 甩鍋地方政府？ 北京：「動態清零」堅定不移 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2022

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时政风云

甩鍋地方政府？ 北京：「動態清零」堅定不移

中國官方在最新一場防疫記者會上，回應民眾對嚴格封控的不滿及焦慮，強調起因是地方與國家政策不符，呼籲基層「加大通報」過度防疫行為，但整體防疫政策未見調整，中央也未就提升疫苗接種率提出具體方針。

中國國務院召開防疫記者會回應群眾訴求，數度點名地方施政不當。

中國國務院召開防疫記者會回應群眾訴求，數度點名地方施政不當。

（德國之聲中文網）中國連日爆發大規模反封控抗爭運動，中國國務院週二（11月29日）召開防疫記者會，呼籲地方政府「快封快解」、「應解盡解」，並強調會加快新冠病毒疫苗接種，特別是針對80歲以上的老年人。

彭博社報導，這是自抗議活動以來中國官方衛生機構舉行的第一場記者會。針對群眾不滿，中國國家衛生健康委員會發言人米峰說，地方政府必須及時回應和解決公眾提出的「合理的」防疫要求，同時減少疫情造成的不便。

但記者會全程，中國官員們都避免直接回答記者關於街頭示威的問題。美媒CNBC報導，當記者詢問北京會否因街頭抗爭重新考慮調整防疫政策，其中一位官員僅表示，他們一直都在監測病毒的發展，未正面回應問題。

地方防疫不「精準」？

現場有記者提問：長期封控對民眾工作和生活帶來巨大影響，也讓群眾產生了焦慮情緒，官方該如何改善及避免類似情況重演？對此，中央官員數度點名地方施政有問題。

國家疾控局監督一司司長程有全回應︰「其實近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身」，而是由於地方政府隨意「擴大管控區域」、「一封了之」，並發生「層層加碼」、「一刀切」、忽視群眾訴求等問題。

他表示，地方採取的防控措施「不精準」，且 「與國家政策不符」，才導致民眾生活受到影響，加上基層工作人員「工作方法單一、態度生硬、缺乏耐心」，難以與群眾溝通，因而激化了矛盾及誤解。

程有全強調，對於各地網民、群眾的訴求．官方「已積極回應並轉交給地方」推動解決，並在各地成立「整治層層加碼工作專班」，呼籲民眾可以「加大通報」各類過度防疫行為，包括隨意封校停課、停工停產，還有未經批准阻斷交通、長時間不解封、隨意停診等。他說希望能因此讓防疫工作做得「更精準、更有溫度」。

中國反封控抗議活動爆發，11月29日上海烏魯木齊中路見大批警力部署及藍色鐵板。

中國反封控抗議活動爆發，11月29日上海烏魯木齊中路見大批警力部署及藍色鐵板。

同時，國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅也再次點名地方表示，有些區域嘗試以不同的形式開展「核酸自採工作」，卻疏忽自採核酸的規範性、有效性和安全性。

就在外界好奇北京會否因為連日的反封控運動改變「清零」策略，中國官媒人民日報29日的網評提到：「綜合我國疫情防控實踐經驗，因時因勢因地優化調整防控措施的做法，是正確的、有效的」，新華社29日評論也強調：「堅定不移貫徹『動態清零』總方針。」可見官方態度並無實際轉變

加快年長者疫苗接種

記者會上，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛表示，疫苗接種在預防重症、死亡等方面仍具有良好的效果，中央將會加快推進新冠病毒疫苗接種，特別是針對80歲以上、屬於染疫重症高風險族群的老年人。但針對提升疫苗覆蓋率的方法，並未提及具體的實施方針。

彭博社報導，中國60歲及以上已接種疫苗的人僅不到7成，80歲以上接種過疫苗加強劑的人也只有4成。加上近期中國免疫接種的速度放緩，代表有數百萬人已經有數月至一年多沒有接種過最新的疫苗。

接種率低落的原因之一．是中央政府未強制疫苗接種，而老年人對施打疫苗後的潛在副作用感到恐懼。雖然地方官員已推出現金獎勵和「疫苗事故」保險作為鼓勵措施，但效果有效；而第二個原因，則是中國缺乏關於誰應該接種疫苗的具體規定，使得地方的醫療衛生工作者對規範有不同的解釋空間。

抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

（綜合報導）

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