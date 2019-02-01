用华为还是不用华为？——这是个问题

（德国之声中文网）"To Huawei，or not to Huawei"这是如今欧洲各大电信企业所共同面临的难题：他们是否应该在铺设5G网络的竞争中抢先对手一步，利用顶级供应商华为的设备迅速搭建下一代移动网络？还是说应该认真听从美国发出的有关华为设备安全威胁的警告止步不前，坐以待毙？

法新社报道称，与亚洲各国和美国一样，欧洲国家也希望最晚明年就先期启用5G的部分通讯服务。而如果完全排斥华为，这样的目标就很难实现。

与华为有关的话题也追随着默克尔到达了日本。正在访日的这位德国总理在和东京庆应义塾大学的学生们展开讨论时表态称，必须和中国展开对话，"不能让企业就这么简单的把数据交给政府使用，在这方面必须有安全保障。"默克尔还呼吁，不能让中国政府获得所有在德国使用的中国产品所产生的数据。必须和中国一道找到"小心、公平"对待知识产权的方式。

不用华为 落后两年

德国《明镜周刊》认为，默克尔的上述表态为华为这类中国网络通讯设备公司明确了参与德国5G网络建设的先决条件。罗兰贝格企业咨询公司的电信媒体技术专家马凯斯（Victor Marcais）向法新社表示："各国的监管机关和政府都为架构5G网络制定了雄心勃勃的时间表，并将其视为数据量爆增时，降低平均数据传输成本的一种方式……但是我们看到比如在德国，他们对目前的形势的发展并不满意。"

彭博社掌握的一份德国电信（Deutsche Telekom）的内部文件发出警告称，如果欧洲放弃使用华为的5G设备，那么就有可能落后中国和美国多达两年的时间。

在5G网络成为数字革命下一个里程碑的过程中，正确的决定将产生重大的影响。因为5G可以实现近乎没有延迟的数据互联，提供巨大的数据处理能力和未来导向性的技术。

没有任何一个电信服务运营商愿意在这场革命中被落在后面，把5G技术看作未来经济增长主要驱动引擎的各国政府也是如此。

法新社报道称，中国的华为已经悄然成为移动网络骨干设备的领先供应商，特别是在发展中国家市场，原因是其实惠的价格。同时，华为领先行业的5G尖端设备也正在进入发达国家市场。

艰难的选择

然而，越来越多的西方国家正在背弃华为，担心其设备可能成为北京咄咄逼人的安全部门的特洛伊木马，因为中国法律要求该国的所有企业在必要的时候必须与情报部门合作。对此，华为已经强烈否认其设备可用于间谍活动。

就在大多数欧洲政府都试图定下决心的同时，各国的电信运营商必须做出自己的选择。对于他们来说，这是一个艰难的选择。

许多运营商已经开始才测试华为的设备，比如说法国的布依格（Bouygues Telecom）和SFR电信公司，已经在该国的几个城市中启动了测试工作。

一位不愿意透露姓名的欧洲电信运营商高管向法新社透露："今天的华为已经比它的竞争者贵出去许多，但它的产品质量也好许多。他们在网络设备质量方面确实已经超过其欧洲的竞争对手。"

法新社援引专家报道称，在5G设备的质量上，华为已经领先其瑞典竞争者爱立信半年到一年的时间。据称，排名第二的移动网络设备供应商--芬兰的诺基亚甚至落后的更多。

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



从"低成本"到"最先进"

罗兰贝格的马凯斯（Victor Marcais）表示："许多人如今都想绕过中国产商，但目前在这一领域，他们确实是最先进的……过去几年华为已经从一种'低成本'的选择转变为5G技术的领导者。"

法新社甚至报道称，有多个消息源显示华为甚至曾在研发方面帮助过诺基亚，避免独自面对爱立信在5G技术方面的竞争。

而这些对于华为来说，仅仅是一种在生产流程、标准和专利方面和竞争对手缔结"长期伙伴关系"的一种方式。

华为的一位发言人向法新社表示："我们一直捍卫开放式创新和协作的原则，以促进电信产业的发展。"

在确立了自己作为4G网络建设参与者的地位之后，这家总部位于深圳的企业已经迅速占据了5G的主导地位。

每年，华为将其销售收入的10%至15%用于研发。2017年的研发费用为138亿美元，去年这一数字更是增长至150亿美元的水平。

如今，这种策略正在给华为带来收益。根据咨询机构IHS Markit的调查报告，2017年，华为牢牢座稳电信网络设备供应商的头号交椅。市场占有率为22%。而排名第二的诺基亚只有13%。随后的爱立信更是只有11%的市场占有率。

任琛/（综合报道）