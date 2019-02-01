用华为还是不用华为？——这是个问题

5G通讯网络作为未来人工智能技术普及的基础设施，是每一个国家都必须重视的问题。就连欧洲的业内人士和技术专家也不得不承认，在5G技术领域，华为已经走在了前面。用与不用，是两难的选择。
（德国之声中文网）"To Huawei，or not to Huawei"这是如今欧洲各大电信企业所共同面临的难题：他们是否应该在铺设5G网络的竞争中抢先对手一步，利用顶级供应商华为的设备迅速搭建下一代移动网络？还是说应该认真听从美国发出的有关华为设备安全威胁的警告止步不前，坐以待毙？
法新社报道称，与亚洲各国和美国一样，欧洲国家也希望最晚明年就先期启用5G的部分通讯服务。而如果完全排斥华为，这样的目标就很难实现。
与华为有关的话题也追随着默克尔到达了日本。正在访日的这位德国总理在和东京庆应义塾大学的学生们展开讨论时表态称，必须和中国展开对话，"不能让企业就这么简单的把数据交给政府使用，在这方面必须有安全保障。"默克尔还呼吁，不能让中国政府获得所有在德国使用的中国产品所产生的数据。必须和中国一道找到"小心、公平"对待知识产权的方式。
不用华为 落后两年
德国《明镜周刊》认为，默克尔的上述表态为华为这类中国网络通讯设备公司明确了参与德国5G网络建设的先决条件。罗兰贝格企业咨询公司的电信媒体技术专家马凯斯（Victor Marcais）向法新社表示："各国的监管机关和政府都为架构5G网络制定了雄心勃勃的时间表，并将其视为数据量爆增时，降低平均数据传输成本的一种方式……但是我们看到比如在德国，他们对目前的形势的发展并不满意。"
彭博社掌握的一份德国电信（Deutsche Telekom）的内部文件发出警告称，如果欧洲放弃使用华为的5G设备，那么就有可能落后中国和美国多达两年的时间。
在5G网络成为数字革命下一个里程碑的过程中，正确的决定将产生重大的影响。因为5G可以实现近乎没有延迟的数据互联，提供巨大的数据处理能力和未来导向性的技术。
没有任何一个电信服务运营商愿意在这场革命中被落在后面，把5G技术看作未来经济增长主要驱动引擎的各国政府也是如此。
法新社报道称，中国的华为已经悄然成为移动网络骨干设备的领先供应商，特别是在发展中国家市场，原因是其实惠的价格。同时，华为领先行业的5G尖端设备也正在进入发达国家市场。
艰难的选择
然而，越来越多的西方国家正在背弃华为，担心其设备可能成为北京咄咄逼人的安全部门的特洛伊木马，因为中国法律要求该国的所有企业在必要的时候必须与情报部门合作。对此，华为已经强烈否认其设备可用于间谍活动。
就在大多数欧洲政府都试图定下决心的同时，各国的电信运营商必须做出自己的选择。对于他们来说，这是一个艰难的选择。
许多运营商已经开始才测试华为的设备，比如说法国的布依格（Bouygues Telecom）和SFR电信公司，已经在该国的几个城市中启动了测试工作。
一位不愿意透露姓名的欧洲电信运营商高管向法新社透露："今天的华为已经比它的竞争者贵出去许多，但它的产品质量也好许多。他们在网络设备质量方面确实已经超过其欧洲的竞争对手。"
法新社援引专家报道称，在5G设备的质量上，华为已经领先其瑞典竞争者爱立信半年到一年的时间。据称，排名第二的移动网络设备供应商--芬兰的诺基亚甚至落后的更多。
从"低成本"到"最先进"
罗兰贝格的马凯斯（Victor Marcais）表示："许多人如今都想绕过中国产商，但目前在这一领域，他们确实是最先进的……过去几年华为已经从一种'低成本'的选择转变为5G技术的领导者。"
法新社甚至报道称，有多个消息源显示华为甚至曾在研发方面帮助过诺基亚，避免独自面对爱立信在5G技术方面的竞争。
而这些对于华为来说，仅仅是一种在生产流程、标准和专利方面和竞争对手缔结"长期伙伴关系"的一种方式。
华为的一位发言人向法新社表示："我们一直捍卫开放式创新和协作的原则，以促进电信产业的发展。"
在确立了自己作为4G网络建设参与者的地位之后，这家总部位于深圳的企业已经迅速占据了5G的主导地位。
每年，华为将其销售收入的10%至15%用于研发。2017年的研发费用为138亿美元，去年这一数字更是增长至150亿美元的水平。
如今，这种策略正在给华为带来收益。根据咨询机构IHS Markit的调查报告，2017年，华为牢牢座稳电信网络设备供应商的头号交椅。市场占有率为22%。而排名第二的诺基亚只有13%。随后的爱立信更是只有11%的市场占有率。
任琛/（综合报道）
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