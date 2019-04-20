用不用华为？英国开辟“中间”路线

（德国之声中文网）据英国《每日电讯报》报道，不顾该国高层部长以及华盛顿方面的警告，英国首相特蕾莎·梅已经批准中国电信技术公司华为帮助在英国建设5G网络的过程中扮演某种有限角色。

报道称，由梅本人出任主席的英国国家安全委员会本周二（４月２３日）会晤后宣布，同意允许中国电信业巨头华为参与"非核心"基础设施的建设，比如搭建天线。

英国《金融时报》则曾援引了解会议情况的消息人士报道称，华为无法参与到英国5G通讯网络建设的"核心"部分。

报道发出后，《金融时报》在措辞上变得更加谨慎，称梅其实是考虑"有限的批准"。

而就在这位英国首相做出上述决定之前，内政大臣贾维德（Sajid Javid）、外交大臣亨特（Jeremy Hunt）、国防大臣威廉森（Gavin Williamson）、国际贸易大臣福克斯（Liam Fox）以及国际发展大臣莫当特（Penny Mordaunt）都对华为参与英国的5G建设表失了忧虑。

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



"尚无定论"

到目前为止，英国首相办公室拒绝就此置评。同时，数字和创意产业大臣詹姆斯（Margot James）反驳了媒体的部分猜测。他表示："与内阁泄密内容不同的是，最终如何处理电信基础设施安全威胁的事宜尚无定论。"

尽管如此，华为还是在第一时间做出表态，表示乐于看到相关报道中的内容。在一份简短的声明中，这家在风口浪尖的中国企业表示："很高兴得知有报道称英国政府正在努力让华为帮助建设英国的5G网络。"

若英国果真允许华为参与该国的5G网络建设，就可能影响与美国的关系。后者已经全面禁止使用华为的5G设备，并要求包括澳大利亚、英国、加拿大和新西兰在内的"五眼联盟"和美国采取同样的做法。

同时，路透社本周三援引一位美国政界高层人士报道称，五眼联盟中的国家没有一个会在电信网络的"敏感"部分采用华为的技术。

观看视频 02:16 分享 华为德国副总：我们的产品没有“后门” 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3E7nL 华为德国副总：我们的产品没有“后门”

法新社报道称，华为是下一代5G移动网络设备的领先制造商，这个网络几乎可以瞬时传输数据，未来会成为欧洲经济、能源、运输、银行和医疗保健等战略领域的神经系统。

华为5G依然高歌猛进

但华为和中国政府的实际关系，以及其设备中是否有安全漏洞的问题一直是全球各国在考虑采用其设备和服务时的主要担忧。上月， 由英国政府的网络安全监管机构所领导的"华为网络安全评估中心监督委员会"(HCSEC)发布报告指出，在华为设备中发现"软件设计上的不足"。 这使英国的电信系统面对比过去还严重的新风险；过去一年中，华为在处理安全问题上没有实质改进。

报告认为，华为设备里的安全与工程缺失让英国的电信系统易"被各式各样的不怀好意人士入侵"。然而，英国国家信息安全中心不认为这些缺失是中国政府干预的结果。华为对此发表声明，表示公司会"非常严肃"看待这份报告所提出的问题，而这份报告也有利于协助公司提升软件安全与能力。

美国、澳大利亚、日本等国都已经正式宣布禁止华为设备进军5G网络建设，但是英国的HCSEC委员会还没有建议其他欧洲国家禁用华为。华为在英国、德国和比利时都开设了网络安全实验室。德国、法国等欧盟国家不顾美国的警告，至今反对原则上将华为排除在5G建设之外。

同时，华为在全球其它国家推广5G建设的业务仍继续展开。上周日（4月21日），埃及表示同意华为为即将召开的非洲杯足球赛铺设5G网络。2019年1月，华为副董事长胡厚崑在达沃斯论坛的一次小组讨论中表示，已在10个国家部署5G网络，预计未来12个月将在20个国家部署。