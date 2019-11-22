用不用华为？德国几大通信运营商怎么说

(德国之声中文网) 基民盟党代会预计将在周六(11月22日)就"华为问题提案"进行表决。基民盟总干事齐米亚克(Paul Ziemiak)强调，不应"让外国影响我们的基础设施"。提案要求德国联邦政府应当将5G设备供应商的安全规范决策权交予联邦议会，而非让某一个政府部门独自制订规则。"联邦政府不应当在议会就此做出决议前抢先造成既成事实。"

提案还指出，在5G设备议题上，供应商的"可信度"必须是决定性标准，而只有那些不受非民主、非法治国家政府影响的企业才具备可信度。

提案中并没有对华为进行"点名"。齐米亚克也说，通信网络建设的安全规范不应当具体针对某一家具体的公司。

不久前，德国政府曾经表态称，德国原则上不会排除华为。默克尔总理近期也再次强调了这一立场。不过，执政联盟内部、乃至执政党内部对这一立场的质疑声音十分普遍。社民党籍的外长马斯(Heiko Maas)就说，鉴于通信设备的复杂度非常之高，因此供应商的可信度不能单纯地用技术指标来检验。基民盟党主席克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)周五也在接受《法兰克福汇报》采访时说，一方面，德国需要尽快铺开5G建设，另一方面，她也能理解当前的争论，"因为这攸关安全，我们必须明确制订安全规范，获得可靠的安全保障。"

除了要求联邦政府"不应抢先造成即成事实"，执政党议员还警告德国电信等通信网络运营商"切勿制造即成事实"。就在一星期前，有传言称，德国电信集团正在和法国运营商Orange酝酿共同与华为签署一笔大额合同。基民盟议员贝恩施蒂尔(Christoph Bernstiel)警告说，任何人现在都不应该假装对风险不知情，"要是华为设备最终被政界禁止使用，德国电信届时别想申请赔偿；弃用华为5G设备，其实符合德国电信集团的自身利益。"

位于波恩的德国电信与华为的核心网联合创新中心

德国电信据称计划部分弃用华为产品

据最新一期的德国《经济周刊》报道，德国电信集团确实正在评估华为设备的政策风险。报道援引公司内部人士称，德国电信将替换其核心网络中的华为设备。一份公司内部的风险评估显示，德国电信当前95%的技术设备都是在中国生产的。评估建议，公司应当尽快摆脱这种依赖性。《经济周刊》称，在长期讨论之后，德国电信董事会已经决定在核心网中排除华为设备，"今后两年内，亚洲部件的占比将变为零。"同期内，德国电信也将替换掉一些美国厂商的设备。据悉，德国电信每3~5年会对其设备进行一轮更新，上述替换行动将是例行设备更新计划的一部分。

德国之声向德国电信求证了《经济周刊》所报道的内容。该公司一名发言人回应说："我司不对这条报道予以置评。原则上，德国电信遵循'多供应商'策略，我们始终将安全置于首位。"德国电信没有回答为何要同时替换美国厂商的设备，以及今后是否将主要采购欧洲本土厂商的产品。

目前，德国电信的5G网络已经在部分地区开始试运行。在舆论开始大规模关注华为设备的安全忧虑前，德国电信、华为双方都曾经宣布将在5G网络铺设方面开展合作。

据《经济周刊》从内部人士处获悉，对于不属于核心网范畴的基站设备，德国电信将继续从包括华为在内的多个供应商处采购。甚至为了防范中美争端升级造成的供货困难，德国电信还采购了足够满足两年需求的备件。

作为德国电信的竞争对手，在德国运营O2网络的西班牙电信(Telefónica)也对德国之声表示，贯彻"多供应商"路线。"我司只与得到认可的、可靠的电信设备供应商进行合作。公司一直使用不同厂商的设备，从而避免产生依赖性。"与德国电信一样，西班牙电信也拒绝透露目前到底使用了多少华为设备，对与华为的今后合作同样不予置评。

位于杜塞尔多夫的华为欧洲总部

沃达丰：核心网弃用华为 我们走在前列

沃达丰集团则向德国之声透露，目前，公司在全德国大约运行有2.5万个移动通信基站，不论是2G还是3G、4G抑或最新投入试运营的数十套5G天线，沃达丰都基本贯彻"一半华为、一半爱立信"策略。沃达丰发言人特意强调，华为的设备基本只用于基站天线，"而在核心网内，我司使用的华为设备只占极小的比例，而且这部分华为硬件正在逐渐被诺基亚设备替换。"

据悉，沃达丰的"诺基亚替代华为"项目最迟开始于今年2月。发言人对德国之声表示，相比竞争对手，"我司走在更前面。"不过，他同时也承认，替换决定是两年前做出的----也就是华为争议开始之前。至于替换的原因，沃达丰发言人表示，公司当时就设备更新进行招标时，诺基亚而非华为赢得了竞标。

沃达丰发言人还说，公司采购华为的硬件设备已经有十余年历史，在持续不断的安全审核中从未对华为设备的安全性产生过疑虑，也没有发现过华为设备遭到不当使用。"沃达丰支持一切合理的、能够促进实事求是之讨论以及恰当风险评估的措施。如果华为的电信设备不再允许被使用，整个欧洲电信产业将面临困难。'华为禁令'将意味着德国5G网络建设的成本急剧抬高、时间严重延后。"

德国当前总共有3家移动通信网络运营商。除了德国电信、西班牙电信、沃达丰之外，1&1计划从2021年起也建立起自己的移动网络。该公司发言人对德国之声表示，与各家设备厂商的谈判正在深入进行中，决定尚未做出。"最终的供应商当然必须要满足德国的安全规范。"