用华为换大豆？　北京掐紧特朗普政府

(德国之声中文网) 中美上海贸易谈判7月31日刚结束。虽然中方透过媒体放出「坦诚」、「高效」和「有建设性」的正面讯息。但是谈判前不乐观和谈判后「不欢而散」始终如阴影笼罩。

白宫在声明中表示，中国国家补贴、强制技术转让和知识产权侵权问题已获得充分讨论。中国相关的媒体描述却没有提及上述问题。中国官媒仅提及「中方根据国内需要增加自美农产品采购」，但也强调「美方会创造良好条件」。

不过，在中国鹰派官媒环球网31日的社评中做出解释。这篇标题为「中美建设性续谈，寻找走出僵局之路」的社评特别提到良好条件有何所指。内容强调美方需要放松极限施压这个主要策略:「不断对中方采购美国农产品提供回报，那样将会形成中国持续增加购买美国农产品的良好条件」。

华为解禁是「良好条件」？

环球时报不断敦促华盛顿履行自己的承诺，取消对华为技术有限公司的制裁，以巩固两国之间脆弱的信任。这也让外界联想，华为解禁是不是主要的「良好条件」。

环时总编胡锡进7月11日推特回复特朗普抱怨中国尚未购买美农产品。他说，中美大阪协议的共识是双向的，希望美国对华为解禁并尊重平等原则。

不过美国至今仍紧咬华为。民主党参议员舒默7月31日对一项允许80％华为产品继续在美国销售的提案表示担忧，并敦促特朗普坚持对华为实施严厉制裁。他说：「这是我们拥有的最佳杠杆，甚至比关税更好。他表示：「中国希望华为主宰世界。除非我们够严格，不然他们一定会找到办法。」

中美关系未见提升

环球时报总编胡锡进在上海贸易谈判后发推说，中美下次磋商在9月，还说8月会有密集的工作磋商。他强调，「这表示周三的谈判不差，说双方不欢而散不准确」。

不过中国外交部发言人华春莹31日在例行记者会上被问到谈判是否不顺利，如何回应特朗普指控中方经常出尔反尔。她表示「只想『呵呵』两声」。她暗示是美方「言而无信」、「反复无常」，还说「自己生病，却让别人吃药，也是没有任何用的」。

夏立民/罗法（综合报导）