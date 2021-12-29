甫增国防预算 台F16失事坠海

（德国之声中文网）台湾立法院周二（1月11日）通过海空战力提升特别预算，经费约新台币2369.5亿元 (546亿元人民币)。相关报导称，朝野对该预算有高度共识，目的是要因应中国对台湾的威胁。

不过，就在该预算案通过後几个小时，一架在台湾西部外海训练的F16坠海，飞行官仍失联，这是台湾F16机队改装升级后的首次重大事故。

台湾空军周二（11日）紧急召开记者会表示，嘉义基地一架F16V单座战机下午2时55分由飞行官陈奕上尉驾机执行例行性训练任务时，光点於3时23分从雷达上消失，也就是起飞约莫半小时後就失联。

F16失事前几天，台湾军方才在嘉义向媒体示范多架次紧急升空，并展示12架F16V战机在跑道列队，仍失联的编号6650的F16V战机当时也参与演示。

台湾空军督察长柳惠千表示，战机当时正执行对地炸射科目、进行大角度导入时快速坠入海中，并称当没有人看到飞官跳伞，不排除是机务、人为或天气等因素导致，已组成专案小组调查中。

不过，柳惠千也提到提到，事发过程前後，基地与担任率领、指挥任务的飞机并未收到失事战机的无线电通话，研判飞官持续按住麦克风通话键，「这点不太正常」。另外，台湾总统蔡英文已指示救援优先，并进一步厘清事故原因。

才刚升级就失事

台湾因F16战机老旧，把141架被F16战机送到美国进行改装升级，失事的飞机就是首批战机之一，去年11月18日在美国改装完成运回台湾。

据中央社报导称，战机改良後可以同时执行搜索、追踪并锁定多个目标；另改装新式任务电脑、座舱仪表、头盔瞄准系统、电战荚舱等，可搭配最新一代的AIM-9X响尾蛇导弹，战力大为提升。

另外，备受关注的还有F16是否有加装自动防撞地系统（AGCAS），台湾空军官员表示，由於改装升级前的F16是使用类比讯号，改装後为数位讯号，因此得在美国经过测试，预计明年11月起在台湾安装。

近年台湾发生多起军机失事事件，2021年3月有2架F-5E战机疑似空中擦撞，导致2名飞官坠海後殉职，2020年则至少发生4起与空军战机及直升机有关的飞安事件。

提高防卫能力

该战机失事前，台湾立法院三读通过一项国防特别预算，将分5年编列总额新台币2400亿的特别预算。以提高防卫能力应对来自中国日益增长的军事威胁。

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台湾朝野立法委员12日（周二）一致同意通过这项国防特别预算，这是在2022年创纪录的5177亿元台币 (约1192亿元人民币)年度国防预算基础上，所再增加的额外预算。早前台湾国防部表示，该预算就用在项采购台湾自产自制的武器，其中包括雄风、天弓、天剑系列等飞弹。

台湾政府称，这是为了「在最短的时间内」获得精准的导弹和大规模制造高效率的海军舰艇，以提高台湾海上和空中军事能力。

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去年一整年，中国的战机以前所未有的规模速度进入台湾的防空识别区。最密集的时间是中国国庆日当天起至10月4日，共计近150架中国军机进入台湾防空识别区，数量及频率都是前所未见。

加拿大智库「麦克唐纳-劳里埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）驻台北军事专家寇谧将（J Michael Cole）向法新社表示，「台湾需要确保现在就有能力抵挡中国的攻击，若需要的话也能反击，而不是未来5年或10年后才有这个能力。」

（法新社、中央社等）

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