1972年2月，美国总统尼克松率先访华。这改变了中国在世界上的地位，也带动了西方国家与中华人民共和国建交的建交潮。美国直到1979年才与中国建立了外交关系并同时与台湾断交。

在中日建立正式外交关系的50年里，两国关系发生了诸多改变。在商业和文化领域，两国建立起深厚的联系。多年来，日本向中国提供了超过250亿美元的发展援助，而中国已成为日本最大的贸易伙伴。

但是田中角荣当年访华时就遭遇的潜在紧张关系直到今天都仍未消除。

1972年的中国仍是一个相对落后的国家，但现如今它已经成为全球第二大经济体和快速成长中的军事力量。

日本也认为中国是一个安全威胁。日本尤其担心中国海军在日本实质控制的尖阁诸岛（中国称为钓鱼岛）周围的军事活动越来越活跃。此外近些年来中日之间的高层访问停滞。为了应对中国，日本持续加强军事建设。日本现任首相岸田文雄承诺进一步扩大国防开支，在未来5到10年将国防开支增加近一倍，占到GDP的2%。

田中真纪子在接受美联社采访时说：“日美联盟是我们外交的一个关键，但我们不应该孤立中国。”她对美国领导的包括日本在内的民主国家组成的集团作为对中国的反击表示担忧，并告诫不要把北京推向俄罗斯，形成更紧密的中俄关系。她还批评美国众议院议长佩洛西对台湾的访问造成地区紧张局势进一步升级。

在日中国企业协会会长王家驯承认中日关系目前遇到困难，但是他表示，作为商业伙伴两国相互需要彼此。他领导的协会周末的时候举办了一项活动，希望能推动改善两国关系。

他说，中国没有忘记日本在1972年两国关系正常化后给予的帮助和支持。尽管中国已经成为一个大国，但中日两国仍可以相互学习。他说，中国可以为日本提供一个巨大的市场，并进一步为日本经济发展做出贡献。

田中真纪子曾多次陪父亲出访海外，但是出于安全的考虑，田中角荣拒绝带她出访北京。

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美联社认为，1972年以来日中关系中一直未解决的症结有二，一是日本对战争罪行的道歉问题，二是日中两国对台湾问题的不同看法。

田中真纪子说，她的父亲决心与中国和解，因为他相信，充满活力的外交是让日本这个资源匮乏的国家能够从战争的破坏中崛起并在全球竞争中生存的唯一途径。

田中真纪子引述田中角荣的话说，“让中国问题悬而未决，对日本的未来没有益处”。她说，她的父亲“准备低下头来（就日本的战时暴行）向中国道歉，为日本的主要利益创造一个双赢的关系”。

同田中角荣的担忧完全相反，他在中国受到了极为热情的款待。令他感到最大的安慰是中国放弃向日本战争索赔。他说，这让日本免于破产。田中真纪子说，中国做出的这一决定换取了日本同台湾断交的承诺。

东海岛屿主权争端并没有被写入1972年的联合声明。根据日本外务省公布的外交记录，田中角荣提出了这个问题，但周恩来说他不想讨论这个问题。

田中真纪子说，目前看不到北京和东京政治关系改善的希望，但她正在推动民间的深入联系。她已被邀请去北京清华大学演讲，同时她计划在今年晚些时候邀请中国一个代表团到她父亲的故乡新潟举行纪念活动。田中角荣于1993年去世。他被埋葬在家乡新潟县田中家族墓园。

田中真纪子说：“如果商业、科学和文化交流得到更多的推动，两国之间就会产生一种亲密感。”她说：“外交关系到的是人，以及你是否能发展出个人关系并在必要时进行沟通。能做到这一点的政治家并不多。”

（美联社）

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