用人唯“忠” 特朗普新政府公布了哪些人选？

特朗普即将在明年1月就职，当前正处于他布局内阁的重要时期。外传人选包含对中国鹰派的卢比奥、瓦尔兹，还有多名反移民派人士。在特朗普竞选期间投资超过1亿美元的马斯克是否会在新政府中扮演要角，也成为关注焦点。

（德国之声中文网）美国总统当选人特朗普拿下2024年大选胜利之后，正著手建立他的下一任政府。许多观察家指出，特朗普任用人才，经常是以“谁对他忠诚”为標准。而目前已经公布或外传的人选，则成为各界理解特朗普新政府外交政策走向的基准。

据路透社、美联社等媒体週二（11月12日）的不具名消息，特朗普打算任命两位代表佛州的共和党议员接手要职：参议员卢比奥（Marco Rubio）可能是下一位美国国务卿，众议员瓦尔兹（Mike Waltz）则有望成为白宫国安顾问。

对中鹰派人士：卢比奥与瓦尔兹

卢比奥和瓦尔兹对中国立场都较为强硬，其中卢比奥更被视为特朗普的国务卿人选之中最为鹰派者。他主张，应该对美国在地缘政治上的敌人采取强硬的外交政策，包括中国、伊朗和古巴。

53岁的卢比奥是拉丁美洲裔，他的祖父在1962年离开古巴。在美国国会，卢比奥更是著名的中国批评者，除了质疑中国政府对维吾尔人等少数群体的人权压迫，也主张在科技、学术等领域，应防止中国利用美国。2020年，卢比奥推动《香港人权与民主法案》，遭中国政府以“在涉港问题上表现恶劣”为由，列入制裁名单。

在俄乌局势方面，卢比奥认为乌克兰应与俄罗斯协商停战，而非试图夺回俄罗斯过去十年来夺取的领土。今年9月他接受美国全国广播公司（NBC）时说：“我不是站在俄罗斯那边，但很不幸，乌克兰要结束这场战争，就要靠谈判解决，现实就是如此。”4月，美国通过了950亿美元的对乌军援，卢比奥也是15位投下反对票的共和党参议员之一。

不过，卢比奥近年来在部分议题上的态度稍有软化，趋于接近特朗普：竞选期间，特朗普曾批评前几任美国总统把美国引向了徒劳无功、代价高昂的战争，因而倾向推动较为克制的外交政策。路透社指出，共和党过去曾是主张军事干预、强硬外交政策的鹰派政党，如今特朗普多数盟友却都宣扬克制，尤其是在欧洲。

美国共和党众议员瓦尔兹多次在新冠疫情起源及新疆议题上批评中国 图像来源: Jack Gruber/USA TODAY/picture alliance

至于50岁的瓦尔兹，他曾在美国陆军特种部队“绿扁帽”服役，也曾服务于国民警卫队，参与过阿富汗、中东、非洲等地的任务，此外还当过国防部的政策顾问。在众议院，他是军事委员会下属的战备小组委员会成员，并参与外交委员会、情报常设专责委员会。

瓦尔兹是特朗普的忠实拥护者。2020年美国大选之后，特朗普欲推翻选举结果，瓦尔兹支持这番企图。

面对中国，瓦尔兹也被视为持鹰派立场，曾呼吁美国抵制2022年的北京冬季奥运，理由是中国未说清新冠疫情起源，以及中国对维吾尔人的迫害。

值得注意的是，另一位对中强硬人士、在特朗普上次任内当过美国国务卿、中情局（CIA）局长等要职的蓬佩奥（Mike Pompeo），已被特朗普排除在新内阁人选之外。

蓬佩奥是特朗普的支持者，但有分析称，蓬佩奥倡导美国应在国际上发挥重要影响力，这样的立场在新的特朗普政府恐怕已变成意识形态的少数。《华尔街日报》等媒体解读，把蓬佩奥以及前美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）排除在外，可能是为了替副总统当选人万斯（JD Vance）减少2028年选总统的竞争对手。

美国前国务卿蓬佩奥和前驻联合国大使黑利被排除在特朗普新政府之外 图像来源: Brendan McDermid/REUTERS

反移民的政策副幕僚长与“边境沙皇”

美国有线电视新闻网（CNN）等媒体消息称，曾替特朗普撰写讲稿的资深顾问米勒（Stephen Miller） 即将回归白宫，担任负责政策的副幕僚长。万斯已在社群媒体平台X（前推特）祝贺他。

米勒属于倾右的共和党人，被认为是特朗普反移民立场的最有力支持者之一。他曾推动建立美墨边境围墙、设置移民上限，而且支持大规模遣返非法移民；上週他接受福斯新闻（Fox News）访问时更称，遣返的工作从特朗普宣誓就职第一天就会开始。他也支持对穆斯林国家的人民实施入境美国禁令。

CNN引述米勒去年的说法：“任何怀疑特朗普总统决心的倡议人士，都犯下了严重的错误。特朗普将释放联邦权力的庞大武器库，用以执行一场最为盛大的移民镇压行动。”

米勒曾是特朗普第一次任期的讲稿撰写人。图为米勒今年10月出席特朗普造势活动。（资料照） 图像来源: Evan Vucci/AP/picture alliance

上週日（10日），特朗普透过自己创设的“真实社交”（Truth Social）社群平台宣布，将任命移民暨海关执法局（ICE）的前代理局长霍曼（Thomas Homan）负责边境管控。特朗普把此一职位形容为“边境沙皇」（ Border Czar）；这本来是特朗普阵营用来批评现任副总统卡玛拉·哈里斯的词汇。

霍曼亦主张应积极打击非法移民；今年7月在共和党全国代表大会上，他称非法移民应该“现在开始打包行李了”。

特朗普团队声称美国现在有2500万名非法移民，但根据美国政府报告和独立机构分析，目前的大约是该数量的一半。大量遣返移民的计划也招致批评：美国移民协会（American Immigration Council）估计，这种方案可能要花费3150亿美元，光是一年的运作就要花880亿美元。

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哪些女性获任命？

特朗普宣布的第一位内阁人選是他的竞选团队经理、67岁的威尔士（Susie Wiles）。在共和党内，威尔士享有很高的声望，未来將成為美国史上第一个担任白宫幕僚长的女性。

身为幕僚长，威尔士将负责白宫运作，管理川普總統的政策议程，可以说在所有政策议题上都是关键顾问。

威尔士从事政治幕僚工作多年，相当低调，甚少接受公开访问；正如同许多政治明星的幕后推手，她避开镁光灯，因此特朗普替她取了“冰姑娘”的绰号。但她的名声响亮，很多人认为她有能力控制住以不受约束著称的特朗普，让他严格遵循竞选行程。

威尔士多次担任特朗普角逐美国总统大位的竞选操盘手。图为她今年1月在一场造势活动上。（资料照） 图像来源: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

另一个可能由女性担任的是美国驻联合国大使一职。11日，特朗普宣布提名众议员斯特凡尼科（Elise Stefanik），取代托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）。特朗普形容斯特凡尼科“非常聪明”、是“美国优先”政策的捍卫者。

斯特凡尼科过去十年来是代表纽约州的众议员。她是特朗普的长期支持者，曾在特朗普遭弹劾时站在他这边。斯特凡尼科已表态将接受新职位。

图为美国众议员斯特凡尼科。（资料照） 图像来源: Michael Brochstein/Sipa/picture alliance

马斯克入阁？

特朗普以奖励忠诚者著称，因此外界也关注他是否会给近期强力支持他的亿万富翁马斯克（Elon Musk）一官半职。马斯克在特朗普的竞选活动上，至少投资了1.33亿美元；马斯克不只替特朗普背书、多次在X平台上举办与特朗普的对谈活动，选前半个月还大手笔宣布每天发1百万美元给1位选民，鼓励民众登记投票。

特朗普曾表示马斯克可以领导一个联邦层级的效率委员会，推动削减政府开支、减少政府内部的官僚作风。不过，由于马斯克的私人商业利益牵连甚广，他能否在政府任职，仍不清楚。

然而，即使马斯克无法进入政府体制内，未来的特朗普政府还是有可能透过政策措施奖励马斯克，或者至少对他旗下的SpaceX、特斯拉（Telsa）、X等企业提供更多保障。

DW记者Matthew Ward Agius对此文有贡献。

（综合报道）

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