用以色列窃听软件 监控反对派及新闻记者

（德国之声中文网）多个国家的情报机构以及安全部门购买了一家以色列公司的窃听软件，并非法使用它们监督记者、人权活动人士或者律师等等。这是来自十个国家的数十名记者经过调查得出的结论。德国方面参与调查该案的媒体是《南德意志报》、《时代》以及北德意志电台和西德意志电台。

这是一款由以色列公司NSO集团开发的软件，名为Pegasus。据德国每日新闻的报告，全球40个国家购买了这个软件，德国不在其列。

记者团队同致力于新闻自由的非政府机构“禁止故事”（Forbidden Stories）以及大赦国际一道，对该软件泄漏的超过5万条数据进行了整理和研究。调查记者团队认为，这些数据都是Pegasus的客户自2016年以来可能监督的对象。

但究竟谁发出监督指令，目前尚没有答案。

界内人士均认为，Pegasus是目前在商用市场上效率最高的用于窃听手机的软件，也被普遍看作是一款网络武器。它会不被发现地“感染”苹果iOS以及安卓系统，毫无费力地监督通话、短信，甚至加密的聊天。Pegasus能够悄悄开启手机的麦克和摄像头，这样它可以实时监督安装了它的手机。

记者团队获取的数据中，有大量新闻记者的手机号码，涉及的媒体包括法新社、美联社、纽约时报、法国世界报、西班牙国家报、半岛电视台、自由欧洲以及CNN等。记者团队对180多个记者手机号码进行了评估。调查对象中没有发现德国记者。

此外，Pegasus软件还窃听了被谋杀的沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的女友。她的手机在卡舒吉遇害后4天遭到该软件污染。

据《华盛顿邮报》报道，被监控的名单上有总统或总理、阿拉伯国家的王室成员、外交官或者经济界人士。

NSO集团驳回所有对其的指控，声称他们发明的软件只销售给国家部门，用于反恐以及同重大犯罪集团做斗争。不过，记者团队的调查显示，一些威权国家使用Pegasus软件监听政敌、反对派、人权活动人士，甚至记者。

NSO答复媒体的询问时表示，他们无法获得其客户的监督对象的数据。记录的手机号码可以合法地使用在很多领域，这些用途并不意味着监控，同软件制造公司NSO也没有丝毫关联。

(综合报道)

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