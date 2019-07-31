 用华为换大豆？　北京掐紧特朗普政府 | 经济纵横 | DW | 01.08.2019

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经济纵横

用华为换大豆？　北京掐紧特朗普政府

中美12轮谈判过后，风水似乎大不同。过往强势的美国面对不愿妥协的中国显得进退失措。进一步施压会激怒尚有筹码的北京。退一步则会让中国科技乘胜追击，并可能超越美国。

US-Handelsbeauftragter Lighthizer und Finanzminister Mnuchin treffen Chinas Vizepremier Liu in China (REUTERS/N. H. Guan)

中方说要增加购买美农产品，而美方会创造良好条件。至于美方的条件与中方的需要为何，均未进一步阐述。图左至右为中美双方主要谈判代表:美国财政部长姆努钦、贸易代表莱特海泽以及中国国务院副总理刘鹤。

(德国之声中文网) 中美上海贸易谈判7月31日刚结束。虽然中方透过媒体放出「坦诚」、「高效」和「有建设性」的正面讯息。但是谈判前不乐观和谈判后「不欢而散」始终如阴影笼罩。

白宫在声明中表示，中国国家补贴、强制技术转让和知识产权侵权问题已获得充分讨论。中国相关的媒体描述却没有提及上述问题。中国官媒仅提及「中方根据国内需要增加自美农产品采购」，但也强调「美方会创造良好条件」。

不过，在中国鹰派官媒环球网31日的社评中做出解释。这篇标题为「中美建设性续谈，寻找走出僵局之路」的社评特别提到良好条件有何所指。内容强调美方需要放松极限施压这个主要策略:「不断对中方采购美国农产品提供回报，那样将会形成中国持续增加购买美国农产品的良好条件」。

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中美贸易谈判代表7月30日在上海这个具有历史意义的地方恢复贸易谈判。而当年中美建交，就是在上海签订《上海公报》。两国是否会念在旧情分上，达成满意协议？从特朗普的最新表态来看，恐怕不容易。 (30.07.2019)

悉尼洛伊研究所（Lowy Institute）专家麦克格雷戈尔（Richard McGregor）在接受德国之声电视采访时认为，习近平意识到，不能对特朗普做出太多让步，否则在国内对自身不利；中方谈判团队也有所调整。 (30.07.2019)

眼看中美贸易谈判即将在30与31日在上海举行，中国一方面谴责美国想要更改其WTO中的「发展中国家地位」是「荒诞的改革建议」，又另一方面用进口美国农产品的新闻表达善意。中国这样正反并陈的态度究竟对贸易谈判有没有帮助? (29.07.2019)

特朗普给正要重启的中美贸易谈判浇了一盆冷水，称中国目前可能不会签协议，而是想要拖到2020年11月美国大选后，寄希望于民主党人上台。此外，这位美国总统还要求世贸组织取消中国的“发展中国家”地位。 (27.07.2019)

华为解禁是「良好条件」？

环球时报不断敦促华盛顿履行自己的承诺，取消对华为技术有限公司的制裁，以巩固两国之间脆弱的信任。这也让外界联想，华为解禁是不是主要的「良好条件」。

环时总编胡锡进7月11日推特回复特朗普抱怨中国尚未购买美农产品。他说，中美大阪协议的共识是双向的，希望美国对华为解禁并尊重平等原则。

不过美国至今仍紧咬华为。民主党参议员舒默7月31日对一项允许80％华为产品继续在美国销售的提案表示担忧，并敦促特朗普坚持对华为实施严厉制裁。他说：「这是我们拥有的最佳杠杆，甚至比关税更好。他表示：「中国希望华为主宰世界。除非我们够严格，不然他们一定会找到办法。」

中美关系未见提升

环球时报总编胡锡进在上海贸易谈判后发推说，中美下次磋商在9月，还说8月会有密集的工作磋商。他强调，「这表示周三的谈判不差，说双方不欢而散不准确」。

不过中国外交部发言人华春莹31日在例行记者会上被问到谈判是否不顺利，如何回应特朗普指控中方经常出尔反尔。她表示「只想『呵呵』两声」。她暗示是美方「言而无信」、「反复无常」，还说「自己生病，却让别人吃药，也是没有任何用的」。

Handelsstreit zwischen China und den USA (AFP/Getty Images/G. Baker)

美国商务部5月份将华为列入国家安全黑名单，有效禁止美国公司向华为出售，这一举动激怒了中国官员。

夏立民/罗法（综合报导）

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Ratten-Embryo Symbolbild (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

日本政府批准“人兽杂交”胚胎

研究人员希望通过动物为人类培育替代器官。现在，日本允许进行所谓“人兽杂交”胚胎孕育的首次实验。  

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