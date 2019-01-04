用iphone发新年推文 华为员工受处罚

（德国之声中文网）华为两名员工使用竞争对手苹果的智能手机向全世界致以新年问候，被网友发现引起哗然。有网友在微博上讽刺华为："暴露了自己就是卖国贼"。总部位于深圳的华为公司显然也发现了这一"错误"。路透社援引华为副总裁陈立芳在公司内部发表的一份通知说："这一事件伤害了华为品牌。"

据称，涉事的两名员工受到降薪降职的处罚，月薪被分别下调5000元。虽然通过华为官方推特账户运行的两人的推文很快被删除，但是原始记录被网友截图广为流传，推文下方显示"推文发自苹果手机"。

"推文发自iphone"

推特和脸书等社交网站在中国受到严格的审查, 因此中国用户很难进入该网站。而使用苹果手机显然可以更容易地翻墙进入该短信服务系统。

华为和苹果多年来一直在激烈竞争。去年, 华为超过苹果, 成为全球第二大智能手机供应商。排名第一的是韩国三星。早在2015年，华为在中国的销售额就已经赶上苹果，一年后便超过了苹果。

去年12月, 华为首席财务官孟晚舟在加拿大过境被拘留, 华为与美国的关系更为紧张。逮捕孟晚舟是美国调查人员的要求，其理由是华为违反了美国对伊朗的制裁法。

孟晚舟在加拿大被拘让美中关系紧张

"以国家安全为借口"

据业内人士透露, 美国总统特朗普正在考虑对中国电信和网络公司华为进行更严厉的打击。三位知情人士告诉路透社记者，未来美国政府或有可能以外国势力构成威胁为由宣布紧急状态。一旦如此，受到打击的可能还包括中国的中兴通讯。中国外交部一位发言人发表声明说, 一些国家以国家安全为借口, 阻碍正常的技术交流。

根据市场研究机构Gartner 公布的数据， 去年年底韩国三星以18.9% 的市场份额成为全球第一大手机供应商。排名第二的华为持有13.4% 的市场份额, 苹果拥有11.8 %。Gartner调研机构的分析师安舒尔·古普塔（Analyst Anshul Gupta）认为，对华为这样的中国顶级品牌的需求将进一步带动市场需求。

李京慧/叶宣 (路透社等)