用VPN翻墙真的安全吗？

（德国之声中文网）越来越多国家对特定网站进行封锁，或在互联网中有针对性地搜寻批评或反对言论。当网络受到政府控制时，使用者便无法自由获取信息。反对派人士用于组织抗议活动的社交媒体，也可能一夕之间无法再使用。

快速解决办法：VPN

当政府对网络实施审查时，许多使用者会诉诸最简单的解决办法来翻墙，例如虚拟专用网络（VPN）。

VPN最早是为设有多处据点的企业进行内部通讯而开发，通过网络上的加密隧道互连。利用相同原理，使用者也可以通过VPN，从一个不自由的国家网络中，使用个人电脑连上自由网络中的服务器。

供应商的承诺

如今所有人都可以轻松使用VPN，免费取用相关应用程序。在网络应用程序的下载排名中，VPN甚至名列前茅。但用户在使用VPN时，经常忽略了其中的风险。

市面上存在大量VPN应用程序，供应商做出了各种安全承诺。例如：在手机上安装相关App后，便能安全上网；个人数据不会被窃取；用户可以使用其他国家的流媒体服务，规避国家审查、开启被封锁的网站。

VPN如何运作？

VPN是通过加密隧道方式，连接客户端和远端VPN服务器。用户可以从客户端进入开放网络。举例而言，若用户在德国通过电脑或手机连接位于日本的VPN服务器，浏览网站时，网站的运营者会以为这名用户身处日本。这样的“捉迷藏”游戏原理在于，用户不是用自己的IP地址上网，而是VPN服务器的地址。

使用VPN身份会外泄吗？

基本上，网络审查单位可以辨识出谁在使用VPN，但无法立即得知隧道中流动的数据。

因此，一些独裁政权直接禁止民众使用VPN。这些政府会封锁进入外国VPN服务器的通道，在极少数的情况下会有针对性地追踪用户。但政府通常无法统一对VPN采取措施，因为许多外国企业也使用VPN作为内部通讯之用。

只要政府不将境外VPN服务器地址加入防火墙，用户仍然可以用其规避审查。

VPN的数据是否安全？

VPN还有第二个弱点：用户的所有数据是通过VPN供应商辗转进入自由网络。但用户可能对这个供应商一无所知，只能盲目相信数据不会外泄。VPN供应商能看到用户访问了那些网站以及访问次数，甚至看到未加密的通讯内容，例如电子邮件。

这些数据可能被供应商存取，用户使用互联网的数据也可能被出售。对VPN供应商而言，这是一种成功的商业模式。他们可以向订阅VPN服务的终端用户收取费用，同时向广告商贩售或提供用户的网络使用数据。

在最糟的情况下，VPN供应商会将数据出售或提供给政府单位。即使供应商承诺不贩卖用户数据，但数据遭到存取，本身已经是一种风险。无论是安全性不足或遭到黑客攻击，数据外泄的情况时有所闻。

更好的解决方案：洋葱路由Tor

更安全的办法是选择一个不收集用户数据的系统。浏览器Tor就能做到这一点。"Tor" 是英语"The Onion Router"的缩写（中文通译为"洋葱" ）。当用户进入某个Tor网页，"洋葱"浏览器就会建立一条经过多个匿名路由的通道，从而进入Tor网络，而受访网站也会建立起进入Tor网络的通道。只有在Tor网络的内部，这两条通道才"殊途同归"。由于通信经由多条路由实现，而每条路由都在上一条加密路由的基础上进一步加密，其多层加密的结构颇似洋葱。

Tor的优点是，没有任何一层“洋葱”能同时得知用户身份以及目的地。用户访问了哪些网站以及访问频率都不会被存取，因为这些数据并不存在。这样的结构被称为“隐私设计”（Privacy by Design）。

Tor是一个非营利性项目，主要有大量志愿者运营，免费提供用户使用。但它存在一个小缺点：有时网络连接会发生故障。为了提供更多隐私空间，不得不牺牲速度与便利。

如果想要使用境外IP地址快速浏览网络，不追求最大程度地保护个人隐私，那便可以选择自己能信任的VPN供应商。但提醒用户，不要轻易相信VPN比较网站上的排名。

因为这样的排名通常不是独立评估结果，里头包含VPN供应商赞助的链接。比较安全的做法是咨询可信赖的数字安全专家，或参考权威性刊物的最新VPN评价。

我们在网络留下的足迹

计算机终端在互联网进行交流时会交换IP地址。没有IP地址，就没有www。但通过IP地址就能锁定个人身份的说法，往往言过其实，因为IP地址很少能与一个人绑定。

小型文本文件“Cookie”也是如此。用户可以自行关闭cookie，对于脸书和谷歌等互联网巨头而言，cooking不再具有太大的重要性。与此同时，如今通过所谓的“指纹识别技术”（Fingerprinting）可以更精准地识别用户。浏览器能利用图形元素收集时区、键盘设置、网络插件、设定等相关信息。

指纹识别的准确率通常超过99%，目前大受大型网络企业的欢迎。与登入功能结合后（例如亚马逊或谷歌），指纹就能直接与用户的真实身份连接。

收集指纹数据的不只有网络巨头，还有第三方网站。例如当用户造访www.xyz.com网站时，若网站上的图片或编程语言JavaScript来自第三方，那么第三方服务器也能在用户毫不知情的情况下，看到其活动轨迹。

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