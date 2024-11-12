用人唯“忠” 特朗普新政府公布了哪些人选？2024年11月12日
（德国之声中文网）美国总统当选人特朗普拿下2024年大选胜利之后，正著手建立他的下一任政府。许多观察家指出，特朗普任用人才，经常是以“谁对他忠诚”为標准。而目前已经公布或外传的人选，则成为各界理解特朗普新政府外交政策走向的基准。
据路透社、美联社等媒体週二（11月12日）的不具名消息，特朗普打算任命两位代表佛州的共和党议员接手要职：参议员卢比奥（Marco Rubio）可能是下一位美国国务卿，众议员瓦尔兹（Mike Waltz）则有望成为白宫国安顾问。
对中鹰派人士：卢比奥与瓦尔兹
卢比奥和瓦尔兹对中国立场都较为强硬，其中卢比奥更被视为特朗普的国务卿人选之中最为鹰派者。他主张，应该对美国在地缘政治上的敌人采取强硬的外交政策，包括中国、伊朗和古巴。
53岁的卢比奥是拉丁美洲裔，他的祖父在1962年离开古巴。在美国国会，卢比奥更是著名的中国批评者，除了质疑中国政府对维吾尔人等少数群体的人权压迫，也主张在科技、学术等领域，应防止中国利用美国。2020年，卢比奥推动《香港人权与民主法案》，遭中国政府以“在涉港问题上表现恶劣”为由，列入制裁名单。
在俄乌局势方面，卢比奥认为乌克兰应与俄罗斯协商停战，而非试图夺回俄罗斯过去十年来夺取的领土。今年9月他接受美国全国广播公司（NBC）时说：“我不是站在俄罗斯那边，但很不幸，乌克兰要结束这场战争，就要靠谈判解决，现实就是如此。”4月，美国通过了950亿美元的对乌军援，卢比奥也是15位投下反对票的共和党参议员之一。
不过，卢比奥近年来在部分议题上的态度稍有软化，趋于接近特朗普：竞选期间，特朗普曾批评前几任美国总统把美国引向了徒劳无功、代价高昂的战争，因而倾向推动较为克制的外交政策。路透社指出，共和党过去曾是主张军事干预、强硬外交政策的鹰派政党，如今特朗普多数盟友却都宣扬克制，尤其是在欧洲。
至于50岁的瓦尔兹，他曾在美国陆军特种部队“绿扁帽”服役，也曾服务于国民警卫队，参与过阿富汗、中东、非洲等地的任务，此外还当过国防部的政策顾问。在众议院，他是军事委员会下属的战备小组委员会成员，并参与外交委员会、情报常设专责委员会。
瓦尔兹是特朗普的忠实拥护者。2020年美国大选之后，特朗普欲推翻选举结果，瓦尔兹支持这番企图。
面对中国，瓦尔兹也被视为持鹰派立场，曾呼吁美国抵制2022年的北京冬季奥运，理由是中国未说清新冠疫情起源，以及中国对维吾尔人的迫害。
值得注意的是，另一位对中强硬人士、在特朗普上次任内当过美国国务卿、中情局（CIA）局长等要职的蓬佩奥（Mike Pompeo），已被特朗普排除在新内阁人选之外。
蓬佩奥是特朗普的支持者，但有分析称，蓬佩奥倡导美国应在国际上发挥重要影响力，这样的立场在新的特朗普政府恐怕已变成意识形态的少数。《华尔街日报》等媒体解读，把蓬佩奥以及前美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）排除在外，可能是为了替副总统当选人万斯（JD Vance）减少2028年选总统的竞争对手。
反移民的政策副幕僚长与“边境沙皇”
美国有线电视新闻网（CNN）等媒体消息称，曾替特朗普撰写讲稿的资深顾问米勒（Stephen Miller） 即将回归白宫，担任负责政策的副幕僚长。万斯已在社群媒体平台X（前推特）祝贺他。
米勒属于倾右的共和党人，被认为是特朗普反移民立场的最有力支持者之一。他曾推动建立美墨边境围墙、设置移民上限，而且支持大规模遣返非法移民；上週他接受福斯新闻（Fox News）访问时更称，遣返的工作从特朗普宣誓就职第一天就会开始。他也支持对穆斯林国家的人民实施入境美国禁令。
CNN引述米勒去年的说法：“任何怀疑特朗普总统决心的倡议人士，都犯下了严重的错误。特朗普将释放联邦权力的庞大武器库，用以执行一场最为盛大的移民镇压行动。”
上週日（10日），特朗普透过自己创设的“真实社交”（Truth Social）社群平台宣布，将任命移民暨海关执法局（ICE）的前代理局长霍曼（Thomas Homan）负责边境管控。特朗普把此一职位形容为“边境沙皇」（ Border Czar）；这本来是特朗普阵营用来批评现任副总统卡玛拉·哈里斯的词汇。
霍曼亦主张应积极打击非法移民；今年7月在共和党全国代表大会上，他称非法移民应该“现在开始打包行李了”。
特朗普团队声称美国现在有2500万名非法移民，但根据美国政府报告和独立机构分析，目前的大约是该数量的一半。大量遣返移民的计划也招致批评：美国移民协会（American Immigration Council）估计，这种方案可能要花费3150亿美元，光是一年的运作就要花880亿美元。
哪些女性获任命？
特朗普宣布的第一位内阁人選是他的竞选团队经理、67岁的威尔士（Susie Wiles）。在共和党内，威尔士享有很高的声望，未来將成為美国史上第一个担任白宫幕僚长的女性。
身为幕僚长，威尔士将负责白宫运作，管理川普總統的政策议程，可以说在所有政策议题上都是关键顾问。
威尔士从事政治幕僚工作多年，相当低调，甚少接受公开访问；正如同许多政治明星的幕后推手，她避开镁光灯，因此特朗普替她取了“冰姑娘”的绰号。但她的名声响亮，很多人认为她有能力控制住以不受约束著称的特朗普，让他严格遵循竞选行程。
另一个可能由女性担任的是美国驻联合国大使一职。11日，特朗普宣布提名众议员斯特凡尼科（Elise Stefanik），取代托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）。特朗普形容斯特凡尼科“非常聪明”、是“美国优先”政策的捍卫者。
斯特凡尼科过去十年来是代表纽约州的众议员。她是特朗普的长期支持者，曾在特朗普遭弹劾时站在他这边。斯特凡尼科已表态将接受新职位。
马斯克入阁？
特朗普以奖励忠诚者著称，因此外界也关注他是否会给近期强力支持他的亿万富翁马斯克（Elon Musk）一官半职。马斯克在特朗普的竞选活动上，至少投资了1.33亿美元；马斯克不只替特朗普背书、多次在X平台上举办与特朗普的对谈活动，选前半个月还大手笔宣布每天发1百万美元给1位选民，鼓励民众登记投票。
特朗普曾表示马斯克可以领导一个联邦层级的效率委员会，推动削减政府开支、减少政府内部的官僚作风。不过，由于马斯克的私人商业利益牵连甚广，他能否在政府任职，仍不清楚。
然而，即使马斯克无法进入政府体制内，未来的特朗普政府还是有可能透过政策措施奖励马斯克，或者至少对他旗下的SpaceX、特斯拉（Telsa）、X等企业提供更多保障。
DW记者Matthew Ward Agius对此文有贡献。
（综合报道）
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